El señor Aguilera asistió al funeral de la mamá de Aislinn Derbez y manda mensaje: “La quería mucho” VIDEO

El pasado lunes 24 de noviembre se dio a conocer la triste noticia de la muerte de la actriz de doblaje Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. Gabriela estuvo casada durante 32 años con el actor y conductor Jorge Alberto Aguilera, recordado por su trabajo en “Familia con Chabelo”. Aunque se reveló que se divorciaron, en esta ocasión, se viralizaron las imágenes en las que el conductor sí asistió al funeral de su exesposa.

Cabe señalar que la noticia que fue compartida por Chamonic y fue confirmada más tarde por Aislinn Derbez, quién pidió privacidad y respeto en su duelo.

¿De qué murió Gabriela Michel, la mamá de Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez compartió con sus seguidores que su madre murió de un infarto. Sin dar más detalles agradeció las muestras de cariño recibidas durante este momento tan difícil para ella y su familia.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”. Aislinn Derbez

Asimismo, pidió respeto a ella y su familia para vivir este duelo: “En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”.

Así fue el funeral privado de Gabriela Michel

¿Cómo se encuentra Jorge Alberto Aguilera tras la muerte de su ex Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Aunque se sabía que Gabriela Michel y Jorge Aguilera mantenían una relación estable de 32 años de matrimonio. Chamonic compartió en sus redes que la pareja presuntamente llevaría más de año y medio separada:

“Según me dicen, su exesposo confirmó esta noticia, que ella y el señor Jorge estaban divorciados desde hace 1 año y medio más o menos”. Chamonic

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre las razones de la supuesta separación, pero hace un año Jorge Alberto Aguilera confirmó a Matilde Obregón que estaba separado de su esposa.

La periodista reveló que “El señor Aguilera” se encuentra devastado tras la repentina muerte de su ex, pues aunque ya no eran pareja se tenían mucho cariño.

“Aunque ya estaban separados la quería mucho y está muy triste, le mando un fuerte abrazo”, contó en “Sale el sol”.

Jorge Alberto Aguilera, ex de Gabriela Michel, habría reaccionado a la muerte de la actriz / Redes sociales

Jorge Alberto Aguilera asiste al funeral de Gabriela Michel, su ex y mamá de Aislinn Derbez

Jorge Alberto “El señor Aguilera” fue visto en la funeraria donde se velaron los restos de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez y su exesposa durante más de 32 años. Pese a su presencia, el reconocido locutor se negó rotundamente a ofrecer declaraciones a los medios de comunicación que aguardaban en el lugar.

De acuerdo con imágenes captadas por “Venga la alegría”, Aguilera arribó a la agencia de servicios funerarios a bordo de su vehículo. El programa intentó acercarse para obtener su postura tras la muerte de quien fuera su pareja por más de tres décadas, pero él evitó cualquier interacción.

El también actor de doblaje, mantuvo su postura de no hablar con la prensa. Sin detener la marcha de su automóvil, reiteró su decisión mientras se alejaba del sitio.

“Perdón, perdón, no puedo, no puedo”, expresó antes de continuar su camino. Hasta ahora se sabe que Vadhir Derbez acompañó a Aislinn Derbez en los servicios funerarios.

