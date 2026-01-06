Aislinn Derbez habla de cómo vivió el 2025 y la muerte de su madre: “Nos arrancó todo”

El 2025 no fue un año cualquiera para Aislinn Derbez. Entre aprendizajes profundos, silencios necesarios y emociones que la sacudieron por completo, la actriz abrió su corazón para reflexionar sobre los momentos que definieron ese capítulo de su vida, marcado inevitablemente por la muerte de su madre Gabriela Michel.

Lejos del reflector y desde un lugar íntimo, la actriz e hija de Eugenio Derbez habló de cómo vivió el 2025 y los momentos más significativos que marcaron su año.

Fotos del 2025 de Aislinn Derbez muestran un año de reflexión, cambios internos y cercanía con la familia Derbez. / Foto: Redes sociales

Aislinn Derbez reflexiona sobre el 2025: ¿Qué dijo?

Aislinn Derbez compartió una serie de fotografías en redes sociales con las que hizo un recuento íntimo de cómo vivió el 2025, un año que, según expresó, estuvo lleno de contrastes. En las imágenes aparecen personas fundamentales en su vida como su papá Eugenio Derbez, sus hermanos José Eduardo y Vadhir, su hermana; Alessandra Rosaldo, esposa de su padre, su hija, así como amigas, amigos y gente cercana.

Al acompañar las postales, la actriz escribió: “Mi 2025 tuvo momentos muy maravillosos y estas fotos me los recuerdan”, dejando claro que, a pesar de todo, también hubo instantes que valieron la pena atesorar.

La actriz describió el año como un proceso intenso y confrontativo. Para ella, el 2025 fue “detector implacable de incoherencias, de verdades incómodas pero necesarias”, así como de “colapsos internos y externos”, “finales inevitables” y “narrativas falsas cayéndose solas”. También reconoció que estuvo marcado por “confusión y desorientación, agotamiento y duelos”, aunque todo ello derivó en un “crecimiento acelerado” y en “ordenar lo que llevaba años postergándose”.

Foto publicada por Aislinn Derbez. / Foto: Redes sociales

Aislinn Derbez habla del vacío, el silencio y el cambio tras el 2025

Después de ese proceso, Aislinn Derbez explicó que “después de todo eso… queda espacio”, y describió ese momento como “un espacio raro. Vacío. A veces incómodo”. Lejos de verlo como algo negativo, planteó que “el vacío siempre se llena, es inevitable”, pero cuestionó “con qué” y señaló que “tal vez el verdadero reto sea no llenarlo de inmediato, sino sostener el silencio”.

La actriz añadió que el año pasado “no paró de repartir put&$s a todo aquel que seguía viviendo en fantasías” y que ese proceso “nos arrancó todo aquello que ya no se sostenía”, una reflexión que resumió el tono crudo y honesto con el que decidió cerrar ese ciclo personal.

Finalmente la actriz llamó a “honrar ese espacio como se merece”, bajándole a la prisa, observando con atención para que “la inercia no nos arrastre a lo anterior” y manteniendo “el corazón abierto a lo desconocido”. Aislinn Derbez cerró su reflexión con una frase contundente: “Tal vez nada vuelva a ser como antes. Y eso… está bien”, dejando claro que el cambio, aunque incómodo, también puede ser una forma de crecimiento y aceptación.

Aislinn Derbez revela el lado más crudo de su 2025 con fotos y un mensaje impactante. / Foto: Redes sociales

Aislinn Derbez enfrenta gran pérdida: la muerte de su mamá Gabriela Michel

Aislinn Derbez enfrentó uno de los momentos más complicados de su vida en 2025: la muerte de su mamá Gabriela Michel, la cual confirmó a través de un mensaje publicado en sus historias de Instagram el 24 de noviembre.

En el comunicado, la actriz informó que su madre murió a causa de un infarto y expresó que en estos días necesita vivir su duelo acompañada de su familia.

En el mismo texto, la actriz agradeció las muestras de cariño que ha recibido y pidió respeto en este momento, señalando que busca procesar esta despedida “desde un lugar de amor”. Aislinn Derbez también reconoció la sensibilidad de quienes la han acompañado desde que compartió la noticia.

“Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, escribió, dejando claro que, por ahora, priorizará la tranquilidad y la unión familiar mientras atraviesan esta pérdida.

