Eugenio Derbez reacciona a la parodia para “adultos” de la Familia P. Luche ¿la vio con Alessandra Rosaldo?

Eugenio Derbez volvió a encender las redes sociales tras reaccionar, con su característico humor, a una supuesta parodia para adultos inspirada en La Familia P. Luche. A través de un video, el comediante compartió la incómoda pero divertida conversación que tuvo con su equipo al enterarse del contenido que circula en Internet.

La familia P. Luche vuelve a dar de qué hablar tras publicación de Eugenio Derbez. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la versión para adultos de La Familia P. Luche?

Todo explotó cuando el actor Eugenio Derbez compartió un video en el que recrea cómo se enteró del contenido que circulaba en plataformas digitales. La escena muestra a Derbez dialogando con su equipo, en una conversación que rápidamente se volvió viral.

“¿Y me dijiste que la viera? ¿Me mandaste a ver x.no?”, se escucha decir a una persona de su equipo.

La respuesta del actor fue inmediata y fiel a su estilo:

“No, sí, pero por trabajo. Escúchame, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Alguien”. Eugenio Derbez

La frase bastó para detonar risas, sorpresa y una avalancha de comentarios en redes. Usuarios celebraron el tono humorístico del video, mientras otros expresaron curiosidad sobre el contenido mencionado.

¿Por qué Eugenio Derbez decidió no ver el contenido personalmente?

Más allá del chiste, Eugenio Derbez explicó dentro del mismo clip que su decisión tuvo un trasfondo práctico y, según él, preventivo. El actor detalló que evitó revisar directamente el material por una cuestión personal y profesional.

Eugenio Derbez “Entonces me dicen a mí, ‘Oye, que hiciera una versión por la familia peluche.’ Y dije, si me meto yo a verlo y por cual alguna razón entra mi mujer o el día de mañana me revisan mi computadora, en un viaje, van a decir este señor porque dije, ‘No puedo hacer eso’”.

El comentario, además de provocar carcajadas entre sus seguidores, dejó ver el tono irónico con el que Derbez manejó la situación. La escena reforzó la idea de que todo se trató de un momento cómico más que de una declaración seria.

Durante la conversación, uno de sus colaboradores, identificado como Gus, relató su experiencia tras abrir el enlace que le fue enviado. El momento añadió un giro inesperado al video.

Gus: “O sea, Eugenio te puso a ver x.no.”

Eugenio Derbez: “Sí, o sea, te escribí luego luego. Es un sitio x.no.”

Ante la revelación, Derbez insistió en su postura: “Sí, ya sé. Yo no lo he visto. Lo confieso y de verdad confieso no lo he visto”.

Además, el propio Derbez dejó claro el propósito detrás de la revisión del material:

“No, sí tienes que analizar. Tenemos que saber si hablamos del tema o no en redes”. Eugenio Derbez

Ya mandé a revisar el material por… no dejar. 🤫😅 pic.twitter.com/Fs4aSCSIuI — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) February 17, 2026

¿Qué es La Familia P. Luche y por qué sigue siendo relevante?

Hablar de La Familia P. Luche es hablar de uno de los proyectos más icónicos en la carrera de Eugenio Derbez. Estrenada en 2002, la serie se convirtió en un fenómeno televisivo gracias a su humor absurdo, personajes memorables y estética inconfundible.

El programa presentó a una familia que habita en Ciudad P. Luche, un universo ficticio donde los vestuarios afelpados y las situaciones exageradas marcaron época. Ludovico, Federica, Bibi, Junior y Excelsa trascendieron la pantalla para instalarse en la cultura popular.

A más de dos décadas de su estreno, la serie sigue generando conversación, memes y referencias constantes en redes sociales. Su vigencia explica por qué cualquier mención relacionada con el programa, incluso en contextos inesperados como la nueva parodia, provoca reacciones inmediatas.