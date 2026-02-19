¿Alfonso Obregón lanza campaña para volver a ser la voz de Shrek 5? Así solicitó apoyo en redes sociales

La conversación en torno al estreno de la quinta entrega de Shrek ha tomado fuerza en redes sociales, no solo por la expectativa que genera la historia, sino también por el doblaje en español latino. En ese contexto, el actor de doblaje Alfonso Obregón inició una campaña digital para solicitar el respaldo del público y continuar como la voz del ogro más conocido del cine animado.

Alfonso Obregón revelo nuevos detalles sobre el doblaje de Sherk 5 / Redes sociales / Captura de pantalla

¿Quién es Alfonso Obregón y por qué es la voz de Shrek en Latinoamérica?

Alfonso Obregón es un actor de doblaje mexicano reconocido por interpretar al personaje principal de la saga Shrek en su versión para Latinoamérica. Desde el estreno de la primera película en 2001, su voz quedó asociada al personaje en la región, convirtiéndose en uno de los referentes del doblaje en español.

La franquicia, producida por DreamWorks Animation, consolidó una base sólida de seguidores en América Latina. Con el paso de los años, la identificación del público con las voces originales del doblaje se volvió parte de la experiencia cinematográfica.

Ante la confirmación de una nueva entrega, comenzaron las dudas sobre si el elenco de doblaje original regresaría. En ese contexto, el nombre de Obregón volvió a cobrar relevancia, impulsado tanto por la expectativa del público como por sus propias declaraciones en redes.

¿Qué pidió Alfonso Obregón para participar en Shrek 5?

El 18 de febrero, el actor Alfonso Obregón compartió un video en el que inauguró el hashtag #miogrofavorito. En el material audiovisual incluyó escenas de la saga reinterpretadas por él mismo, acompañadas de un mensaje dirigido a sus seguidores para que manifestaran su apoyo.

“Hola soy Alfonso los invito a que me apoyen utilizando el Hastag Mi ogro favorito nos vemos en mis redes... y espero que en el cine” Alfonso Obregón

Días antes, había publicado un video en Facebook donde agradeció el respaldo del público y explicó su postura respecto a su posible participación en la nueva película. En ese mensaje señaló que, si la empresa encargada del doblaje de Shrek 5 no se comunicaba con él para dialogar sobre el crédito correspondiente al inicio de la cinta, la posibilidad de dirigir el doblaje y los términos económicos, no participaría en el proyecto.

En ese mismo video expresó que no tendría inconveniente en no realizar el personaje si no se alcanzaba un acuerdo. Posteriormente, publicó un mensaje en el que escribió: “Creo que ya no voy a ser Shrek”, lo que intensificó la conversación entre sus seguidores.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si existe un acuerdo entre el actor y la producción.

¿Alfonso Obregón sí regresaría como Sherk al lado de Eugenio Derbez?

La respuesta en redes sociales fue inmediata. Diversos usuarios compartieron mensajes en los que manifestaron su respaldo a Alfonso Obregón. Entre los comentarios que circularon se leen frases como: “Solo existe un Shrek y se apellida Obregón”, “Shrek en todo Latinoamérica eres tú”, “Sin Alfonso no hay Shrek” y “Usted siempre será la voz de Shrek”.

La conversación no se limitó a México, ya que seguidores de distintos países de Latinoamérica se sumaron a la etiqueta. El movimiento digital posicionó el tema dentro de las tendencias relacionadas con el estreno de la nueva película.

El debate sobre el doblaje no es nuevo en franquicias de alto perfil. En producciones con amplio alcance regional, el público suele identificar a los personajes no solo por su diseño y personalidad, sino también por la voz que los acompaña durante varias entregas. En el caso de Shrek, el doblaje en español latino ha sido parte del reconocimiento del personaje durante más de dos décadas.

Por ahora, la producción no ha confirmado oficialmente el elenco de doblaje para Latinoamérica. La conversación permanece activa en redes sociales, donde seguidores esperan información sobre quién dará voz a uno de los personajes animados más reconocidos del cine contemporáneo.

