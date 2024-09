Video polémico de Alfonso Obregón, actor que le da voz a Shrek, sale a la luz tras haber sido liberado

A principios de agosto, Alfonso Obregón, actor de voz mayormente conocido por prestar su voz a personajes icónicos como Shrek y Bugs Bunny’, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De acuerdo con información proporcionada por el periodista Carlos Jiménez, la detención se realizó por la investigación en curso en su contra por presunto abuso de una alumna.

En ese entonces, el reportero de nota roja también mencionó que el histrión enfrentaría una segunda denuncia por otra de sus alumnas, quien lo acusa de haberla tocado sin su consentimiento. Debido a esto, las autoridades buscarían girar una segunda orden de aprehensión en su contra.

Algunas semanas después, el propio Alfonso compartió un comunicado en redes sociales para anunciar que ya había sido liberado. Según explicó, sí hubo dos denuncias en su contra por presunto abuso, pero ambos procesos resultaron a su favor, por lo que fue puesto en libertad.

“Después de haber pasado una semana y media privado de mi libertad, a partir de la noche del jueves 22 de agosto del 2024, fui liberado. A través de dos procedimientos que se encuentran concluidos, por lo que soy una persona libre e inocente” Alfonso Obregón, actor de doblaje

Video polémico atribuido a Alfonso Obregón sale a la luz

A casi un mes de su liberación, Alfonso Obregón vuelve a estar en medio de la polémica por un video que se atribuye a él en el que, aparentemente, admitiría haber tocado a alumnos sin su consentimiento.

Dicho clip fue compartido por Katy N, quien fue la primera alumna en denunciarlo ante las autoridades. De acuerdo con la también actriz de doblaje, su mentor: “No es inocente. Ningún juez lo declaró inocente. Incluso aún tiene un proceso”.

Tras afirmar que Obregón jamás fue declarado inocente, la alumna compartió en redes un video de una conversación frente a varias personas, en la se oye la voz de una joven que confronta a su maestro por haberla tocado sin su consentimiento.

“Así fueron las cosas. En realidad no puedo dejarlo de lado, así como lo pediste que dejáramos de lado lo sex…. Tú no lo dejaste de lado porque me tocaste. Me diste una nal… y luego me apretaste”, se escucha decir a la joven.

En respuesta, el maestro, con un tono tranquilo, reconoce que realiza esas prácticas con todos sus alumnos: “Tienes razón. Eso lo hago con todos mis alumnos”.

Se vuelve a escuchar la voz de la joven que cuestiona sobre una agresión que sufrió de parte del profesor, a lo que este pierde los estribos y comienza a gritar.

Aunque el clip finaliza en esa parte, lo expuesto fue suficiente para causar un gran revuelo en redes sociales. Si bien algunos afirmaron que la denuncia de la joven era “falsa”, otros exigen que pronto se haga “justicia” y detengan al actor de doblaje.

No se ha confirmado la veracidad de dicho video. Tampoco se sabe cuál es la razón de que dicho video aparezca ahora.

