Alfonso Obregón, actor que le da voz a Shrek hace importante anuncio ¿Participará en la nueva película?

El reciente lanzamiento del primer vistazo de “Shrek 5" ha generado una ola de reacciones negativas entre los fanáticos de la saga. Muchos seguidores han expresado su descontento con el nuevo estilo de animación, que se aleja significativamente del aspecto clásico que caracterizó a las películas anteriores

El crítico de cine Javier Ibarreche también ha compartido su opinión sobre estos cambios, destacando que, aunque entiende la necesidad de evolución, no todos los cambios son bien recibidos por la audiencia. Ibarreche incluso comparó la situación con la evolución de la animación en “El gato con botas: El último deseo”, que fue bien recibida por su frescura e innovación. Sin embargo, en el caso de “Shrek 5", el tiktoker señaló que la nueva animación parece más influenciada por la tendencia de asemejarse a la estética de Pixar, lo que podría haber contribuido al rechazo por parte de los fanáticos.

Para que Shrek llegue al público mexicano falta mucho, pero desde ya comienza a especularse si las voces latinas que dieron vida a los personajes participarán. Entre ellas, la de Eugenio Derbez, quien, según hasta hace poco revelo que pidió readaptar el guion como condición para participar, pero hasta ahora no hay respuesta. Ahora, es la icónica voz del ogro la que está en duda si se volverá a escuchar.

¿Alfonso Obregón volverá a ser la voz de Shrek 5?

Alfonso Obregón, famoso por prestar su voz al ogro más querido del cine animado, ha generado incertidumbre entre los fans de Shrek. Durante una entrevista en el canal de YouTube Jeffar Vlogs, el actor de doblaje de 64 años reveló que aún no sabe si será parte de Shrek 5.

A pesar de haber dado vida al personaje en todas las entregas anteriores, Obregón afirmó que la productora aún no lo ha contactado para continuar con el doblaje. Además, dejó claro que no aceptará el trabajo si no se cumplen sus condiciones laborales y de reconocimiento.

“Si la empresa no se comunica antes conmigo y aceptan mis condiciones, no la voy a hacer”, declaró el actor.

Entre sus exigencias, Obregón pide un pago justo por su trabajo y que su nombre sea anunciado cada vez que la película se proyecte en español, algo que ya sucede con Mike Myers en la versión original. De no llegar a un acuerdo, la franquicia podría buscar una nueva voz para Shrek.

Alfonso Obregón pisó prisión y era toda una celebridad

En la misma entrevista, Alfonso Obregón compartió su experiencia en la cárcel, donde fue recluido en 2024 tras ser acusado de abuso sexual. Aunque posteriormente fue absuelto, el actor confesó que este episodio marcó su vida y afectó su carrera profesional.

Durante su estancia en el Reclusorio Norte, los presos lo reconocieron y comenzaron a pedirle que hablara como Shrek. Nervioso y sorprendido por la situación, Obregón respondió de manera inesperada: “¡Chin...n a su madre!”. Para su sorpresa, los internos celebraron la respuesta y aseguraron que lo cuidarían dentro del penal.

“Al otro día empezaron a llegar los presos a mi celda diciendo: ‘¿Dónde está Shrek? Háblanos como Shrek’” Y yo les digo: ‘¡Chi...n a su madre’. Y empiezan a decir: ‘Ohhh, sí es Shrek. No se preocupe. Lo vamos a cuidar.” Alfonso Obregón

El actor relató que, lejos de ser una experiencia aterradora, encontró solidaridad entre los internos. Muchos le llevaban dibujos y objetos para que los firmara, e incluso lo protegieron mientras estuvo encarcelado. “Empiezan a irme a visitar los días subsecuentes, a llevarme dibujos y a decirme: ‘Oye, ¿me firmas esto para mi familia?’”, narró Obregón.

Su popularidad en la cárcel lo llevó a recibir un trato especial por parte de los internos. Según contó, cuando enfermó de Covid, lo trasladaban al médico y los reclusos se paraban a su paso pidiéndole que hablara como Shrek o Marty de Madagascar .

¿Quién es Alfonso Obregón?

Alfonso Obregón Inclán, nacido el 29 de julio de 1960 en la Ciudad de México, es un reconocido actor y director de doblaje mexicano. Comenzó su carrera en el doblaje en mayo de 1968 y ha trabajado en cine, televisión y teatro. Es conocido por su versatilidad y ha prestado su voz a una amplia gama de personajes.

Entre sus papeles más destacados se encuentran:

Shrek en la franquicia del mismo nombre,

Kakashi Hatake en “Naruto”, y

Marty en “Madagascar”.

Además, ha sido la voz de Bugs Bunny en varias ocasiones y

y ha trabajado en series icónicas como “Los expedientes secretos X” y “Seinfeld”.

A lo largo de su carrera, Alfonso Obregón ha participado en numerosos proyectos. En 1996, comenzó a dar voz a Bugs Bunny, y en 2001, se convirtió en la voz de Shrek, un papel que ha repetido en todas las secuelas de la franquicia. También ha trabajado en “Hora de aventura” como la Princesa Grumosa y en “One piece” como Franky. En teatro, produjo, actuó y dirigió la obra “De confesiones y confusiones” en 2017. Su talento y dedicación lo han convertido en una figura respetada y querida en la industria del doblaje en México.