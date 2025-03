Shrek 5: ¿Quienes serán las voces en español latino?

El reciente adelanto de ‘Shrek 5' generó revuelo en internet, no solo por el esperado regreso de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz a sus icónicos personajes, sino también por la incorporación de Zendaya y el nuevo diseño de los personajes.

Sin embargo, esta revelación ha generado inquietud entre los fanáticos de ‘Shrek’ en español latino, quienes se preguntan si las voces que tanto amaron en las cuatro películas anteriores regresarán para esta nueva entrega.

¿Quiénes hacen las voces de Shrek en español latino?

A lo largo de las películas anteriores, tres actores recurrentes dieron vida a los personajes más queridos de ‘Shrek’ en su versión en español latino:

Alfonso Obregón como Shrek

Eugenio Derbez como Burro

Dulce Guerrero como Fiona

También participaron otros actores de renombre, como Antonio Banderas, quien le dio voz a Gato con botas, y Jesús Barrero, quien interpretó a Galleta de jengibre hasta ‘Shrek para siempre'. Tras el fallecimiento de Barrero en 2016, la voz de Jengi fue tomada por José Gilberto Vilchis en ‘El gato con botas’ y el 'Último deseo’, la más reciente película del universo Shrek.

Aunque la emoción crece con el anuncio de ‘Shrek 5', Dreamworks aún no ha confirmado si el elenco original de voces en español latino regresará para esta nueva entrega. De hecho, los fanáticos se encuentran en suspenso, ya que no se sabe si habrá cambios significativos en el reparto.

Shrek 5: ¿Quiénes hacen las voces de Shrek en español latino? / IMBD

Un tema adicional que ha causado controversia fue la situación legal de Alfonso Obregón, quien en agosto de 2024 quedó en libertad tras ser acusado de abuso por dos mujeres que se habían inscrito en un curso de locución y doblaje.

Tras una desestimación judicial y una sentencia absolutoria en una segunda acusación, Obregón recuperó su libertad y volvió a sus actividades profesionales, pero aún no se sabe si será considerado para ‘Shrek 5'.

Eugenio Derbez revela que podría rechazar ‘Shrek 5'

El año pasado, Eugenio Derbez reveló en el podcast de cine de Gaby Meza que, podría no formar parte de ‘Shrek 5', actualmente no están involucradas las mismas personas que trabajaron en las entregas anteriores. El actor mexicano detalló que su participación dependería de que se mantenga la esencia de los guiones previos. En particular, Derbez destacó que el guion debería adaptarse para que las referencias y chistes resuenen con el público latinoamericano, si esta condición no se cumple el actor aseguró que no le gustaría participar.

“Hay un dilema. Estoy en pláticas con ellos [...] Ya no están los que me conocieron, los que sabían mi valor como latinoamericano. Hay un gran riesgo porque conozco a los gringos de que agarren y a la hora que yo diga que voy a adaptar la película me digan que no”, comentó Eugenio Derbez.

Actor que le dio voz a ‘Shrek’ es liberado tras acusaciones de supuesto abuso

En agosto de 2024, Carlos Jiménez, quien, a través de su cuenta en X (antes Twitter), informó que el actor fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por una investigación en su contra por supuesto abuso en contra de dos alumnas..

Dos semanas después, el reconocido actor de doblaje Alfonso Obregón Inclán sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un video, en el que anunció que ya estaba libertad, tras la denuncia de dos jóvenes que fueron sus alumnas, por abuso. Sin embargo, un juez decidió no vincularlo a proceso por falta de pruebas, por lo que fue declarado inocente. Por ahora se desconoce la decisión de mantenerlo en el doblaje de la siguiente entrega.

¿Cuándo estrenará Shrek 5 en México?

Shrek 5' tiene su fecha de estreno confirmada en los cines de México para el 23 de diciembre de 2026, justo a tiempo para las celebraciones navideñas.

