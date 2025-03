Javier Ibarreche habla de ‘Shrek 5' y ¿le da el beneficio de la duda?: “Puede hacer lo que se le dé la gana”

El adelanto de Shrek 5 ya está dando mucho de qué hablar entre los fans de la saga. Uno de los comentarios más llamativos vino de Javier Ibarreche, el popular creador de contenido en TikTok, quien compartió su opinión sobre los cambios en el diseño de los personajes clásicos de la franquicia.

El análisis del experto en cine ha generado un intenso debate en redes sociales sobre la evolución de la animación y el impacto de la “pixarización” en DreamWorks.

El veredicto de Ibarreche sobre los cambios en ‘Shrek 5'

Javier Ibarreche es uno de los pocos creadores de contenido que el público busca para conocer sus opiniones sobre la industria del cine. Su conocimiento del tema y su neutralidad al expresar sus opiniones le han ganado la confianza del público. Sin embargo, sus recientes declaraciones han dejado confundidos a muchos de sus seguidores que esperaban escuchar su opinión sobre Shrek 5. Aunque al público no le gustó, Ibarreche abordó temas importantes sobre esta nueva entrega.

El tiktoker analizó en un video del nuevo estilo de animación de Shrek 5, destacando que si bien es comprensible que la franquicia evolucione, los cambios no siempre son bien recibidos por la audiencia. Según él, el rediseño de personajes como Shrek, Fiona, Burro y Pinocho podría estar más influenciado por la tendencia de asemejarse a la animación de Pixar que por una innovación genuina dentro del universo de DreamWorks.

“Por un lado puedo entender que nos hubiera encantado haber visto una animación como la que vimos en Shrek 2. Apelando a la parte nostálgica, hubiéramos querido ver más del Shrek con el que crecimos. Por otro lado, esta es otra película, que nace en otro contexto y, por lo menos yo, me quejo de que Hollywood muy seguido me empaqueta la misma chingadera que ya me había vendido, pero en forma de nostalgia para que se la compre otra vez, pues también puede caer rico un ligero cambio, el asunto es: hay cambios y hay ‘cambios’”, expresó Ibarreche.

Javier Ibarreche compara la animación de Shrek con ‘El gato con botas 2'

Para reforzar su punto, Ibarreche comparó los cambios en Shrek 5 con la evolución que tuvo El gato con botas 2: El último deseo, una película que fue bien recibida tanto por críticos como por el público. Destacó que en ese caso, la nueva técnica de animación fue arriesgada, pero funcionó debido a su frescura e innovación.

“El gato con botas 2, una de las mejores películas animadas en los últimos 10 años, juega con un estilo de animación distinto a lo que habíamos visto de El gato en Shrek 2. Este cuadro solito está rayando en el animé, jugaron con algo bien distinto y funcionó. Aquí (Shrek 5), los cambios parecen responder un poquito más a la ‘pixarización’, por decirlo de algún modo, del cine animado”, explicó.

El beneficio de la duda para ‘Shrek 5'

A pesar de sus críticas, Javier Ibarreche reconoció que Shrek es una de las franquicias más icónicas del cine animado y que merece el beneficio de la duda. Sin embargo, advirtió que los cambios en la animación podrían generar reacciones mixtas, como sucedió con Sonic: La película, donde los diseñadores tuvieron que modificar la apariencia del personaje tras la ola de críticas del público.

“Shrek puede hacer lo que se le dé la perra gana. Las primeras dos películas de Shrek, y esto lo digo sin un gramo de sarcasmo, me parecen la expresión más elevada que ha dado el cine en su historia. Ya hicieron tan buen trabajo que yo les doy el beneficio de la duda” Javier Ibarreche

¿Shrek 5 será un acierto o un tropiezo para la franquicia? Esto dicen las redes

Mientras algunos fans celebran el regreso del icónico ogro y su pandilla, otros han expresado su descontento con el rediseño de los personajes y la dirección de la trama.

"¿DreamWorks no entendió con Megamente 2? Tuvo que echar a perder otra película querida por la gente.”

“Díganle a Shrek tercero que lo perdono.”

"¿El productor de Emilia Pérez trabaja en Shrek 5?”

“La hija parece de la película ‘Trolls’.”

“Lo bueno es que podemos seguir viendo Shrek 2.”

“Cancelen Shrek 5 y mejor estrenen Coyote vs. Acme.”

“Siento que abrieron ChatGPT y escribieron ‘hazme un tráiler de Shrek 5 que sea moderno’.”



Shrek 5: ¿cuándo se estrena? y reparto (voces en inglés)

Originalmente, “Shrek 5” estaba programada para llegar a los cines de Estados Unidos el 1 de julio de 2026, pero la fecha de estreno se retrasó hasta el 23 de diciembre de 2026.

Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresan como parte del elenco principal de voces de “Shrek 5”. A ellos se une Zendaya, quien presta su voz a la hija adolescente de Shrek y Fiona.

Mike Myers como Shrek

Eddie Murphy como Burro

Cameron Diaz como la princesa Fiona

Zendaya como Felicia

¿Eugenio Derbez hará el doblaje de Burro?

Desde hace meses, se supo que DreamWorks contactó oficialmente a Eugenio Derbez para realizar el doblaje de Burro en “Shrek 5". Sin embargo, la negociación se vio pausada porque el actor mexicano pedía libertad creativa para adaptar el guion de su personaje. Esta condición ha complicado el cierre de la negociación, ya que la nueva dirección de la película no está completamente de acuerdo con otorgar esa libertad.

Eugenio Derbez ha sido claro en sus demandas, mencionando que su participación depende de poder realizar adaptaciones al guion. “Ya no están los que me conocieron, los que sabían mi valor latinoamericano”, comentó Derbez en una entrevista. La situación sigue en desarrollo, y los fans están a la espera de una confirmación definitiva sobre su regreso al doblaje de Burro.