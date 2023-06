Javier Ibarreche causa polémica en redes por su doblaje en Spider-Man: A través del Spiderverso

Hasta el momento, Javier Ibarreche no se ha pronunciado ante esta nueva ola de críticas.

Pese a que el estreno en México de Spider-Man: A través del Spiderverso fue un éxito total, varios internautas no evitaron criticar el doblaje realizado por Javier Ibarreche, quien le dio voz al personaje de La Mancha.

Cabe resaltar que los productores de la cinta decidieron escoger, en su mayoría, a los star-talent, es decir, gente famosa sin experiencia, para hacer el doblaje de la cinta; algo que generó mucha controversia en redes sociales.

A pesar de las pocas expectativas que se tenía de la versión en español del proyecto, la mayoría dijo estar satisfecho del trabajo que hizo el elenco, a excepción de Javier Ibarreche, quien, para muchos, “decepcionó a su público”.

Entre las críticas en contra del creador de contenido, se destaca que no supo “interpretar al personaje”, además de que su voz no daba “el ancho para el personaje”.

A pesar de que la cinta ha sido un éxito total, las críticas sobre el doblaje de la cinta aún continúan / Instagram: @spidermanacrossthespiderverse

Incluso, algunos hicieron memes acerca del asunto y lamentaron que el “mal trabajo” de Javier Ibarreche, pues varios llegaron a pensar que el influencer sería de los únicos “decentes” dentro de la película.

“Todos asumiendo que Javier Ibarreche sería la excepción a la regla de los star-talent e hizo un pésimo trabajo”, “El tipo estudió actuación y no fue capaz de echarle tantitas ganas”, “Era como oírlo en uno de sus videos en TikTok”, “Fue un error poner a Javier Ibarreche en un personaje con tantas líneas”, señalaron algunos comentarios.

La ola de memes en contra del doblaje de Javier Ibarreche no se hicieron esperar / Twitter: @srta_leon

Fans de Javier Ibarreche salen en su defensa

Ante toda la ola de críticas en contra de Javier Ibarreche, no faltaron los fans que lo defendieron de los malos comentarios y hasta aseguraron que su trabajo había sido “el más rescatable” de la cinta.

“Para gustos los colores, pero yo defiendo a Javier Ibarreche, para mí, el mejor de los invitados, recordar que este señor tomo clases de teatro y sabe vocalizar e interpretar, entiendo la sensación de sentir que estás viendo un TikTok, pero creo que justo le da el toque a The Spot”, indicó uno de los defensores del creador de contenido.

Algunos internautas salieron en defensa de Javier Ibarreche y aplaudieron su trabajo en la cinta / Facebook: Javier Ibarreche

Javier Ibarreche se pronuncia ante las críticas por el doblaje de Spider-Man

Aunque aún no se manifiesta sobre las críticas a su trabajo en la cinta, Javier Ibarreche dejó claro, en su momento, la postura que tenía ante la molestia de diversos internautas, incluidos dobladores profesionales, sobre el uso de star-talent en la película.

“En mi caso particular, le estoy apostando a hacer un buen trabajo para que, la siguiente vez que alguien me invite a hacer doblaje, no sea algo raro; alguna película tiene que ser la primera, la segunda. No den por hecho que lo es (un error) y juzguen el trabajo”, apuntó.

