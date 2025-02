John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore en la serie de Harry Potter para HBO Max

En medio de la emoción que ha generado la nueva serie de Harry Potter, producida por la plataforma de HBO Max, se da a conocer al actor que interpretará a Albus Dumbledore, el director de Hogwarts, la mítica escuela de magia y hechicería.

A través de una entrevista para el medio ‘Screenrat’, John Lithgow, actor conocido por participar en la cinta ‘Conclave’, confirmó que le dará vida al personaje. Si bien no dio mayores detalles, se dijo muy feliz por la oportunidad.

John Lithgow “Estoy muy emocionado. Algunas personas maravillosas están volviendo a centrar su atención en Harry Potter. Por eso ha sido una decisión tan difícil. Tendré unos 87 años cuando llegue la fiesta de despedida, pero he dicho que sí"

Actor que interpretará a Albus Dumbledore en la serie de Harry Potter / Redes sociales

No te pierdas: Daniel Radcliffe se despide de Maggie Smith, la profesora McGonagall en Harry Potter, con emotivo mensaje

John Lithgow confirma que Albus Dumbledore será su personaje de “despedida”

El actor también señaló que la serie de Harry Potter será su último trabajo, por lo que pondrá todo su empeño para cumplir con las expectativas que dejó Michael Gambon, quien interpretó al personaje en la adaptación cinematográfica y que murió en 2023.

“Bueno, para mí fue una sorpresa total. Me llamaron por teléfono en el Festival de Cine de Sundance para otra película, y no fue una decisión fácil porque me va a definir para el último capítulo de mi vida, me temo”, manifestó.

Por supuesto, los fanáticos están más que emocionados por ver a Lithgow en pantalla, pues consideran que el actor idóneo para darle vida a Albus Dumbledore en la serie.

Actor que interpretará a Albus Dumbledore en la serie de Harry Potter / Redes sociales

Te podría interesar: Serie de Harry Potter: ¿De qué trata? ¿Cuándo se estrena? ¿Dónde verla?

¿Quién es John Lithgow?

John Arthur Lithgow, más conocido solo como John Lithgow, es un actor estadounidense que nació el 19 de octubre de 1945. Su debut en la pantalla grande fue en 1972, con la cinta ’Dealing: Or the Berkeley-to-Boston Forty-Brick Lost-Bag Blues’.

A lo largo de su carrera artística, ha participado en diversos proyectos, incluyendo la película ‘Shrek’, en la que le dio voz a Lord Farquaad. Algunos de sus trabajos más representativos son:

2010: El año en que tuvimos contacto

Amor extraño

El hombre del mañana

Los asesinos de la luna

Dexter

¿Cómo conocí a tu madre? (How I met your mother)

Conclave

Actor que interpretará a Albus Dumbledore en la serie de Harry Potter / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la nueva serie de Harry Potter?

En su momento, se dijo que los directores de casting estaban contemplando la posibilidad de que Paapa Essiedu le diera vida a Severus Snape. No obstante, esto nunca fue confirmado.

De igual forma, se informó en su momento que se están escogiendo a los niños que interpretarán a Harry Potter, Hermione y Ron Weasley.

Sobre la fecha de estreno, se reporta que la serie se lanzará en algún punto del 2026, a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Mira: Robbie Coltrane, actor que dio vida a Hagrid en Harry Potter, perdió la vida a los 72 años