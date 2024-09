¿Quién ganará ‘LCDLFMX’? Poncho de Nigris “predice” al campeón de la segunda temporada

Dentro de unas horas, se llevará a cabo la gran final de la segunda edición de ‘La casa de los famosos México’, donde se definirá quién obtendrá el primer lugar, llevándose un premio de 4 millones de pesos.

Recordemos que los finalistas son:

Arath de la Torre

Gala Montes

Karime Pindter

Mario Bezares

Con motivo de esto, Poncho de Nigris, quien ha estado muy involucrado con el tema del reality, en un video en su canal de YouTube, en el cual compartió su predicción sobre el ganador o ganadora del show.

Arath, Karime, Gala y Mario / Redes sociales

Poncho de Nigris revela quién podría ser el ganador del concurso

El regiomontano expresó que, por las encuestas que ha realizado y las tendencias en redes sociales, Mario Bezares y Karime Pindter son los finalistas que tienen más probabilidades de ganar el primer lugar.

No obstante, debido a “ciertos acontecimientos” que han pasado en la última semana, incluyendo el ingreso de Paul Stanley a La casa, considera que el campeón absoluto podría ser Mario.

“La decisión va a ser de ustedes. Voy a dar mi pronóstico por cómo veo que están pasando las cosas. Yo creo que, por el movimiento que se está haciendo, porque podría ser histórico, el único hombre que ha ganado una casa de los famosos. Mayito” Poncho de Nigris

El influencer aseguró que Mario ha sido un hombre que sufrió mucho a lo largo de su vida, principalmente por haber estado un tiempo en la cárcel como sospechoso del crimen que le quitó la vida a Paco Stanley, por lo que merece obtener el triunfo.

Cabe destacar que el periodista Hugo Alexander Maldonado afirmó que las votaciones, al menos hasta el momento, estarían favoreciendo a Bezares. No obstante, tal como lo reiteró Poncho, solo se sabrá quién es el ganador o ganadora hasta la gala final del programa.

Poncho de Nigris lanza reclamo a Adrián Marcelo

En su video, Poncho de Nigris aprovechó para mandarle un contundente mensaje a Adrián Marcelo, quien hace unas semanas salió voluntariamente del concurso en medio de la polémica.

“Siento que se le comió la cabeza, y se siente horrible. Creo que le afectó mentalmente y ya no pudo levantarse”. Se dirigió a Adrián y le dijo: Gala Montes “te comió la cabeza. Te ganó el juego. Eso se va a recordar, por siempre, de que fuiste un desertor”.

También le reclamó por haber hablado mal de su hijo durante su estancia en ‘LCDLFMX’. Recordemos que Marcelo aseguró que Poncho “explotaba” a su hijo: “No debiste hacer el comentario, y no es porque no lo pudieras haber hecho acá o allá; el ped... fue mi hijo. Siento que fue burla. No hay comparaciones. Hay niveles, y la experiencia hace la diferencia”, indicó.

