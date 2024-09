Wendy Guevara se sincera sobre la caída de Belinda en París: “Yo sería la burla”

Hace unos días, Belinda cumplió el sueño de desfilar en la Semana de la Moda en París y lo hizo representando a México en la pasarela organizada por L’Oreal que se enfocó en el empoderamiento de la mujer.

La cantante se mostró muy emocionada por formar parte de este magno evento. Sin embargo, en medio de su gran caminata, sufrió una caída que dejó preocupados a todos. En ese momento, la cantante Anitta fue a su auxilio. Entonces, Beli logró emprender de nuevo su paso y terminar con el desfile con gran profesionalismo.

Belinda / Redes sociales

Belinda subraya que su caída fue el momento más icónico en su vida

El momento se volvió viral en las redes sociales. Incluso, la también actriz se pronunció en su perfil de Instagram en cuanto a esta situación. “No importa cuántas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas, gracias Anitta”, escribió junto al video del momento.

Aunque Belinda también fue captada llorando después de su incidente. Ahora, manifestó que fue el momento más icónico en su vida.

Como era natural, diversas celebridades reaccionaron a la caída de Belinda. ¡La defendieron!

Wendy Guevara defiende a Belinda por su caída en el Fashion Week de L’Oreal París

Wendy Guevara fue una de las personalidades que reaccionó al incidente de Beli. La influencer no dejó que la criticaran por esta polémica situación.

A través de un en vivo con sus seguidores, ‘la Perdida’ externó su opinión con respecto a lo que le pasó a Belinda en la pasarela antes mencionada. Sin tapujos, dejó claro que, aunque la intérprete de ‘Amor a primera vista’ se caiga, no deja de verse hermosa.

Wendy Guevara / Instagram: @wendyguevaraoficial

“Ay, no importa que se haya caído Belinda en la pasarela… Belinda es Belinda, perr… y Belinda así se caiga, se ve guapa y se ve perr... A ella no le afecta porque está guapa… Está mona, chin… una que yo cómo me viera”. Wendy Guevara

Agregó: “Imagínense donde yo me cayera. Ay, no, yo sería la burla… Es Belinda, perr… Se paró, caminó bien perr… y amonos perr… Caminó muy perr… A mí me encantó... Chin… una, nosotras hermana”.

Usuarios en redes sociales no tardaron en aplaudir las declaraciones de Wendy Guevara. La mayoría coincidió con la opinión de la influencer. Aseguraron que, ¡tiene la boca llena de razón!

Al momento, Belinda no se ha pronunciado respecto a las bonitas palabras de Wendy Guevara

Así lo dijo Wendy Guevara: