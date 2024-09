Gala Montes, participante de ‘La casa de los famosos México’, se ha ganado el cariño del público no solo por su personalidad, sino por los detalles que ha revelado sobre sus problemas familiares.

Recordemos que antes de ingresar al reality, TVNotas te dio a conocer, en exclusiva, que Gala Montes no solo despidió a su madre como su mánager, sino que también la había “dejado a su suerte”. Esto nos lo contó la propia Crista.

Por supuesto, la actriz negó estas acusaciones y aseguró que su mamá solo quería “vivir a sus costillas”. También aseveró que Crista la maltrataba de forma física y psicológica. En respuesta, la mamá de Gala afirmó que la actriz era quien la agredía y hasta la retó a llevar este asunto al ámbito legal, sosteniendo que tenía muchas pruebas a su favor.

Rebecca Montes, Gala Montes y Crista en marcha feminista. / Instagram

Sin dar tregua y en medio de la polémica, la actriz compartió un video presumiendo la buena relación que llevaba con su padre, a quien incluso le estaba buscando novia. En redes fue duramente criticada y se especulaba que lo hacía como un acto de venganza hacia su madre , ya que ella misma había afirmado que él las abandonó cuando apenas tenían cuatro años.

“Qué feo es ver... esto y con el fin de jod3r a la madre. Recuerden, chicas, todo se paga”, “¿¿Ahora sí es su papá??”, “Tus valores, nena. Tu mamá debe estar muy triste”. Comentarios en redes sociales.

Ahora en redes se preguntan quién es y porque se habían distanciado. Te contamos lo que se sabe.

¿Quién es el papá de Gala Montes y por qué se distanció por 20 años de la actriz?

Por Gala Montes se sabe que el nombre de su padre es Juan Fernández. Sin embargo, se desconoce a lo que se dedique, pues es una persona ajena al mundo del espectáculo.

Lo que sí es público es que Juan habría abandonado a Gala Montes y su hermana cuando aún eran pequeñas, esto tras divorciarse de su madre.

Montes declaró para una entrevista con Matilde Obregón hace cinco meses, que su padre sí intentó contactarla, pero ella se negaba a verlo, pues seguía con resentimiento por su abandono, lo que la llevó a tomar terapia.

“Mi papá me abandonó. Sí me conoció. No está padre arrepentirse ahora que su hija es famosa... Es un tema que todavía me duele. Obviamente, uno tiene ciertos patrones, ciertas conductas negativas y están en tu inconsciente todo el tiempo, pero es algo que he sabido trabajar muy bien”. Gala Montes

Gala también aseguró que su partida le trajo cosas buenas: “Que mi papá nos dejara fue el inicio de muchas cosas increíbles en mi vida y que no cambiaría por nada del mundo. Por supuesto, tengo que trabajarlo, porque hay conductas que ya me ha dicho la psicóloga. Me habría gustado tener una familia feliz, una familia normal, tengo a mi mamá, pero estaría padrísimo tener a alguien más”.

En la misma entrevista, Gala aseguró que no le guardaba rencor, pues todo lo que él pudo darle como padre, ella lo consiguió con trabajo: “Pero no me arrepiento, con todo y todo lo perdono. Sí me ha buscado, pero no he querido verlo porque lo que sea que necesité no me lo dio en su momento, ya lo tengo, y ahorita ya no necesito cariño, lo he sabido llenar yo bien. Mi hermana sí lo ve, pero a mí no me afectó tanto porque yo estaba más chiquita”.

Actualmente, Gala se encuentra dentro de La casa y en redes se espera sea la ganadora de los cuatro millones de pesos. Los seguidores de la influencer anhelan que este momento sirva como un punto de encuentro para madre e hija. Crista ha demostrado públicamente su disposición a limar asperezas y ha defendido a Gala de las críticas, mientras que Gala ha expresado en repetidas ocasiones la profunda añoranza que siente por su madre. La posibilidad de una reconciliación entre ambas ha conmovido a la audiencia y se ha convertido en uno de los temas más esperados del reality.

¿La mamá de Gala Montes está dispuesta a volver a ser mánager de Gala?

En entrevista para TVNotas en ‘El Mitangirt’, conducido por Horacio Villalobos, Crista Montes dejó en claro que, si bien desea limar asperezas con Gala, no volvería a ser su mánager y solo se limitaría a apoyarla en ciertas cosas, siempre y cuando ella así lo desee.

“No creo (volver a manejar su carrera). A lo mejor, el día de mañana que salga (de LCDLFMX) y me diga ‘vente para acá’, ‘llévame tal cosa’, o ‘vamos a hacer tal cosa’, a lo mejor voy, vengo o desde allá lo manejo, pero ya como antes, no creo”

Asimismo, reconoció que, a lo largo de los años, Gala ha mostrado una gran madurez y confía en que puede tomar sus propias decisiones: “Tiene que seguir su camino. Ella debe seguir su vida y yo mi vida. Siempre tendrá el apoyo de su madre, pero yo en mi casa y ella en la suya”, expresó.