¿Alfonso Obregón arremete contra Eugenio Derbez por Shrek 5? Asegura que hay un presunto trato preferencial

La confirmación de Eugenio Derbez como la voz de “Burro” en Shrek 5 para Latinoamérica no solo despejó una de las dudas más comentadas entre los fans de la saga, también abrió un nuevo frente de tensión dentro del doblaje en español. Mientras DreamWorks avanza con la producción de la quinta entrega, las negociaciones detrás de cámaras comienzan a generar ruido, particularmente por la reciente postura de Alfonso Obregón, voz histórica de “Shrek”.

¿Eugenio Derbez regresará como la voz de Burro en “Shrek 5”?

Durante la alfombra roja de la nueva temporada de LOL: Buscando Talento, Eugenio Derbez confirmó que retomará la voz de “Burro” en Shrek 5. En entrevista con ABC Noticias, el actor explicó que DreamWorks se puso en contacto con él para ofrecerle nuevamente el personaje, aunque dejó claro que su respuesta no fue inmediata.

Derbez detalló que, antes de aceptar, estableció condiciones específicas relacionadas con la adaptación de los diálogos y la posibilidad de intervenir creativamente en el guion para adecuarlo a modismos latinoamericanos, tal como ocurrió en entregas anteriores. El actor señaló que la directiva del estudio ya no es la misma que en 2001, lo que inicialmente complicó el acuerdo.

Tras las negociaciones, Derbez confirmó su participación utilizando una de las frases más reconocidas de su personaje, asegurando que sí formará parte de la cinta. Con ello, Universal Pictures y DreamWorks lograron asegurar una de las voces más emblemáticas de la franquicia para la región.

“De ‘Burro’ ya me contactaron, ya había dicho que sí, la nota donde dicen que no, es mentira; desde el principio había dicho que sí, nada más que puse una condición: Si me dejan adaptarlo, sí lo hago, si no me dejan adaptarlo, no lo hago” Eugenio Derbez

Eugenio Derbez ¿no será Burro en Shrek 5?; revela que su doblaje está en riesgo

¿Por qué Alfonso Obregón exige condiciones para doblar “Shrek 5”?

Mientras el regreso de Derbez fue confirmado, la participación de Alfonso Obregón permanece en incertidumbre. El actor, quien ha dado voz a “Shrek” desde la primera película en Latinoamérica, difundió un video en redes sociales donde expone tres condiciones clave para regresar al proyecto.

Obregón solicita dirigir el doblaje latinoamericano de Shrek 5, recibir una remuneración mayor a la de entregas anteriores y contar con un reconocimiento destacado en los créditos iniciales de la película y en los materiales promocionales. En sus declaraciones, el actor argumenta que su trayectoria dentro de la franquicia respalda dichas exigencias.

El actor también hizo referencia a que, mientras algunas voces reciben reconocimiento público y promoción por parte del estudio, otras no han contado con el mismo trato, situación que, según explicó, ha sido recurrente a lo largo de la saga. De acuerdo con Obregón, si no existe una negociación directa para discutir estas condiciones, no participará en la película.

Hasta el momento, ni Universal Pictures ni DreamWorks han confirmado si aceptarán estas peticiones, ni si Obregón formará parte del elenco final de doblaje.

“Mi postura es muy clara, pero lo voy a repetir para que no queden dudas. Si la empresa que se va a hacer cargo de Shrek 5 no me habla y no nos sentamos a discutir mi crédito al inicio de la película, dirigir el doblaje y arreglarnos en cuanto a la paga, no la voy a hacer. Y no pasa nada, yo no tengo ningún problema si no la grabo” Alfonso Obregrón

¿Hay tensiones entre Alfonso Obregón y Eugenio Derbez por “Shrek 5”?

Las declaraciones de Alfonso Obregón han sido interpretadas por internautas como un señalamiento directo hacia Eugenio Derbez, luego de que se confirmara que el comediante logró cerrar un acuerdo con el estudio. Aunque Obregón no ha detallado que los términos específicos del contrato de Derbez, señalen que presuntamente existan preferencias dentro de la producción.

Alfonso Obregón ha insistido en que su solicitud no busca generar conflicto, sino establecer un reconocimiento proporcional al impacto del personaje en la región. Este contexto se suma a antecedentes recientes en la carrera del actor. En 2024, Obregón enfrentó un proceso legal por abuso sexual derivado de denuncias relacionadas con cursos de doblaje; meses después fue absuelto por falta de pruebas. Durante ese periodo, varias empresas pausaron su colaboración con él, situación que habría influido en las negociaciones actuales.

Mientras tanto, tampoco se ha confirmado la participación de Dulce Guerrero, voz de “Fiona” en las entregas anteriores, lo que mantiene abierto el panorama del doblaje latinoamericano.

Shrek 5 tiene previsto su estreno para el 30 de junio de 2027, luego de varios retrasos derivados de cambios creativos y reacciones negativas al rediseño de personajes. En la versión original en inglés, ya está confirmada la participación de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz.

