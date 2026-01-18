¿Eugenio Derbez en ‘Flans’? Ilse y Mimi revelan que el actor iba a estar en el concepto, ¿qué pasó?

Sin duda alguna, Flans se ha consolidado como una de las agrupaciones más icónicas de los años 80 y 90. Conformada por Ivonne, Mimi e Ilse, la banda sigue muy activa y llena cada recinto en el que se presenta.

Pero, ¿qué pasaría si el grupo hubiera tenido un cuarto integrante? Más específicamente, Eugenio Derbez, quien ahora es uno de los actores, comediantes y productores más exitosos de habla hispana. Esto estuvo a punto de ser una realidad, aunque no de la forma que uno pensaría. Esta es la historia.

Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Eugenio Derbez iba a formar parte de Flans?

En una entrevista reciente para el podcast de Yordi Rosado, Mimi e Ilse contaron que Flans estaba pensado para un proyecto de televisión y no como una banda musical. Entre las celebridades que estaban incluidas se encontraban Isabel Lascurain, actual integrante de Pandora, y Eugenio Derbez.

“Era un programa de televisión. Cuando sale ¡¡Cachún Cachún Ra Ra!!, era un programa juvenil que estaba muy pegado en los 80s, y entonces Mildred Villafañe, que era una chavilla, decide hacer un programa de puras niñas”, relató.

Las cantantes comentaron que Eugenio y el resto del equipo trabajaron juntos para desarrollar el proyecto. No obstante, con el tiempo se fueron separando y cada uno empezó sus propios objetivos laborales de manera individual.

En ese momento, junto a Ivonne, decidieron encarrilar todo a una banda musical, siendo así cómo nació ‘Flans’. Aunque recuerdan la etapa con cariño, admitieron que, entre otras cosas, los programas de televisión eran “pésimos”.

Ilse y Mimi “Eran programas de televisión no malos, Yordi: ¡malísimos! Porque eran puros chistes internos. Ahí empezó Eugenio Derbez. Y entonces hicimos esos programas que alimentamos entre todos, escribíamos el programa entre todos; eran puros chistes internos que nadie más entendía. Se van ‘Parín’ e Ivonne y yo nos quedamos, y las Pandoras se fueron a hacer su proyecto. Entonces llega Mildred y nos dice: ‘una amiga de Marian (mi hermana) canta muy bonito en la regadera y la vio bailar “

¿Cuándo se fundó el grupo ‘Flans’?

En 1984, se formó el grupo Flans. Sus integrantes fueron Mimi, Ilse y Mimi. Algunas de sus canciones más destacadas fueron:

“Bazar”

“Las mil y una noches”

“No controles”

“Hadas”

“No controles”

“Tiraré”

Desde su fundación, han tenido muchas idas y venidas, con varias pausas a lo largo de su carrera. Actualmente, Ilse y Mimi siguen en el grupo como un dúo.

Hace poco, Flans y Pandora se presentaron en el Palenque de León. Con esta presentación, las agrupaciones comienzan sus celebraciones por sus 40 años de trayectoria artística.

Flans / Redes sociales

¿Por qué Ivonne dejó Flans?

Durante la entrevista con Yordi Rosado, las cantantes confesaron por qué Ivonne dejó Flans durante lapsos prolongados. De acuerdo con Mimi e Ilse, Ivonne es una gran artística. Sin embargo, es alguien sumamente complicada.

“La amamos, la queremos, pero no la entendemos... y creo que a ella no hay que entenderla, hay que quererla”, dijo Mimi.

Incluso bromeó diciendo: “Si bajara un día Dios nuestro señor y me dijera: te voy a resolver una duda existencial, cualquiera que tengas. Yo le diría: ¿qué pe... con Ivonne?”.

Por su parte, Ilse comentó: “Nunca sabes cómo va a reaccionar porque a veces Mimí le lanzaba una broma y ella lo recibía bien, pero yo le lanzaba la misma broma y le caía pésimo”.

