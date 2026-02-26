Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann festejan a su hija: Así fue la lujosa fiesta temática de dragones| FOTOS

La celebración de la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann acaparó la atención en redes sociales luego de que ambos compartieran imágenes y videos del festejo. La reunión se realizó el 25 de febrero por la tarde y, de acuerdo con lo mostrado por sus padres, fue un evento íntimo al que asistieron familiares y amigos cercanos.

Aislinn y Mauricio siguen teniendo una buena relación / Instagram

¿Cómo fue la fiesta temática de dragones de la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Según lo compartido en las cuentas de Instagram de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, la temática elegida fue la de dragones tiernos en colores como rosa, azul, amarillo y morado. Estos personajes estuvieron presentes en prácticamente todos los elementos de la decoración: desde los fondos para fotografías hasta los postres y dinámicas infantiles.

En una de las primeras publicaciones, la actriz escribió:

“Hoy es cumpleaños de esta cosita hermosa y ahorita les platico el fiestón tan mágico de dragones que tuvimos” Aislinn Derbez

El pastel fue uno de los elementos que más llamó la atención: se trató de un diseño de dos pisos con forma de castillo, custodiado por figuras de dragones. La mesa de postres incluyó cupcakes y galletas decoradas con el nombre de la festejada, así como detalles alusivos a huevos de dragón.

Además, hubo un pintacaritas para que los niños pudieran llevar en el rostro algún diseño relacionado con la temática. Las imágenes muestran que la decoración mantuvo una línea uniforme en tonos suaves, acorde con el concepto elegido para la celebración.

Cumpleaños de la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann / Capturas de pantalla

¿Dónde se realizó el festejo y qué actividades hubo para los invitados al cumpleaños de la hija de Aislinn Derbez?

De acuerdo con lo publicado por Aislinn Derbez, la fiesta se llevó a cabo en un playroom rentado especialmente para la ocasión. El espacio contaba con distintas áreas diseñadas para el entretenimiento infantil, lo que permitió que los invitados se distribuyeran en varias dinámicas.

Entre las actividades destacó un carrito de slime, donde cada niño pudo crear su propia mezcla eligiendo colores y decoraciones. También se habilitó una zona de fotos con fondos temáticos y accesorios relacionados con dragones.

El lugar disponía de resbaladillas, toboganes, un minisúper y una pequeña sala de libros. Aunque la celebración estuvo enfocada en los menores, se instaló un área tipo cafetería y restaurante destinada a los padres que acompañaron a sus hijos.

En los videos compartidos se aprecia el momento en que se encendió una vela mágica sobre el pastel mientras los asistentes cantaban “Las mañanitas”. Asimismo, se difundieron imágenes de la tradicional partida de piñata y de una dinámica en la que los pequeños “adoptaron” dragones de peluche.

El actor Mauricio Ochmann compartió un mensaje breve tras enterarse de la muerte de la madre de su expareja Aislinn Derbez. / Foto: Redes sociales

¿Qué mensaje dedicó Mauricio Ochmann en el cumpleaños de su hija?

Previo al festejo, el actor publicó una serie de fotografías junto a su hija, en las que mostró distintas etapas de su crecimiento. Las imágenes incluyeron momentos desde que era bebé hasta la actualidad.

“Mi hermosa personita está de cumple hoy!! Se me llena el corazón de amor por ti” Mauricio Ochmann

Escribió el intérprete en su cuenta oficial. La publicación generó múltiples reacciones y mensajes de felicitación por parte de sus seguidores. Por su parte, la actriz también compartió fragmentos del festejo y fotografías familiares tomadas durante la tarde. En varias de ellas se observa a ambos padres posando juntos, lo que fue replicado ampliamente por usuarios en distintas plataformas.

