Eugenio Derbez celebra el cumpleaños de su nieta y revela cómo cambió su vida: “Ahora me dicen Don”

La familia Derbez volvió a colocarse en tendencia este 25 de febrero, luego de que Eugenio Derbez compartiera un mensaje público por el cumpleaños de su primera nieta, hija de Aislinn Derbez. A través de sus redes sociales, el actor publicó una felicitación acompañada de fotografías familiares, en las que se le ve conviviendo con la menor en distintas etapas.

Te puede interesar: ¡Victoria Ruffo olvida diferencias con su ex y defiende a la hija menor de Eugenio Derbez! “Con los niños no”

Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Cuántos nietos tiene Eugenio Derbez actualmente?

Con el nacimiento de su primera nieta, hija de Aislinn Derbez, Eugenio Derbez inició su etapa como abuelo. Posteriormente, la familia creció nuevamente cuando José Eduardo Derbez se convirtió en padre en 2024.

De esta manera, el actor cuenta actualmente con dos nietas. Hasta ahora, son Aislinn y José Eduardo los hijos que han ampliado la familia Derbez con descendencia.

En diferentes entrevistas, Eugenio ha hablado sobre esta etapa, mencionando la relevancia que tiene su familia dentro de su vida. Si bien en esta ocasión utilizó el humor para referirse a los cambios que ha notado desde que es abuelo, también ha señalado en otras declaraciones el vínculo cercano que mantiene con sus nietas.

Te puede interesar: Eugenio Derbez reacciona a la parodia para “adultos” de la Familia P. Luche ¿la vio con Alessandra Rosaldo?

Eugenio Derbez pasará Navidad en familia / IG: @ederbez

¿Qué mensaje le dedicó Eugenio Derbez a su nieta por su cumpleaños?

En su publicación, Eugenio Derbez escribió un mensaje en el que hizo referencia a cómo ha cambiado la manera en que lo tratan desde que se convirtió en abuelo.

“Hoy, mi nieta cumple años. Desde que me hice abuelo, todo el mundo me habla más fuerte, me ofrece su asiento, me recomienda vitaminas y mis amigos dejaron de decirme ‘bro’ y ahora me dicen ‘Don’. Pero si este es el precio que tengo que pagar por ser el abuelo de mi nieta… ¡que me vayan pidiendo mi credencial del INSEN! ¡Feliz cumpleaños, mi niña!” Eugenio Derbez

El mensaje fue acompañado por diversas imágenes en las que aparece junto a la menor en distintos momentos familiares. En cuestión de minutos, la publicación comenzó a recibir reacciones de seguidores y comentarios con felicitaciones dirigidas a la niña.

Te puede interesar: Consuelo Duval revela por qué no existe la película de La familia P. Luche y señala polémicos obstáculos

Eugenio Derbez / Captura de pantalla

¿Cómo es la relación actual entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez?

La relación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, padres de su hija en común, ha evolucionado desde su separación en 2020. Tras anunciar su divorcio tras casi seis años de matrimonio, ambos han mantenido una comunicación constante enfocada principalmente en la crianza y bienestar de su hija.

Desde su separación oficial, ocurrida tras una decisión tomada por Ochmann de pedir el divorcio, la expareja ha buscado una dinámica de respeto y colaboración. En distintas apariciones públicas, ambos han reiterado que se llevan “muy bien” y mantienen una interacción cordial, incluso organizando actividades y celebraciones familiares juntos por el bien de su hija.

Aislinn ha comentado que su relación con el actor es distinta a la de pareja, pero que comparten un vínculo cercano como padres, lo que les permite coordinar eventos y convivencias familiares. Por su parte, Mauricio ha señalado que aunque su enfoque principal está en su familia y su crecimiento personal, agradece la comunicación establecida con Aislinn, reconociendo que ambos están enfocados en el bienestar de su hija.

Te puede interesar: Vadhir Derbez estalla tras críticas contra su hermana por video cantando: “No se habla de los niños”