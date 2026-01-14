Mauricio Ochmann comparte cómo enfrentó con su hija la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

El pasado 24 de noviembre, Aislinn Derbez enfrentó uno de los momentos más complicados de su vida en 2025: la muerte de su mamá Gabriela Michel, la cual confirmó a través de un mensaje publicado en sus historias de Instagram.

¿De qué murió Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

En el comunicado, Aislinn Derbez informó que su madre murió a causa de un infarto y expresó que necesita vivir su duelo acompañada de su familia.

En el mismo texto, la actriz agradeció las muestras de cariño que ha recibido y pidió respeto en este momento, señalando que buscaba procesar esta despedida “desde un lugar de amor”.

Fue hasta el pasado 30 de diciembre que Aislinn Derbez compartió un mensaje de amor y agradecimiento a su madre:

“Te dejo ir con amor, con perdón, con compasión. Y con profunda aceptación y gratitud. Deseo que tu siguiente vida sea más suave, menos caótica y sobre todo más amorosa contigo misma. Que ahí sí puedas cumplir todos esos sueños que se quedaron esperando. Te amo por siempre mamá.”

Así lucía Gabriela Michel de joven, revelan imágenes de la actriz / Capturas de pantalla Internet

¿Cómo apoya Mauricio Ochmman a Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá?

La muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, ha sido un golpe profundo para la actriz, quien atraviesa este proceso de duelo acompañada de su familia y personas cercanas. Entre ellas se encuentra su exesposo, Mauricio Ochmann, quien ha estado presente apoyándola y ayudando a enfrentar este momento complicado.

En medio de esta etapa, el actor compartió cómo ha abordado el tema de la muerte desde una perspectiva más tranquila y natural, una visión que también busca transmitirle a la hija de Aislinn Derbez.

Durante un encuentro con reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Ochmann habló sobre el acompañamiento que ha brindado a la actriz. “Pues sí, siempre una pérdida es dolorosa y pues ahí estuvimos en el proceso, apoyándola en todo”, comentó Ochmman a los medios.

Mauricio Ochmann reacciona al fallecimiento de la mamá de Aislinn Derbez y envía mensaje tras la noticia. / Foto: FB/Gabriela Michel

¿Qué dijo Mauricio Ochmman sobre cómo ha compartido su visión de la muerte con su hija?

Mauricio Ochmann también fue cuestionado sobre cómo ha explicado esta pérdida a la pequeña. Al respecto, señaló que intenta hablar del tema con honestidad y sin miedo, ya que considera que la muerte forma parte del ciclo de la vida. “La verdad es que tengo una relación con la muerte bastante sana y desapegada, y eso es un paso más de la vida”, expresó.

Finalmente, Mauricio Ochmann explicó que su intención es ayudar a su hija a comprender las despedidas de una forma natural y amorosa. “Así como celebramos los nacimientos, también debemos aprender a vivir las despedidas”, concluyó.

