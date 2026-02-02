Yolanda Andrade y Mauricio Ochmann confiesan pérdidas, mentiras y excesos por la bebida ¡Revelan su peor etapa!

Yolanda Andrade y Mauricio Ochmann abrieron una de las conversaciones más crudas sobre alcoholismo, adicciones y pérdidas personales en televisión. Durante una emisión de Montse & Joe, el actor y la conductora hablaron sin filtros de las consecuencias reales que vivieron por el consumo de alcohol y drogas: oportunidades desperdiciadas, decisiones impulsivas, recaídas emocionales y momentos que marcaron su vida profesional y personal.

Yolanda Andrade y Mauricio Ochmann en Montse & Joe

¿Qué reveló Mauricio Ochmann sobre su alcoholismo y su ingreso a rehabilitación?

El actor Mauricio Ochmann ha sido transparente en distintas ocasiones sobre su historia con el alcohol y las drogas, pero esta vez volvió a profundizar en cómo inició su consumo desde muy joven y cómo eso escaló con el éxito profesional. El actor explicó que comenzó a beber desde los 8 años y que a los 13 ya tenía una ingesta constante, además de experimentar con sustancias.

El punto más fuerte de su relato fue cuando habló de su intento fallido por dejar el alcohol antes de ingresar a una clínica. Contó que asistió a AA, pero no se entregó realmente al proceso:

Mauricio Ochmann “Cuando me metí a la clínica de ahí en adelante he estado limpio. Yo intenté parar primero yendo a AA, fui al grupo y estuve once meses, pero con el freno puesto, nunca hice el programa, nada más era como con pura… contenido, conteniendo. Sí subía (a tribuna) y mentía, engañifa, once meses y a los once meses, antes de cumplir doce, me fui a celebrar tres años”.

Mauricio Ochmann

¿Qué perdió Yolanda Andrade por su alcoholismo? La anécdota que lo dice todo

Fiel a su estilo directo, Yolanda Andrade contó una historia que, aunque la relató entre risas, refleja el nivel de descontrol que llegó a vivir. La conductora recordó cómo perdió vuelos por quedarse bebiendo en el aeropuerto:

“Se me fue dos veces el avión. Me quedé en la cantina del aeropuerto” Yolanda Andrade

Y agregó: “Dije: ‘ay, todavía hay tiempo’. Vi que se iba el avión despegando. Dije: ‘En la madr, tenía que voltear y pagar’ y decía, ‘no puede ser’. Cerraron la puerta y le dije ‘señor, por favor’, y yo lloraba y todo. ’Se murió mi papá’, y ya se había muerto antes. Super pend..jo, tengo que esperarme y tomar el avión mañana”

La conductora también soltó otra frase que refleja el nivel de dependencia que tenía en ese momento:

“Yo iba ped al AA. Güey, hablaban de puro alcohol y se te antoja”. Yolanda Andrade

Así fue como Yolanda Andrade y Mauricio lo contaron:

¿Qué problemas de salud sufrió Yolanda Andrade por el alcohol?

El consumo excesivo no solo le trajo consecuencias sociales. Yolanda Andrade ha hablado abiertamente de los daños físicos que enfrentó: insuficiencia hepática crónica, várices esofágicas y sangrado del tubo digestivo, padecimientos graves vinculados al abuso de alcohol.

La conductora llegó a beber hasta dos botellas diarias en su etapa más complicada. Pasó por tres clínicas de rehabilitación y hoy suma más de 15 años sobria. Su proceso cobra aún más relevancia porque actualmente enfrenta Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que ha impactado su salud en los últimos años.

Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Marcó su adopción el inicio de los problemas emocionales y el alcoholismo de Mauricio Ochmann?

Aunque muchos usuarios en redes especulan que el origen del alcoholismo de Mauricio Ochmann podría estar ligado a su adopción y a no conocer a sus padres biológicos, el actor nunca lo ha afirmado. Lo que sí ha contado es que su historia personal fue compleja desde el inicio. Ochmann nació en Washington en 1977 y fue dado en adopción cuando su madre biológica, de 15 años, no podía hacerse cargo de él. Creció con María y Guillermo Sánchez en Estados Unidos, pero tras la separación de la pareja se mudó a Querétaro, donde más tarde fue adoptado por Thomas Ochmann, de quien tomó su apellido.

El actor ha dicho que su infancia fue violenta, con una madre adoptiva ausente y momentos que lo marcaron emocionalmente. En Onírica Lab lo resumió así:

“Soy adoptado, no conozco a mis papás biológicos… Tuve una infancia muy violenta y una mamá adoptiva muy ausente”. Mauricio Ochmann

En ‘Montse & Joe’ también habló del día que intentó buscar a su madre biológica. Tenía 17 años cuando llamó a la agencia, pero le dijeron que no existía registro de que ella lo hubiera buscado.

“Me mandaron el papeleo… pero me cayó el 20 de que si ella no me había buscado por algo será”, confesó.

Decidió no continuar y dejó asentado el registro por si algún día ella quisiera contactarlo.