Martha Figueroa revela la verdad incómoda detrás de Netas divinas: ¡Reencuentro manchado!

Hace unos días, Yolanda Andrade se reunió con las conductoras de “Netas divinas” que formaron parte del programa durante su etapa. El encuentro generó emoción entre los seguidores, pero también críticas en redes sociales, donde varios usuarios señalaron que Martha Figueroa fue excluida, ya que el elenco original estaba conformado por Yolanda Andrade, Gloria Calzada, Isabel Lascurain y la propia Figueroa.

Ante su ausencia Martha Figueroa rompe el silencio en su canal ‘Así se hacen los chismes’ y revela por qué no fue invitada a este encuentro.

Yolanda Andrada se reencuentra con las conductoras de ‘Netas divinas’

A través de redes sociales, Yolanda Andrade subió algunas fotos y videos del reencuentro que tuvo con las que ella denomina “Netas Divinas originales”. En la reunión estuvieron:

Consuelo Duval

Isabel Lascurain

Alessandra Rosaldo

Luz María Zetina

Gloria Calzada



En un video, se puede ver a todas sonriendo y abrazándose, dejando ver que estaban muy contentas por el reencuentro. Lascurain indicó que fue la misma Yolanda quien pidió que todas se reunieran.

“Este momento tan hermoso de juntarnos, de disfrutarnos para platicar y ponernos al tanto. Hay tantas cosas que compartimos cuando estábamos trabajando, con una mirada nos conocíamos y nos decíamos todo. Fue un programa inolvidable y para el gusto del público conocedor un éxito rotundo”, comentó Yolanda Andrade

Entre risas, recordaron anécdotas y disfrutaron de un buen momento. Por supuesto, esto no pasó desapercibido entre los internautas, quienes se alegraron de verlas juntas y aplaudieron el apoyo que le están dando a Yolanda Andrade en estos momentos tan duros por su Esclerosis Lateral Amiotrófica.

¿Qué dijo Martha Figueroa de su salida de Netas Divinas?

Después de años de especulación, Martha Figueroa habló en 2020 sobre su salida de “Netas divinas”. A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la periodista explicó que nunca se habían aclarado las razones reales por las que dejó el programa de manera repentina.

Martha recordó que, como parte del elenco original, asistía a las juntas previas para proponer temas, invitados y dinámicas. Sin embargo, uno de esos encuentros marcó el inicio del conflicto. En una ocasión, acudió al programa un grupo de toreros, lo que generó molestia entre algunas conductoras por el tema del maltrato animal. Aunque se asumió que ella los había invitado, Martha aclaró que no fue así.

“Una vez hubo unos invitados toreros, que no sé por qué pensaron que yo los había invitado. No eran invitados míos, nada que ver conmigo. Los invitados eran de Isabel”, contó.

La situación se complicó cuando se supo que los toreros eran conocidos del esposo de Isabel Lascurain. El ambiente en el foro se tensó, hubo reclamos y el conflicto escaló durante las grabaciones. Martha confesó que hubo gritos, tensión entre compañeras y un clima incómodo que se prolongó incluso al segundo programa.

Días después, los productores la llamaron para informarle que ya no formaría parte del proyecto. Según le dijeron, su perfil “ya no encajaba” en la mesa del programa.

La molestia aumentó cuando, tiempo después, sus excompañeras aseguraron públicamente que ella había decidido irse por voluntad propia. “Prefiero decir la verdad: me corrieron, me echaron”, concluyó Martha Figueroa, poniendo fin a años de rumores.

Martha Figueroa revela porque no fue invitada al reencuentro de Netas divinas. / Redes sociales

¿Qué dijo Martha Figueroa del reencuentro de las exconductoras de Netas divinas?

Martha Figueroa aclaró que no estuvo presente en este reencuentro de ‘Netas divinas’, porque ni la invitaron y sabe que no le cae bien a la mayoría de ese grupo.

“Primero no me invitaron y segunda no son mis amigas, entonces pa’ qué va uno”, expresó Martha Figueroa.

Aseguró que únicamente mantiene amistad con Yolanda Andrade y Gloria Calzada, y que fuera de eso no siente que tuviera que estar presente. Aun así, expresó que le alegra que se reúnan para “apapachar” a Yolanda Andrade.

“No me invitaron porque no les caigo bien. De ahí, solo Gloria es mi amiga; Yolanda también lo es, pero en general a ese grupo no les caigo bien”, finalizó Martha Figueroa, quien no dio detalles del por qué le caería mal a las otras exconductoras del programa.

