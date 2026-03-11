Yolanda Andrade estalla vs. Saskia Niño de Rivera por entrevista en la que se menciona a Carmen Salinas: “Decepcionada”

Saskia Niño de Rivera ha estado en controversia a raíz de una entrevista que le hizo a un presidiario llamado ‘Beto’. Y es que, en dicha conversación, este último señala a Carmen Salinas por presuntamente hacer rituales con niños.

Si bien la activista ya se disculpó por lo ocurrido y señaló que fue un error editorial, muchos famosos la han criticado por su “descuido”, pues Saskia Niño de Rivera sí censuró los nombres de los otros famosos a los que el criminal también señaló por estos actos atroces. Una de las celebridades que se ha unido a la ola de indignación ha sido Yolanda Andrade, quien no dudó en mandarle un contundente mensaje a Saskia.

Yolanda Andrade

¿Saskia Niño de Rivera irá a la cárcel por polémica entrevista con ‘Beto’?

En su momento, Saskia Niño de Rivera aclaró que ‘Penitenciaría’, pódcast en el que se compartió la conversación con ‘Beto’, no es un proyecto de espectáculos, sino que busca visibilizar los problemas en el sistema penitenciario de México.

Además de pedir un “alto al morbo”, le pidió perdón a la familia de Carmen Salinas, alegando que nunca fue su intención ofender a nadie. Incluso, reeditó la entrevista para que la celebridad no fuera mencionada.

Pese a esto, María Eugenia Plascencia, hija de Carmen, dijo seguir contemplando la posibilidad de entablar un proceso legal. Considera que la reputación de su madre ya ha sido “manchada” por “chismes”.

Tanto familiares como amigos de Carmen han concordado en que la actriz no sería capaz de realizar ritos con niños, pues “era la persona más católica del mundo” y siempre respetó “la vida humana”, por lo que han pedido al público no creer en “tonterías”.

Carmen Salinas

Yolanda Andrade reacciona a acusaciones contra Carmen Salinas en el pódcast ‘Penitenciaria’ de Saskia Niño de Rivera

En un reciente encuentro con los medios, Yolanda Andrade se dijo muy decepcionada, ya que siempre consideró a Saskia Niño de Rivera como una persona “profesional”.

“Lo del programa ese se me hizo decepcionante. Sabía que ella tenía ‘Reinserta’ y ayudaba a las mujeres embarazadas y todo eso; tenemos amigas en común. Nunca la conocí. Se me hizo muy injusto que pusiera el nombre de Carmelita Salinas y no los otros nombres. Se me hizo cruel, doloroso y luego pedir dinero para ese señor. ¿Por qué no le da ella el dinero que ganó de sus views?” Yolanda Andrade

También aconsejó a María Eugenia que no le tomara importancia a las críticas contra su mamá, pues la mayoría aprecia a la actriz y cree que este asunto no cambiará eso.

“Carmelita es una mujer muy querida por todos nosotros. Esto no la va a manchar ni tantito, pero fue una puñalada trapero; eso no está correcto”, manifestó, reiterando que las acciones de Saskia “no se valían”.

Este tema ha causado muchas opiniones divididas; algunos consideran que Saskia no tiene la culpa y solo presentó “un testimonio”, mientras que otros esperan que la familia de Carmen sí decida proceder legalmente.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade ha lidiado con muchos problemas de salud desde que sufrió un aneurisma cerebral en 2023. Con el paso del tiempo, ha presentado problemas para hablar y ha tenido que ausentarse por largos periodos de ‘Montse y Joe’, programa que conduce junto a Montserrat Oliver.

A finales de 2025, contó que la habían diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad que va limitando el movimiento poco a poco, hasta el punto en el que el paciente presenta dificultades para comer o hablar

No existe cura, pero sí un tratamiento que permite ralentizar los síntomas. Yolanda ha dicho que se siente muy positiva y vivirá hasta donde Dios se lo permita.

