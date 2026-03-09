Acusan a Carmen Salinas de rituales con niños y Alfredo Adame explota: “Es una aberración” ¿lo confirma?

Una inesperada acusación lanzada en un pódcast volvió a poner el nombre de Carmen Salinas en el centro de la polémica. Un recluso aseguró supuestamente haber trabajado para figuras públicas que presuntamente realizaban rituales con menores y, entre los nombres que mencionó, apareció el de la querida actriz mexicana.

El señalamiento provocó un fuerte debate en redes sociales y dentro del mundo del espectáculo, donde muchos no podían creer que la estrella, conocida por su imagen religiosa y su cercanía con el público, estuviera involucrada en algo así. Mientras algunos exigían pruebas, otros salieron inmediatamente a defender su memoria. Uno de los más contundentes fue Alfredo Adame, quien no ocultó su molestia al ser cuestionado sobre el tema.

¿Qué dijo el recluso Beto sobre Carmen Salinas en el pódcast Penitencia?

La controversia comenzó después de que Beto, un recluso condenado por secuestro y asesinato de menores, participara en el pódcast de Saskia Niño de Rivera, donde habló sobre su pasado y aseguró haber trabajado para diversas figuras públicas.

Durante la conversación, el hombre afirmó que algunas personas influyentes, entre ellas supuestos artistas realizaban rituales con menores. En ese contexto mencionó el nombre de Carmen Salinas.

“Llevarlos a diferentes estados a hacer sacrificios, cultos, a hacer ofrendas a sus muertos porque la mayoría de esas personas, diputados, artistas y todos esos fulanos, tuve la oportunidad de comer con ellos y la mayoría de ellos son satánicos, les gusta hacer rituales”, afirmó.

Posteriormente, al referirse directamente a la actriz, añadió: “Carmelita Salinas (...) con todas esas personas, yo las conozco, sé cómo viven. La Carmelita Salinas decía que era católica y te compraba a los niños e iba a hacer su sacrificio (...) todos esos personajes yo trabajé para ellos, uno conoce su historia, que la quieran disfrazar en la tele, pues es diferente y dos, tres, artistas que andan ahí todavía”.

Las declaraciones generaron un escándalo inmediato en redes sociales y provocaron una fuerte reacción tanto de seguidores como de figuras del espectáculo.

¿Carmen Salinas confesó que era una asesina? Esto dijo en el video compartido en redes / Redes sociales

¿Por qué Alfredo Adame estalló ante las acusaciones contra Carmen Salinas?

Durante un encuentro con medios de comunicación, Alfredo Adame fue cuestionado directamente sobre los supuestos rituales que habría realizado Carmen Salinas con menores de edad. La reacción del actor fue inmediata y contundente.

“No, eso es una aberración, es una aberración”, respondió visiblemente molesto cuando se le mencionaron los señalamientos.

El también conductor recordó que la actriz, productora y exdiputada fue una persona muy querida dentro del medio artístico. Según explicó, quienes la conocieron de cerca saben que su personalidad y sus acciones no encajan con las acusaciones que circulan.

“Carmen Salinas era una gran persona, una mujer en toda la extensión de la palabra, una mujer que le dio trabajo a mucha gente y sobre todo una mujer que lo que más podía dar era amor y se lo dio, es la madre de la patria, es madrina de no sé cuántos niños, ¿me entiendes?”, declaró.

Para Adame, la trayectoria de la actriz habla por sí sola. Durante décadas, Carmen Salinas impulsó proyectos teatrales y televisivos que dieron oportunidad a muchos artistas, además de apoyar causas sociales.

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre el recluso que acusó a Carmen Salinas?

Además de defender la memoria de la actriz, Alfredo Adame también lanzó fuertes críticas contra el hombre que realizó las acusaciones. El actor cuestionó la credibilidad del testimonio al recordar que proviene de una persona que actualmente se encuentra en prisión.

“Toda la gente que la conocemos del medio no dejamos de aceptar su gran calidez humana, es una aberración lo que dijo no sé quién, un tipo que está en la cárcel, que está 80 años o no sé cuánto. Digo, si alguien le puede dar crédito a esa tontería, pues yo creo que andan muy mal”, expresó.

El actor también insinuó que las declaraciones podrían tener otro objetivo: llamar la atención utilizando el nombre de una figura tan conocida como Carmen Salinas.

“Yo no creo nada. Si alguien sale diciendo eso, pues se quiere colgar de Carmen Salinas, a final de cuentas, yo nunca me dejo llevar por chismes, a mí demuéstramelo, como digo yo siempre: Con los pelos de la burra en la mano”, concluyó.

Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde el debate sobre las acusaciones continúa dividiendo opiniones entre los usuarios.