Mhoni Vidente lanza fuerte predicción sobre el escándalo que salpica a Carmen Salinas y el polémico pódcast

El nombre de Carmen Salinas volvió a encender la polémica en redes sociales y medios de espectáculos, pese a que la querida actriz falleció en 2021. Un fragmento de un pódcast viral desató una ola de indignación al mencionar a la artista dentro de un supuesto relato sobre rituales satánicos, lo que provocó reacciones inmediatas de su familia y del público.

En medio del escándalo mediático, la famosa astróloga Mhoni Vidente sorprendió al lanzar una predicción sobre el futuro del caso. Según lo que afirma haber visto en las cartas, la polémica no se quedará solo en redes sociales ni en el debate público, sino que podría terminar en un proceso legal que involucraría directamente a los familiares de la actriz.

¿Carmen Salinas confesó que era una asesina? Esto dijo en el video compartido en redes / Redes sociales

¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre el escándalo que involucra a Carmen Salinas?

Durante una de sus recientes intervenciones mediáticas, Mhoni Vidente habló sobre la polémica de Carmen Salinas y aseguró que el caso podría escalar hasta los tribunales. Según su lectura del tarot, los familiares de la actriz no dejarán pasar las acusaciones.

La vidente fue contundente al afirmar: “Los nietos de Carmen Salinas van a demandar y van a ganar el juicio”.

De acuerdo con su predicción, el proceso legal terminaría favoreciendo a la familia de la actriz, ya que las declaraciones que generaron la polémica no tendrían bases sólidas para sostenerse en un juicio.

Además de hablar del posible juicio, Mhoni Vidente también señaló lo que considera un error clave en la difusión del contenido. Según la tarotista, el problema principal fue permitir que el nombre de la actriz apareciera en el video sin una verificación o edición previa.

“Ahí es donde debió intervenir la edición del video, detenerlo para que no saliera” Mhoni Vidente

Para la vidente, ese detalle pudo haber evitado la polémica que ahora rodea al pódcast y que mantiene el nombre de Carmen Salinas nuevamente en tendencia.

Mhoni Vidente lanza polémicas predicciones sobre la realeza británica: divorcio, infidelidad y maldición tras Isabel II. / IG: @mhoni1

¿Qué se dijo en el pódcast Penitencia sobre Carmen Salinas y los presuntos rituales satánicos que desataron la polémica?

El origen de la polémica está en el pódcast Penitencia, un proyecto que busca visibilizar las historias de personas encarceladas y reflexionar sobre la violencia en México.

En uno de los episodios, el entrevistado conocido como “Beto” aseguró que en el pasado participó en delitos relacionados con el robo de menores para rituales satánicos. Dentro de su relato mencionó a diversas figuras públicas, entre ellas a Carmen Salinas, lo que provocó indignación inmediata en redes sociales.

El fragmento comenzó a circular de manera viral en plataformas digitales, generando miles de comentarios y cuestionamientos sobre la veracidad del testimonio. Muchos usuarios criticaron que el contenido se difundiera sin pruebas verificables.

¿Saskia Niño de Rivera ya se disculpó con la familia de Carmen Salinas?

Ante la controversia generada por el contenido del pódcast, la activista Saskia Niño de Rivera explicó públicamente que el equipo detectó un error editorial dentro del episodio. De acuerdo con lo que señaló, tras identificar la situación el capítulo fue retirado de manera temporal para revisarlo y posteriormente volvió a publicarse con las modificaciones correspondientes.

Durante un encuentro con medios en el que estuvo presente TVNotas, Niño de Rivera ofreció una disculpa dirigida a quienes pudieron sentirse afectados por el contenido difundido. En su declaración, indicó que reconoce cuando existen aspectos que pudieron haberse manejado de forma distinta y aseguró que su intención no es perjudicar a nadie con el trabajo que realiza. “Siempre voy a celebrar que se escuchen historias como la de Beto, una historia sumamente fuerte y dolorosa. Sin embargo, reconozco y siempre lo he hecho, con toda la humildad, cuando las cosas se pudieron haber hecho distintas, porque soy la primera que no busca bajo ninguna circunstancia perjudicar absolutamente a nadie con el trabajo que hago”, expresó.

Tras estas declaraciones, María Eugenia Plascencia, hija de la fallecida actriz Carmen Salinas, reaccionó y señaló que no acepta las disculpas. En entrevista con Venga la alegría, manifestó su postura sobre lo ocurrido. “¿Se lo vas a creer? No le creo porque sabe lo que hace y lo que va a poner, es obvio que tiene que checar lo que va a mandar a su programa, una cosa es que lo diga y otra es cómo va a limpiar el nombre de mi mamá. Yo tengo que limpiar el nombre de mi mamá”, dijo.