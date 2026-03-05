Saskia Niño de Rivera se disculpó con la familia de Carmen Salinas tras polémica entrevista con el reo Beto

La activista y fundadora de la organización Reinserta, Saskia Niño de Rivera, ofreció una disculpa pública a la familia de la actriz Carmen Salinas luego de la polémica que surgió tras la difusión de un episodio del pódcast Penitencia. En dicho capítulo se mencionó el nombre de la reconocida figura del espectáculo mexicano, lo que generó inconformidad entre sus allegados.

Saskia Niño de Rivera / Redes sociales

¿Por qué Saskia Niño de Rivera se disculpó con la familia de Carmen Salinas?

La polémica se originó a partir de la publicación de un episodio del pódcast Penitencia, espacio conducido por Saskia Niño de Rivera y enfocado en testimonios relacionados con el sistema penitenciario y contextos de violencia. En uno de los capítulos recientes se mencionó el nombre de Carmen Salinas, lo que provocó la reacción de sus familiares, quienes solicitaron una aclaración.

Ante esta situación, la activista explicó públicamente que el equipo identificó un error editorial dentro del episodio. Según detalló, tras detectar la situación el capítulo fue retirado temporalmente, revisado y posteriormente publicado nuevamente con los cambios correspondientes.

Durante su declaración ante medios en el que estuvo presente TVNotas, Niño de Rivera expresó una disculpa dirigida a quienes pudieron sentirse afectados por la situación. Señaló que reconoce cuando existen aspectos que pudieron manejarse de forma diferente y reiteró que no busca perjudicar a ninguna persona con el trabajo que realiza.

“Siempre voy a celebrar que se escuchen historias como la de Beto, una historia sumamente fuerte y dolorosa. Sin embargo, reconozco y siempre lo he hecho, con toda la humildad, cuando las cosas se pudieron haber hecho distintas, porque soy la primera que no busca bajo ninguna circunstancia perjudicar absolutamente a nadie con el trabajo que hago” Saskia Niño de Rivera

Asimismo, reiteró que el propósito principal del pódcast es generar conciencia social sobre los contextos de violencia y no afectar la reputación de figuras públicas.

¿Qué pasó en el episodio de “Penitencia” de Saskia Niño de Rivera aborda que generó la polémica?

El episodio en cuestión presenta el testimonio de un hombre identificado como Beto, cuya historia forma parte de los relatos que el pódcast de Saskia Niño de Rivera aborda sobre experiencias relacionadas con violencia y el sistema penitenciario.

La mención del nombre de Carmen Salinas dentro de este capítulo generó cuestionamientos y provocó la reacción de su familia. Tras la difusión del episodio, se solicitó una explicación sobre la referencia incluida en el contenido.

De acuerdo con Saskia Niño de Rivera, el equipo editorial del programa detectó posteriormente que la forma en que se presentó esa mención debía revisarse. Por esa razón, se tomó la decisión de retirar momentáneamente el capítulo para realizar una edición y posteriormente volver a publicarlo.

La activista explicó que el programa cuenta con protocolos internos para manejar información sensible y que estos se han reforzado a partir de lo ocurrido. También señaló que cuando se identifican errores relacionados con nombres de personas o situaciones delicadas, el equipo realiza correcciones para evitar afectaciones.

Durante el encuentro con reporteros, reiteró que la historia central del episodio continúa enfocada en el testimonio de Beto y en las circunstancias de violencia que forman parte del relato presentado en el pódcast.

Surgen rumores de la muerte de Beto el entrevistado de Saskia Niño de Rivera / Captura de pantalla

¿Qué dijo Saskia Niño de Rivera sobre posibles acciones legales?

Durante la conversación con medios, Saskia Niño de Rivera también fue cuestionada sobre la posibilidad de que el caso pudiera derivar en algún proceso legal.

Ante ese escenario, la activista respondió que está dispuesta a atender cualquier situación que deba resolverse por la vía jurídica. Señaló que, en caso de que se requiera, su equipo está preparado para responder conforme a lo que establezcan las autoridades o los procedimientos correspondientes.

“Por supuesto que sí. Si hay que atender las cosas desde lo legal, lo atendemos” Saskia Niño de Rivera

En ese mismo contexto, reiteró su disculpa pública dirigida tanto a la familia de Carmen Salinas como a cualquier persona que haya podido sentirse afectada por el contenido original del episodio.

“Una disculpa pública en este momento para la familia y para quien sea que se haya visto afectado por este error editorial que tuvo el capítulo” Saskia Niño de Rivera

La fundadora de Reinserta también subrayó que el enfoque de Penitencia no está orientado al entretenimiento ni a la investigación periodística tradicional. Explicó que el objetivo del proyecto es generar reflexión social sobre la violencia que enfrentan muchas personas en México y en otros países de América Latina.

