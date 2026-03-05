Carmen Salinas: Tras acusación de hacer sacrificios con niños, circula video en el que confesó: “Soy asesina”

En medio del escándalo de Carmen Salinas tras las declaraciones de un reo en el pódcast de Penitencia de Saskia Niño de Rivera, que la acusa de presuntamente hacer rituales con niños. La polémica no deja de crecer, la familia de la actriz ha salido a desmentir estas declaraciones y pedir que no se manche su imagen.

Sin embargo, las polémicas declaraciones han sido una avalancha, famosos han salido a defenderla pero también se han revivido algunas polémicas como cuando Andrés García aseguró en 2002 a “La oreja”, que Carmen Salinas no le rezaba a Dios sino al Diablo.

Reviven en redes sociales declaraciones de Andrés García contra Carmelita Salinas / Redes sociales

¿Por qué fue polémico el episodio deto en Penitencia de Saskia Niño de Rivera?

El episodio en cuestión del pódcast de Saskia Niño de Rivera se volvió viral luego de que Beto relatara parte de su historia de vida y los delitos por los que cumple una condena de 72 años de prisión, tras haber asesinado a su padrastro.

Durante la entrevista, aseguró que en el pasado trabajó para figuras públicas sustrayendo menores de edad, quienes, según su testimonio, eran utilizados en rituales satánicos. En ese contexto, mencionó a la actriz Carmen Salinas como ejemplo.

“La Carmelita Salinas decía que era católica y te compraba a los niños y se iba a hacer sus sacrificios”, declaró el interno conocido como Beto.

Esas declaraciones provocaron reacciones inmediatas en redes sociales. Posteriormente, el episodio fue editado y la parte donde se hacía referencia directa a la actriz fue eliminada antes de volver a subirse a distintas plataformas digitales.

A pesar de la edición, el extracto se compartió en numerosas publicaciones en todas las redes sociales. Debido al escándalo, el capítulo mantiene un alto nivel de visualizaciones. En un lapso de ocho días, acumuló 13 millones de reproducciones únicamente en YouTube, lo que incrementó la conversación pública en torno al contenido del programa y al propio recluso.

Penitencia es un pódcast en el que Saskia Niño de Rivera entrevista a personas privadas de la libertad en distintos centros penitenciarios del país, quienes narran su trayectoria personal y los hechos que los llevaron a prisión.

Carmen Salinas, aniversario luctuoso / Redes sociales

Reviven video de Carmen Salinas reconociendo que era una “asesina”

En medio de la polémica que rodea su nombre, las redes sociales volvieron a encenderse tras la reaparición de un video en el que se escucha a Carmen Salinas decir con firmeza: “Soy Carmen Salinas y soy asesina”. El clip, difundido por la cuenta conocida como “La Tía Sandra”, se viralizó en cuestión de horas y desató todo tipo de reacciones.

El fragmento, sacado completamente de contexto, llamó la atención de inmediato. Sin embargo, otros usuarios no tardaron en señalar que el material estaba siendo utilizado de manera engañosa.

Y es que el video no corresponde a ninguna confesión real. Se trata, en realidad, de un spot promocional de la serie Mujeres asesinas, producción de ficción en la que la actriz participó interpretando a uno de los personajes. La frase formaba parte del guion y fue utilizada como gancho publicitario para promocionar la serie.

Famosos como Cynthia Klitbo, Mane de la Parra, Yuri, Gustavo Adolfo Infante entre otros han salido en defensa de la actriz, quien murió en 2021 y lamentablemente ya no está para defenderse.

