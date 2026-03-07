¿Saskia Niño de Rivera y Sofía Niño de Rivera son hermanas? Esta es la verdadera relación entre ellas

En redes sociales y plataformas digitales, los nombres de Saskia Niño de Rivera y Sofía Niño de Rivera han aparecido con frecuencia en distintas conversaciones. La pregunta sobre si existe un vínculo familiar entre ellas se ha vuelto recurrente en internet tras las recientes polémicas de la activista Saskia por las declaraciones en su pódcast Penitencia.

Saskia Niño de Rivera se pronuncia a polémica de Carmen Salinas / Redes sociales

¿Saskia Niño de Rivera y Sofía Niño de Rivera son hermanas?

Una de las búsquedas más frecuentes en internet es si Saskia Niño de Rivera y Sofía Niño de Rivera son hermanas. La respuesta es no. Las dos figuras públicas comparten el apellido porque son primas.

Este vínculo familiar ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales, especialmente porque ambas se han convertido en personajes reconocidos dentro de sus respectivos ámbitos profesionales. A pesar de pertenecer a la misma familia, cada una ha construido su trayectoria en áreas distintas.

Sofía Niño de Rivera es conocida por su carrera en la comedia, particularmente en el stand up. Su trabajo en escenarios y plataformas digitales la ha llevado a consolidarse como una de las comediantes más populares en México y en otros países de habla hispana.

Por su parte, Saskia Niño de Rivera ha enfocado su carrera en el activismo social, específicamente en temas relacionados con el sistema penitenciario y la reinserción social. A través de distintos proyectos y organizaciones, ha trabajado en iniciativas dirigidas a personas privadas de la libertad y a sus familias.

Aunque mantienen perfiles públicos diferentes, en redes sociales han mostrado cercanía familiar y respeto mutuo en distintas publicaciones.

Sofía Niño de Rivera / IG: @sofffiaaa1

¿Quién es Saskia Niño de Rivera y a qué se dedica?

Saskia Niño de Rivera es psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana y es conocida por su trabajo en el ámbito social. Es fundadora de Reinserta, una asociación que desarrolla programas dirigidos a niños y madres que viven en contextos vinculados al sistema penitenciario.

La organización busca generar oportunidades educativas y de desarrollo para menores que crecen en entornos relacionados con cárceles o que tienen familiares privados de la libertad. A través de estos programas se promueven estrategias para facilitar procesos de reintegración social.

Además de su trabajo en la asociación, Saskia utiliza sus redes sociales para compartir información sobre la realidad dentro de las prisiones en México y para difundir sus proyectos. En plataformas digitales acumula más de un millón de seguidores, lo que ha ampliado la visibilidad de su labor.

También es autora del libro “Maldita entre todas las mujeres: el rostro de los feminicidios”, una obra centrada en la violencia de género. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en temas relacionados con secuestro y psicología forense.

Otro de sus proyectos es el pódcast “Penitencia”, en el que conversa con personas privadas de la libertad para conocer sus historias. Este espacio ha generado exposición mediática y también críticas en redes sociales, particularmente por cuestionamientos sobre su acceso a distintos centros penitenciarios.

En días recientes, su nombre volvió a circular en la conversación digital después de que, en uno de los episodios del pódcast, un interno identificado como Beto mencionó a la fallecida actriz Carmen Salinas en relación con presuntos rituales, lo que provocó debate en redes sociales.

Surgen rumores de la muerte de Beto el entrevistado de Saskia Niño de Rivera / Captura de pantalla

¿Quién es Sofía Niño de Rivera y por qué es famosa?

Sofía Niño de Rivera es considerada una de las pioneras del stand up comedy en México y América Latina. Su carrera en la comedia la ha llevado a presentarse en distintos escenarios y a participar en proyectos televisivos y plataformas de streaming.

Su estilo de humor se caracteriza por abordar temas cotidianos y sociales desde una perspectiva personal, lo que le ha permitido conectar con distintas audiencias. A lo largo de su carrera ha realizado espectáculos en vivo y ha lanzado especiales de comedia.

Además de su trabajo en escenarios, mantiene una presencia constante en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con su carrera y su vida profesional.

El vínculo entre Sofía y Saskia también se ha reflejado en proyectos colaborativos. Uno de ellos es “Libre de Reír”, una serie documental en la que ambas participan. Este proyecto presenta historias de tres poblaciones diferentes dentro de una cárcel en la Ciudad de México.

La propuesta combina la experiencia de Saskia dentro del sistema penitenciario con la perspectiva de Sofía desde la comedia, explorando las historias de las personas que aparecen en el documental. En redes sociales, ambas han compartido mensajes relacionados con esta colaboración. En julio de 2023, Saskia publicó un mensaje en el que expresó su entusiasmo por trabajar junto a su prima en este proyecto.

En esa publicación, la activista mencionó que la oportunidad de colaborar con Sofía representaba una experiencia importante para ella y destacó el orgullo de desarrollar juntas una producción audiovisual.

