Pedro Romero acusó a Carmen Salinas de presuntamente de hacer rituales para una secta; destapan otro VIDEO

A más de cuatro años de la muerte de la actriz Carmen Salinas, su nombre volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras la difusión de fragmentos de un episodio del pódcast Penitencia en donde un interno identificado como “Beto” mencionó a la artista en medio de acusaciones graves relacionadas con rituales.

En paralelo, también comenzaron a circular declaraciones atribuidas al actor Pedro Romero, recordado por interpretar a Pistachón Zig Zag, quien relató una experiencia del pasado en la que aseguró haber sido invitado por la actriz a una reunión vinculada con una supuesta congregación satánica.

Carmen Salinas

¿Qué acusaciones surgieron en el pódcast Penitencia sobre Carmen Salinas?

La polémica también se relaciona con un episodio del pódcast Penitencia, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera, en el que fue entrevistado un interno identificado como “Beto”.

Durante la conversación, el recluso habló sobre su infancia, su vínculo con el mundo del crimen y supuestos contactos con personas del medio artístico. En ese contexto, mencionó a Carmen Salinas en un fragmento que posteriormente se difundió ampliamente en redes.

“Empecé a convivir con mucha gente del medio, te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas” Beto

Más adelante, el testimonio incluyó acusaciones más graves. Según el propio relato difundido en el pódcast, el interno aseguró que la actriz participaba en rituales.

“Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compr*b@ a los niños e iba y hacía sus sacrif...” Beto

En la misma conversación, “Beto” se describió como una persona que desde niño sustraía menores de diferentes lugares. Según sus palabras, podía llevarse a niños de “coladeras, calles y hospitales”, además de asegurar que realizaba encargos para personas que describió como “gente con poder”.

¿Carmen Salinas confesó que era una asesina? Esto dijo en el video compartido en redes / Redes sociales

¿Qué dijo el actor Pedro Romero sobre Carmen Salinas?

En un testimonio difundido recientemente en redes sociales, Pedro Romero narró una experiencia que aseguró haber vivido años atrás cuando coincidió con Carmen Salinas durante una gira artística.

De acuerdo con su relato, el encuentro ocurrió durante una caravana de artistas que viajaba a un estado. En ese contexto, el actor recordó que varias personas se acercaron a invitar al grupo a una reunión, situación que posteriormente relacionó con una propuesta directa de la actriz.

“Yo recuerdo que en una ocasión salimos una caravana de artistas... y en esa caravana iba Carmen Salinas. Se nos acercaron unas personas y nos empezaron a decir que ellos nos invitaban a una reunión. Ese era el ganchito que ella iba a usar para jalarme tiempo después a una secta satánica” Carmen Salinas

Según su testimonio, posteriormente la actriz le habría hecho una invitación directa.

“Yo te quiero invitar a donde yo asisto. Yo soy miembro de una secta satánica en el área norte de Satélite. Estoy sacerdotisa satánica y te quiero invitar para que tú vengas conmigo” Carmen Salinas

El actor aseguró que aceptó acudir a la reunión. En su versión de los hechos, explicó que para trasladarse al lugar le cubrieron los ojos.

“Yo acepté la invitación y ella me dijo: ‘Pero es una sorpresa. Te voy a tener que tapar los ojos’. Me puse una máscara, nos subimos a su carro, yo no supe por dónde me dirigieron... Cuando yo ingresé en ese entonces aquella iglesia satánica por primera vez, yo lo que vi al entrar fueron ahí cuer... de niñ... ahí que les faltaban manos, ojos, pies, corazón” Carmen Salinas

Las declaraciones del actor comenzaron a circular en videos y publicaciones en redes sociales, lo que provocó que su nombre y el de Carmen Salinas volvieran a aparecer en conversaciones digitales relacionadas con polémicas dentro del mundo del espectáculo.

¿Por qué el video del pódcast de Saskia Niña de Rivera fue editado o retirado?

Después de que el fragmento se viralizara, varios usuarios señalaron que la parte del episodio donde se menciona a Carmen Salinas fue editada o retirada de la versión disponible en YouTube.

Sin embargo, el clip continuó circulando en otras plataformas, donde fue republicado por distintos usuarios. En estos espacios acumuló reproducciones y comentarios relacionados con el testimonio.

Las declaraciones generaron impacto principalmente por la gravedad de las acusaciones. No obstante, en el contenido difundido no se presentaron pruebas que respaldaran las afirmaciones realizadas por el entrevistado.

En esta ocasión, los testimonios difundidos en internet reactivaron el interés sobre la actriz y provocaron un amplio debate digital sobre las declaraciones que circulan actualmente en plataformas y medios.

