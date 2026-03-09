¿Al igual que Camen Salinas? Otros famosos señalados de hacer rituales con niños ¡Actores y hasta productores!

Las declaraciones del interno, de nombre Beto, durante una conversación con la activista y conferencista Saskia Niño de Rivera, en el pódcast Penitencia, encendieron las redes sociales y el mundo del espectáculo.

En esta plática, el reo aseguró que, además de trabajar para la fallecida Carmen Salinas (†), la actriz realizaba sacrificios. Esto dijo Beto: “Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba a los niños e iba y hacía sus sacrificios”.

Carmen Salinas acusada de hacer supuestos ritos / Alejandro Isunza y archivo TVNotas

Otros famosos que, al igual que Carmen Salinas, son señalados de hacer rituales con niños

Este tipo de relatos no es nuevo dentro del mundo de la farándula. Años atrás, el también actor Pedro Romero sorprendió al asegurar públicamente que en su juventud habría estado involucrado en una secta satánica, experiencia que, según él mismo relató, lo llevó a un profundo cambio espiritual.

Romero involucró a diversas figuras del ámbito de la política y algunos famosos, que, supuestamente, pertenecían a una secta satánica, de acuerdo con lo que declaró en su canal de YouTube (30 de noviembre de 2012). Añadió que fue iniciado en las sectas satánicas por la también actriz Irma Serrano (†).

“En los foros de televisión, me encontré a Consuelo Castro, cuyo nombre artístico es Irma Serrano. Quería que hiciera un trabajo. Ella pudo haberlo hecho, pero ese era el ganchito para jalarme a lo satánico. Un día me dijo que la acompañara, que era una sorpresa, que me tenía que tapar los ojos. Me pusieron una mascada. No sé a dónde me llevaron, pero al llegar empecé a ver figuras de barro negro de demonios. Había figuras en las paredes, de la Guadalupana, de Jesucristo siendo atormentado por el diablo. Adentro, había una mesa enorme de concreto negro, sostenida por 2 cabras esculpidas. En el centro, un pentagrama: Una estrella de 5 picos y en cada pico una letra de la palabra: ‘Satán’” Pedro Romero

Continuó con su relató. Aseguró que había personas con túnicas y una joven que sería iniciada al satanismo: “El sacerdote le dijo: ‘Desnúdate’. La subieron a la mesa, la amarraron de manos y pies, rindieron culto a Satanás, trajeron a un niño recién nacido. Lo abren, le sacan el corazón y se lo dan a tragar a aquella joven. Trajeron animales, que fueron degollados, y la sangre se la dieron a ella”.

Pedro detalla rituales de una agrupación llamada ‘La orden del carnero negro’, que involucra, supuestamente, a políticos y artistas como Celia Cruz (†), Verónica Castro, Tatiana, Lucía Méndez y Rocío Sánchez Azuara: “Recuerdo que Irma Serrano y Ernesto Alonso (†) se gozaban diciendo: ‘Nosotros tenemos controlados a los medios de comunicación’”, relata Romero.

Entre declaraciones explosivas, viejos testimonios y rumores que resurgen con fuerza en redes sociales, el tema vuelve a poner sobre la mesa una pregunta en el mundo de la farándula: ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de mito en las historias que circulan sobre sombras del poder y la fama?

Famosos mexicanos involucrados en presuntos ritos / Alejandro Isunza y archivo TVNotas

¿Quién es Pedro Romero, el actor que exhibió los supuestos rituales satánicos que hacen los famosos?

Realizaba sketches imitando diversos artistas, como Paquita la del Barrio

imitando diversos artistas, como Participó en caravanas con comediantes en la República mexicana.

Tuvo contacto con figuras importantes como Irma Serrano.

Tras asegurar que él perteneció a una secta satánica, frenó su carrera artística, se refugio en el cristianismo y comenzó a impartir conferencias sobre su experiencia.

Pedro Romero / Alejandro Isunza y archIvo TVNotas

Celebridades estadounidenses señaladas de hacer rituales satánicos

Los artistas internacionales tampoco se escapan a estas acusaciones, como en el caso del financiero Jeffrey Epstein, acusado y denunciado por decenas de víctimas de operar una presunta red de explotación sexual de adolescentes, aprovechando su riqueza, influencia y su relación con figuras poderosas del mundo político, empresarial y social, y de donde han surgido teorías de rituales satánicos con bebés, para tener a sus pies el mundo entero.

Dentro del caso Epstein, explotó el de la modelo Gabriela Rico Jiménez, quien, en una grabación a las afueras de un hotel de Monterrey, se le ve gritando: “¡Comieron humanos! ¡Ayer comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Huele a carne humana!”. Tras la divulgación de este video, no se volvió a saber nada de ella.

Ozzy Osbourne (†) (vocalista de Black Sabbath): Fue acusado por grupos religiosos de promover satanismo por su imagen de Prince of Darkness , aunque él siempre lo negó.

(†) (vocalista de Black Sabbath): Fue acusado por grupos religiosos de promover satanismo por su imagen de , aunque él siempre lo negó. Bad Bunny : En algunos de sus conciertos, videos o fotografías, utiliza símbolos oscuros cuernos, fuego o máscaras. Por eso, se le ha señalado de prácticas oscuras.

: En algunos de sus conciertos, videos o fotografías, utiliza símbolos oscuros cuernos, fuego o máscaras. Por eso, se le ha señalado de prácticas oscuras. Lady Gaga: Ha sido objeto de rumores conspirativos. Se afirmó que participó en un ritual con sangre en 2012, aunque nunca se comprobó.

Ha sido objeto de rumores conspirativos. Se afirmó que participó en un ritual con sangre en 2012, aunque nunca se comprobó. Beyoncé: Algunas teorías aseguran que pertenece a cultos o a los Illuminati. Ella misma se ha burlado de esto en su música.

Famosos estadounidenses involucrados en supuestos ritos / Alejandro Isunza y archivo TVNotas

¿Qué dice el padre José de Jesús Aguilar sobre los ritos satánicos?

“Todo lo que se refiere a la adivinación, al culto, los paganos y los demonios es algo reprobado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro del Deuteronomio. Se considera una traición a Dios, una negación de los valores cristianos y una apertura para una posesión demoníaca. Al renegar de Dios, automáticamente las personas quedan excomulgadas y pueden perder la vida eterna”, indicó el padre José de Jesús.

Padre José de Jesús / Alejandro Isunza y archivo TVNotas

¿Por qué se usan niños en ritos satánicos? Esto dice Priscila ‘la Gitana’

“En muchas tradiciones, sí desviven bebés porque tienen un campo energético demasiado puro. Vienen completamente limpios, sin carga emocional ni mental. Tienen una sensibilidad espiritual natural y son utilizados para abrir portales. Hacen estas prácticas para obtener el éxito, ceremonias de iniciación para alcanzar un rango fuerte, ya sea política o empresarial. El sacrificio es como una escalera para obtenerlo. Estamos hablando de energías satánicas, y la ofrenda (el bebé), en agradecimiento, te concede supuestamente lo que deseas”, relató.

“En estas ceremonias, se degüella, se utiliza el ojo, lengua, pierna, dependiendo de qué desean obtener. Es algo ¡horrible! Hay películas y casos que no están tan lejanos a la vida real. Esto está muy penado y conlleva a un karma instantáneo. Cuando se quita esa vida, la persona también debe entregar otra. La sangre se prepara con ciertas hierbas para limpiar tu interior. En brujería muy oscura, llegan a beberla por la energía y por tomar su espiritualidad. El plasma puro los engrandece. No se debe hacer algo tan espantoso como esto. Es algo condenable. No te traerá nada y tendrá una repercusión espeluznante” Priscila ‘la Gitana’

