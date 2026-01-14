¿Julio Iglesias es el “Epstein de España”?: Filtran imágenes y audios de sus presuntas víctimas: VIDEO

El nombre de Julio Iglesias se ha vuelto tendencia en redes sociales. El cantante de origen español fue denunciado por, presuntamente, haber agredido se*u@lm3nte a sus exempleadas. Los usuarios han tomado posturas divididas, en tanto que los detalles que han salido a la luz han causado demasiado revuelo, llegando al punto en que muchos han comparado al artista con Jeffrey Epstein, otra celebridad con acusaciones bastante parecidas.

Julio Iglesias / Redes sociales

Lee: Exigen quitarle sus premios a Julio Iglesias tras acusaciones de abuso y trata ¿Le quitaron todo?

¿Por qué Julio Iglesias está bajo investigación policíaca?

El medio Diario.es, en colaboración con Univisión, sacó a la luz una investigación en la que dos mujeres que se dicen ser exempleadas de Julio Iglesias afirmaron haber sufrido tocamientos inadecuados, insultos y humillaciones de su parte mientras trabajaban en su residencia en el Caribe.

Incluso, una de ellas dijo que el artista, presuntamente, la obligaba a sostener relaciones con él. De acuerdo con los periodistas a cargo de la investigación, se cuenta con el testimonio de, al menos, 15 extrabajadoras que tienen testimonios parecidos y que habrían laborado para él entre 1990 y 2023 en propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

Una de las presuntas víctimas también declaró que el artista la “us@ba casi todas las noches”, lo que la hacía sentir “como una escl@va”. También contó que había presiones y hasta una especie de “jerarquía” con otras trabajadoras, lo que le hacía imposible negarse.

Las dos mujeres afectadas interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España. Actualmente hay una investigación en proceso para reunir pruebas y dictaminar si se inicia un juicio en contra de la celebridad. En caso de que haya “luz verde”, Julio podría ser acusado de trata y organización criminal.

Julio Iglesias / Redes sociales

Te recomendamos: Julio Iglesias enciende alarmas por una complicación de salud: ¿Tiene la columna de un hombre de 500 años?

Filtran más presuntas pruebas del supuesto abuso que habría hecho Julio Iglesias

A través de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani dio más detalles de los presuntos abusos que Julio Iglesias cometía en contra de sus exempleadas. Indicó que, entre las cosas más turbias, se encuentra el hecho de que habría obligado a sus supuestas víctimas a tener intimidad entre ellas.

“La hacía acostarse con la jefa de las empleadas domésticas. Le gustaban los tríos, ver dos mujeres besándose. Las lastimaba, las mordía. Las abofeteaba con violencia y les apretaba los pe…”, contó Ceriani.

También mostró imágenes de Julio Iglesias nadando con unas chicas en la playa de su casa de República Dominicana: “Tenían entre 20 y 30 años. Lo trataban como a un rey, al estilo de Jeffrey Epstein. Una de estas chicas fue la que rompió el silencio”, resaltó.

Asimismo, presentó el audio de una de las presuntas perjudicadas, en el cual se puede escuchar decir: “Era como una esclavización moderna, porque me pagaba ese cheque tenía que hacer todo lo que a él le plazca. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué tanto.”.

“Él era muy volátil, agresivo, humillante. Él se lesiona y se vuelve más irritante. Como que se ensaña conmigo. Nada de lo que hiciera estaba bien. Era maltrato. Uno tolera todo ese tipo de abuso porque te hace normalizarlo. Empieza cómo hacerse ese trabajo psicológico” Presunta víctima de Julio Iglesias

¿Esposa de Julio Iglesias sabía sobre los presuntos abusos?

Hasta el momento, se desconoce si Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias, sabía sobre los presuntos abusos del cantante. Aunque en redes sociales se ha especulado que sí, hasta ahora no hay declaraciones que lo confirmen.

Por otra parte, Javier Ceriani también reportó que Iglesias, presuntamente, no dejaba dormir a las supuestas víctimas, las alcoholizaba y las aislaba, con el aparente objetivo de ejercer más control sobre ellas.

“Me da tres o cuatro tragos de tequila, como para que yo no estuviera nerviosa, como para convencerme… Nunca se quitaba la camisa, siempre era sin pantalón. Él sabe que yo estoy incómoda y él, de un lado, me jala para quitarme la mano. Estaba algo borracha porque me dieron vino y tequila”, se escucha en el audio de otra presunta víctima.

Cabe destacar que las presuntas afectadas han dicho que Iglesias las agredía en complicidad de otras personas como lo sería su mánager y el jardinero.

Mira: Julio Iglesias apoya a Raphael en su crisis de salud y le recuerda que “un campeón puede con todo”