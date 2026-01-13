Julio Iglesias fue denunciado por sus exempleadas por agresiones; ¡está bajo investigación! ¿Irá a la cárcel?

Julio Iglesias, icónico cantante, se encuentra en el centro de las miradas, luego de que algunas de sus exempleadas, lo señalaran de abuso y agresiones sexuales hace algunos meses. Las acusaciones han resonado en fans, seguidores e internautas que ya muestran su molestia y algunos otros que defienden al intérprete. ¿De qué lo acusan exactamente?

¿Quién y de qué acusan al cantante Julio Iglesias?

Dos mujeres, exempleadas de Julio Iglesias, aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su trabajo en mansiones del Caribe; una de ellas afirma que fue presionada para presuntamente mantener encuentros sexuales con el cantante, según una investigación periodística.

Las denuncias forman parte de una investigación de elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, desarrollada durante tres años y basada en testimonios de 15 extrabajadoras que prestaron servicios al artista entre 1990 y 2023 en propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

Las acusaciones salen a la luz en un momento de alta visibilidad pública para Iglesias, quien cumple 75 años y atraviesa, según se señala, uno de sus mejores momentos profesionales.

¿Cuáles son los testimonios de las exempleadas de Julio Iglesias que lo acusan de agresión sexual?

Las dos mujeres (una empleada del hogar y una fisioterapeuta) aseguran haber sido víctimas de tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral con Julio Iglesias. Una de ellas sostiene incluso que fue presionada para mantener encuentros sexuales con el artista en 2021, cuando tenía 22 años.

Según su testimonio, Julio Iglesias, que entonces tenía 77 años, presuntamente la habría mandado llamar de forma reiterada a su habitación al finalizar la jornada. “ Me usaba casi todas las noches ”, afirmó en entrevista. La mujer habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. “ Me sentía como un objeto, como una esclava ”, relató.

La extrabajadora asegura que estos encuentros se producían en un contexto de fuerte desigualdad de poder y que, en muchos casos, contaban con la presencia o participación de otra empleada con un rango jerárquico superior, lo que incrementaba la presión psicológica y la imposibilidad de negarse.

De acuerdo con la investigación, las condiciones laborales en las residencias de Iglesias presuntamente estarían marcadas por el aislamiento de las trabajadoras, conflictos internos constantes y una estructura jerárquica rígida. Las personas entrevistadas describen una tensión ambiental permanente, atribuida al carácter irascible del cantante.

Al momento, se conoce que el cantante está bajo investigación por estas fuertes acusaciones. Sin embargo, todavía no hay un indicio de que vaya a la cárcel.

¿Julio Iglesias se retira?

¿Quién es Julio Iglesias y cuál es su trayectoria?

Julio José Iglesias de la Cueva es uno de los cantantes más influyentes y exitosos de todos los tiempos, con una carrera que abarca más de cinco décadas y más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo. Su figura se convirtió en un símbolo internacional de la música romántica en español y en otros idiomas.

Su carrera musical despegó en 1968, cuando ganó el Festival Internacional de la Canción de Benidorm con el tema La vida sigue igual. En los setenta, Iglesias se consolidó como figura clave de la canción romántica en España, Europa y América Latina, con éxitos como Gwendolyne, Un canto a Galicia y Soy un truhán, soy un señor.

A lo largo de su carrera, Iglesias recibió innumerables premios y reconocimientos, incluidos Grammy, Grammy Latino, World Music Awards y distinciones honoríficas por su contribución a la música mundial. En 2013, el Libro Guinness de los Récords lo reconoció como el artista latino con más ventas de la historia.

