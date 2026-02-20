Hijo de Ramón Ayala es demandado en Texas por presunto abuso sexual contra fotógrafo; así contestó su papá

La familia del llamado “Rey del acordeón” enfrenta un proceso legal en Estados Unidos. El hijo de Ramón Ayala fue demandado en Hidalgo, Texas, por presunto abuso sexual contra un fotógrafo que trabajó durante la gira del cantante entre 2024 y 2025. Esto es lo que se sabe.

Ramón Ayala recordó los años compartidos con Tony Coronado en Los Bravos del Norte. / X

¿Por qué demandaron al hijo de Ramón Ayala en Texas?

Según el documento legal radicado en Hidalgo, Texas, el hijo de Ramón Ayala, habría acosado al fotógrafo mientras ambos participaban en la gira musical que acompañó a su padre en distintas fechas entre 2024 y 2025.

En la denuncia se establece que Ramón Ayala Jr. presuntamente se habría paseado desnudo en diversas ocasiones y bajo los efectos de sustancias durante la gira. Asimismo, el demandante señala que existieron comentarios de índole sexual, tocamientos y otras conductas que describe como no consentidas.

Entre los señalamientos incluidos en la demanda, el fotógrafo afirma que en al menos un episodio presuntamente habría sido obligado a besar los pies del músico, situación que, según su versión, ocurrió en contra de su voluntad y bajo una dinámica que describe como abuso de poder.

El proceso fue presentado en un tribunal estadounidense y actualmente sigue su curso conforme a los tiempos legales establecidos en ese estado.

Por esto denunciaron a Ramón Ayala Jr. / Redes sociales

¿Qué fue lo que pasó entre Ramón Ayala Jr. y el fotógrafo?

La querella detalla que los hechos denunciados se habrían desarrollado en el contexto laboral, durante el periodo en que el fotógrafo prestaba sus servicios en la gira del cantante Ramón Ayala Jr. El demandante sostiene que las conductas señaladas fueron reiteradas y que generaron un ambiente que califica como inapropiado.

El caso es llevado por un bufete de abogados que ha cobrado notoriedad por representar a presuntas víctimas en procesos de alto perfil en Estados Unidos, entre ellos los relacionados con el rapero Sean Diddy Combs.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre pruebas, audiencias o resoluciones preliminares. Tampoco se ha informado sobre una fecha estimada para la siguiente etapa procesal.

El señalamiento se centra exclusivamente en Ramón Ayala Jr., quien habría acompañado a su padre en distintas fechas de la gira. La demanda no menciona que el cantante mexicano esté acusado de participar en los hechos descritos, sino que los señala como ocurridos en el entorno de la gira.

Ramón Ayala Jr. / facebook

¿Qué dijo Ramón Ayala sobre la demanda contra su hijo?

El propio Ramón Ayala confirmó la existencia de la demanda a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. En el mensaje, reconoció que hay un proceso legal en curso relacionado con su hijo.

En el documento publicado, el intérprete expresó que lamenta que existan personas que, según sus palabras, intenten aprovechar la situación para obtener dinero. No obstante, no ofreció detalles específicos sobre los señalamientos contenidos en la demanda ni sobre la estrategia legal que seguirá su familia.

El músico también manifestó su confianza en que el proceso permitirá esclarecer los hechos y que su trayectoria artística, que supera los 60 años, continuará su curso. Hasta ahora, no se ha difundido un posicionamiento público directo de Ramón Ayala Jr. sobre las acusaciones en su contra.

Ramón Ayala Con el único fin de compartir mi situación actual en la medida que legalmente puedo, escribo este comunicado de prensa para agradecer todas las muestras de apoyo y sobretodo de respeto a mi Familia, a mi Staff y al nombre de Ramón Ayala. Ayer los medios informaron, como es su trabajo; noticias que lastiman profundamente a mi agrupación, a mis fans y a mi familia. Vivimos en un mundo donde la libertad de expresión es para todos, lastimosamente en afán de obtener atención, reconocimiento ó remuneraciones económicas; algunas personas sin fundamento intentan sacar ventaja y manchar el legado de un artista que salió de la nada con humildad, esfuerzo y sacrificio.

“Ramón Ayala se ha dedicado a trabajar sin descanso y aún a mis 80 años cumplidos, con honestidad y trabajo limpio sigo poniendo el pan en la mesa de los míos gracias a mi fiel público de más de 60 años. Por cuestiones legales en éste momento no puedo ni debo dar entrevistas, nuestro equipo de abogados están trabajando para esclarecer los hechos y Dios estará con todos nosotros. A mis detractores, como sostén de mi hogar y padre de familia les deseo Paz en sus corazones porque quien malsanamente actúa por beneficios económicos a costa del dolor ajeno necesita mucho del Amor de Dios. Agradezco a todos mis queridos fans, a todos mis amigos de los medios que siempre me han apoyado y confío en que las autoridades competentes esclarecerán los hechos con justicia y verdad. Dios siempre con nosotros... Su amigo: Ramón Ayala”, agregó.

La demanda fue presentada en territorio estadounidense y se encuentra bajo la jurisdicción de un tribunal en Hidalgo, Texas. Como ocurre en este tipo de procesos civiles, será la autoridad correspondiente la que determine, con base en las pruebas y alegatos de ambas partes, el rumbo del caso.

Mientras tanto, el expediente continúa su trámite legal y no se ha emitido una resolución definitiva. El desarrollo del proceso podría incluir audiencias, presentación de pruebas y comparecencias, conforme al sistema judicial de ese estado.

