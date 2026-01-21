¡Julio Iglesias se defiende! Publica chats con exempleadas y acusa a la autoridades de impedir su defensa

El cantante Julio Iglesias volvió a dar de que hablar luego de ser señalado de abuso. En esta ocasión, el artista dirigió sus señalamientos directamente a la Fiscalía española, a la que acusa de obstaculizar su derecho a la defensa al negarle acceso formal a la denuncia presentada por dos extrabajadoras.

Julio Iglesias / Redes sociales

¿Por qué Julio Iglesias acusa a la Fiscalía de obstaculizar su defensa?

De acuerdo con lo expuesto por el propio Julio Iglesias, el conflicto con la Fiscalía española comenzó cuando solicitó acceso formal a la denuncia presentada en su contra, petición que, según afirmó, le fue negada. Tras esta negativa, el intérprete decidió hacer pública su postura mediante una historia publicada en Instagram.

En esa misma publicación, Iglesias señaló que, ante la situación legal que enfrenta, recurrirá exclusivamente a las plataformas digitales para hablar del tema. El artista también reiteró que considera falsas las acusaciones en su contra y sostuvo que la difusión de desinformación puede utilizarse como una herramienta para dañar reputaciones. Sin ofrecer detalles adicionales sobre la estrategia legal que seguirá su defensa, dejó claro que su postura será expuesta únicamente a través de redes sociales mientras el proceso continúa.

Comunicado de Julio Iglesias “Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente. Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados. La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones posteriores a su salida demuestran que la información difundida carece de veracidad. Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas. Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad. A continuación, adjunto algunas de las comunicaciones de WhatsApp que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática a la que estoy siendo sometido.”

Comunicado Julio Iglesias / Captura de pantalla

¿Qué mensajes privados publicó Julio Iglesias sobre sus exempleadas?

Uno de los puntos centrales de la publicación realizada por Julio Iglesias fue la difusión de mensajes y audios atribuidos a Stephany Abreu, su exfisioterapeuta. Las capturas muestran intercambios que datan de 2021, periodo en el que Abreu trabajaba con el cantante, así como comunicaciones posteriores al término de la relación laboral.

En uno de los mensajes, fechado en abril de 2021, se lee:

“Profesor buenas noches espero pueda dormir sin malestar, que sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mí aquí estoy a tu entera disposición”. Mensaje de la exfisioterapeuta de Julio Iglesias

En otra captura hay un audio enviado en septiembre del mismo año, en el que la exfisioterapeuta afirma haber llegado “sana y salva” a su apartamento y expresa agradecimiento, además de enviar un beso y un abrazo.

También fue difundido un mensaje de felicitación enviado en 2023, cuando la relación laboral ya había concluido. En ese texto, Abreu le escribió:

“Feliz feliz cumpleaños Julito, querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud para que pueda seguir gozando de esta hermosa vida… te quiero, siempre te recuerdo con cariño. Tu fisioterapeuta por siempre”. Mensaje de la exfisioterapeuta de Julio Iglesias

Las imágenes fueron publicadas sin agregar contexto adicional.

Mensajes para Julio Iglesias / Capturas de pantalla

¿Cuál es la situación legal actual de Julio Iglesias y qué sigue en el caso?

El cantante español Julio Iglesias enfrenta una investigación por presunto abuso sexual, entre otros delitos, derivada de las denuncias presentadas por dos mujeres que trabajaron para él durante 2021. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una resolución definitiva y el caso permanece en revisión.

De acuerdo con la información disponible, la defensa legal de Julio Iglesias ha solicitado que la Fiscalía se declare sin jurisdicción para continuar con el proceso, bajo el argumento de que los presuntos hechos habrían ocurrido fuera del territorio español. Esta petición forma parte de las acciones legales que se analizan mientras avanza la investigación.

Por ahora, ni la Fiscalía ni las denunciantes han emitido nuevos pronunciamientos públicos en respuesta directa a los mensajes difundidos por el artista. En tanto, Iglesias reiteró que continuará exponiendo su versión de los hechos únicamente a través de redes sociales, donde asegura haber encontrado un espacio para fijar su postura ante el escándalo que lo involucra.

