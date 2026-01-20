Julio Iglesias pide dar “carpetazo” a acusaciones de presunto abuso ¡pide cerrar el caso!

Luego de que en TVNotas dimos a conocer que Julio Iglesias fue señalado por presuntos comportamientos inapropiados y perversos, el caso dio un nuevo giro: la defensa legal del cantante solicitó que se archive la investigación derivada de la denuncia por presuntas agresiones sexuales presentada por dos mujeres que aseguran haber trabajado para él. La petición fue ingresada ante las autoridades correspondientes, mientras el proceso sigue generando atención pública por la gravedad de los señalamientos y el perfil internacional del intérprete.

El abogado de Julio Iglesias solicitó archivar las denuncias que incluyen presunto abuso. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó con Julio Iglesias?

El caso de Julio Iglesias comenzó cuando dos mujeres, identificadas públicamente bajo los seudónimos de Rebeca y Laura, presentaron una denuncia en la que señalaron al cantante por presunto abuso sexual, así como por presunto maltrato físico y psicológico. De acuerdo con sus testimonios, los hechos habrían ocurrido en 2021, dentro de la residencia del intérprete ubicada en República Dominicana, durante el periodo en el que ambas mantenían una relación laboral con él.

Rebeca, quien se desempeñaba como trabajadora doméstica, declaró que presuntamente fue obligada a mantener relaciones sexuales con el cantante y otra mujer, mientras, según su versión, era sometida a maltrato. Su testimonio forma parte de la investigación abierta por las autoridades, en la que se recabaron declaraciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos denunciados.

Por su parte, Laura, quien trabajaba como fisioterapeuta, afirmó que durante su jornada laboral fue víctima de humillaciones, insultos y tocamientos sin su consentimiento. Su relato también fue integrado al expediente, en el que ambas mujeres solicitaron que se investiguen las conductas que aseguran haber sufrido mientras prestaban sus servicios profesionales al cantante.

Julio Iglesias busca frenar investigación por presunto abuso contra exempleadas del cantante. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Julio Iglesia pide archivar su caso?

Según informó Europa Press, José Antonio Choclán, abogado de Julio Iglesias, solicitó que se le dé “carpetazo” al caso del cantante Julio Iglesias por “la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos”. En el documento presentado ante las autoridades, la defensa también pidió “detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha con grave daño reputacional”.

El abogado señaló que Julio Iglesias vive en el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos, por lo que ni él ni las denunciantes residen en España. Asimismo, sostuvo que la denuncia debió presentarse en el sitio donde habrían sucedido los acontecimientos, ya que, según expuso, las mujeres “no tienen nacionalidad española” y “no son menores de edad”, por lo que, afirmó, no correspondería la competencia de las autoridades españolas.

Sin embargo, el medio internacional destacó que la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó la solicitud presentada por la defensa de Iglesias, por lo que la petición de archivar el caso no fue aceptada en esta etapa.

Defensa de Julio Iglesias solicita archivar caso por presunto abuso. / Foto: Redes sociales

¿Julio Iglesias presuntamente obligaba a sus empleadas a someterse a exámenes médicos?

ElDiario.es dio a conocer que, de acuerdo con testimonios recabados por el medio, Julio Iglesias exigía a algunas de sus empleadas someterse a estudios médicos que incluían pruebas de embarazo y de enfermedades de transmisión sexual como VIH, hepatitis y clamidia. Según la información publicada, estos exámenes no guardaban relación con las funciones laborales que desempeñaban las trabajadoras.

De acuerdo con el reportaje, los estudios se realizaban en un hospital privado e incluían ecografías y análisis de sangre. Carolina, una empleada del cantante, relató al medio español que dichas pruebas se llevaban a cabo “para ver si teníamos algo mal”, pese a que, según su testimonio, no existía una justificación vinculada a sus actividades profesionales.

El medio señaló que estos señalamientos forman parte de los testimonios difundidos en su investigación periodística, los cuales fueron presentados como relatos de exempleadas que describieron las condiciones bajo las cuales, aseguran, se les solicitaba cumplir con dichos procedimientos médicos.

