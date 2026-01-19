Julio Iglesias acusado de aberrantes perversiones por presunto abuso, ¡a sus 82 años puede pisar la cárcel!

Hace una semana, 2 exempleadas de Julio Iglesias (82 años), identificadas con los seudónimos ‘Rebeca’ y ‘Laura’, para proteger su identidad, lo denunciaron por presunto abuso sexual y maltrato físico y psicológico. Los hechos habrían ocurrido en 2021 en la residencia del artista en República Dominicana.

¿Quiénes son Rebeca y Laura, las mujeres que denunciaron a Julio Iglesias de acoso y abuso?

En sus testimonios, las supuestas víctimas de Julio Iglesias relatan penetraciones, tocamientos y maltratos. Según comentan, cuando ocurrieron los hechos, ellas tenían entre 20 y 30 años, mientras que el cantante ya estaba cerca de los 80 Rebeca’, trabajadora doméstica, ha dicho que el intérprete, supuestamente, la obligó a tener relaciones sexuales con él y con otra chica al mismo tiempo, mientras recibía maltratos.

Por su parte, ‘Laura’, fisioterapeuta, ha mencionado que fue víctima de humillaciones, insultos y toqueteos sin su consentimiento durante su jornada de trabajo. Además, tachó a Julio Iglesias de ser muy violento y agresivo. Sobre el maltrato psicológico, ‘Laura’ comentó que, supuestamente, se vivía un ambiente tenso, pues el cantante ejercía miedo en sus trabajadores. “Julio es una persona muy controladora. Amenaza con despedirte y constantemente te recuerda que estar trabajando para él es lo mejor que te ha pasado en la vida. Vive recordándote cuáles son las reglas, qué puedes hacer y qué no. No nos dejaba salir y nos controlaba a todos”.

Según el testimonio de una de las víctimas, Iglesias tenía comportamientos inapropiados y perversos. Así describen sus encuentros con el cantante: “Me pen... con los dedos an...y vag.... sin mi consentimiento. Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”.

“En una de esas jornadas de enfermedad, me dijeron que acudiera a su habitación por la noche. Me tuvo durante horas pasándole la lengua por el an... y chup.... el pi..., porque él decía que sentía mucho dolor y que eso lo calmaba. Pasé casi toda la madrugada chupándole sus partes. Cuando yo paraba o me quedaba dormida, él me jalaba la cabeza para que siguiera”.

¿Qué delitos investigan las autoridades españolas contra Julio Iglesias?

Según las investigaciones, había un proceso muy meticuloso para contratar a las empleadas que eran para las mansiones del cantante en República Dominicana y Bahamas. Todo apunta a que las mujeres fueron contratadas mediante anuncios en redes sociales, donde les pedían fotos de cara y cuerpo completo, y así eran seleccionadas.

Cuentan que se les exigía no tener hijos ni pareja. Se les pedía como requisito un análisis ginecológico a detalle. Tenían prohibido tomarse fotos en la casa y debían entregar sus celulares al llegar para revisar sus conversaciones.

Tras las denuncias, las autoridades españolas han iniciado una investigación para determinar si se puede llevar a cabo un juicio por los presuntos delitos de abuso sexual, maltrato, trata de personas y pertenencia a una organización criminal.

A raíz de destaparse esta información, el cantante solo publicó un corto comunicado: “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por 2 personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a cualquier mujer. Esas acusaciones son totalmente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad de un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad. He sentido mucho consuelo en ellas”.

¿Qué explicó el abogado Fernando Osuna sobre el proceso legal de Julio Iglesias?

El abogado Fernando Osuna, quien lleva el caso de la demanda de paternidad del hijo no reconocido de Julio Iglesias, Javier Santos, nos da su opinión respecto a las acusaciones contra el cantante.



“Es un problema complejo donde puede haber ordenamientos jurídicos de legislaciones de varios países, en este caso de República Dominicana y Bahamas. La denuncia se hizo en España, donde la Audiencia Nacional pudiera ser el órgano competente para llevar este caso. Al ser que los hechos ocurrieron en otros países, hay que estudiar las normas de cada país, que establecen si la competencia es donde presuntamente ocurrieron los hechos. Normalmente tienen que llevarlos los tribunales de cada país”.

Al ser que los hechos ocurrieron en otros países, hay que estudiar las normas de cada país, que establecen si la competencia es donde presuntamente ocurrieron los hechos. Normalmente tienen que llevarlos los tribunales de cada país”. “Si las normas determinan que el caso se debe llevar en España, l a Fiscalía habría que investigar y analizar todas las pruebas. Por eso es esta investigación que se está realizando por parte de la Audiencia Nacional”.

“Si en España los tribunales determinan no ser competentes para llevar el caso, estas personas tendrán que denunciar los hechos en los países en donde ocurrieron los hechos. Todo depende de los tribunales de esos países y si ven no responsabilidad para valorar y tener todas las pruebas. Es muy aventurado dar una opinión exacta de esto”.

Es muy aventurado dar una opinión exacta de esto”. “Julio Iglesias, por lo que he leído y visto, no tiene ninguna restricción a sus derechos; es decir, puede viajar libremente y no tienen ninguna medida que le prohiba algo”.

no tiene ninguna restricción a sus derechos; es decir, puede viajar libremente y no tienen ninguna medida que le prohiba algo”. “Es muy difícil saber el tiempo de que si se realiza en España o en otro país. Yo calculo quizás entre 3 a 8 meses”.

“Es muy difícil determinar la sentencia en caso de que se quede en España y se determinara la culpabilidad. Primero hay que ver si hay muchas pruebas y los hechos están comprobados. En España influyen mucho las circunstancias, las agravantes y las atenuantes de la responsabilidad. Es muy difícil decir qué es lo que va a ocurrir en este caso”.

Es muy difícil decir qué es lo que va a ocurrir en este caso”. “España no establece los límites para cumplir las sentencias condenatorias. No hay alguna norma que diga que a partir de 70 u 80 años se ingrese o no a prisión. En España eso no existe”

En España eso no existe” “Las penas en estos delitos dependen de las circunstancias, pueden haber delitos de 6 meses de condena, de 2 años, de más años. Es muy, muy complicado saber y decir el tiempo que pudiera ser condenado en el caso que se le declare culpable”.

“El tiempo transcurrido borra muchos efectos jurídicos. Cada delito tiene un tiempo en el que se puede perseguir. Si pasan 4, 5, 7, 8 años, dependiendo del delito , puede ser que este ya desaparezca porque ha prescrito”.

, puede ser que este ya desaparezca porque ha prescrito”. “Es muy difícil, porque hay muchas variantes de la tipología, de los diversos delitos de índole sexual”. “En la legislación española, la variedad es muy grande, no puedo concretar algo porque depende de cada variedad. Es muy complicado determinar el tiempo, pero si me lo pides, podrían ser de 2 a 10 años, eso depende de las variantes”.

¿Cómo fueron los hechos de la denuncia de Julio Iglesias?

Los hechos: Julio Iglesias fue denunciado por supuesto abuso sexual y maltrato físico y psicológico.



En 2021, supuestamente, las empleadas ‘Rebeca’ y ‘Laura’ sufrieron acoso y abuso sexual, además de maltrato físico y psicológico por parte del cantante.

Las 2 mujeres están usando seudónimos por seguridad. Ellas, además de denunciar ante las autoridades, dieron entrevistas a Diario.es y Univisión Noticias y contaron lo que vivieron en ese entonces con Julio.

Presuntamente, el cantante sostenía relaciones sexuales con cada una de las chicas en su residencia de Punta Cana, en República Dominicana, donde les hacía tocamientos indebidos, vejaciones sin su consentimiento y hasta recibían insultos.

Además, las tenía controladas, ya que no podían salir de la residencia ni tener contacto con nadie más. Por tal motivo, si hay los suficientes elementos en la investigación, el intérprete podría ser juzgado por presunto abuso sexual, trata y organización criminal.

Por miedo a las consecuencias de revelar estas experiencias, las 2 mujeres no dijeron nada en su momento. Ahora están apoyadas por una organización internacional de derechos humanos, que las asesoran.

¿Qué otros escándalos hay de Julio Iglesias?

Otros escándalos de Julio Iglesias:



El cantante tiene un pleito legal por el no reconocimiento de su paternidad. Tuvo un hijo fuera del matrimonio con María Edite Santos, Javier Santos. En 1991, ella interpuso la demanda. Julio lo negó. En 2017 se determinó que Javier sí es hijo del cantante, pero este se negó a reconocerlo por tecnicismos jurídicos y porque un juez determinó que ya era algo juzgado en los años 90.

Javier ha recurrido a todas las instancias para que Julio lo reconozca, incluso ha renunciado a la herencia, pues solo quiere conocerlo.

Javier Ceriani dio a conocer que, supuestamente, el vidente Fernando Javier señaló que el cantante tiene 2 hijas gemelas desde hace tiempo, pero tampoco las ha reconocido.

Hace 1 semana fue denunciado por 2 mujeres, quienes lo acusan de presunto abuso sexual.

¿Cuál es la trayectoria de Julio Iglesias?

Es cantante, compositor y empresario español. Participó en varios concursos de canto y todos los ganó. En 1968 lanzó su primer sencillo: “La vida sigue igual”, que alcanzó gran popularidad.

En 1969 grabó su primer disco y participó en diversos festivales de la canción, donde fue ganándose un lugar en la música.

Tiene más de 60 discos grabados. Participó en 2 películas: La vida sigue igual y Me olvidé de vivir.

Tiene más de 20 colaboraciones musicales con grandes artistas como Willie Nelson, Plácido Domingo, José Luis Rodríguez ‘el Puma’, Frank Sinatra, Raúl Diblasio y Rocío Durcal, entre otros.

¿Qué opinan periodistas y especialistas sobre las acusaciones de Julio Iglesias?

“Ellas no solamente lo están diciendo en los medios, sino que cuentan con el respaldo de una demanda. Creo que es apresurado que se hagan juicios. Hay que esperar. Aunque muchos lo quieran, no hay que descalificar a 2 mujeres que cuentan su experiencia”.

“Hemos vistos videos de sus constantes faltas de respeto a mujeres, queriendo besarlas, agarrarlas. Esas son señales de que su comportamiento no es el más adecuado y no te puedes disculpar. Hoy en día, hay que establecer que un hombre no debe tocar a una mujer sin su consentimiento”.

“Antes se normalizaba. Eso depende de su educación y principios. No hay que traspasar la línea, y él no tiene el derecho a que te siente en sus piernas o a besarte a la fuerza o a que te agarren una pompa”.

La periodista recordó una anécdota. “El día que fui a una entrevista con Julio, al final me dijo que me sentara en sus piernas para que nos tomaran una foto, pero le dije que no. Nunca dije que fue acoso, pero sí una falta de respeto y atrevimiento. Hubo quienes sí se sentaron y se les hizo divertido. Siento que no fue caballero y punto, pero no es materia para una denuncia”.

“En el libro Muñeca de trapo, Vaitiare Hirshon, quien fue pareja de Julio, relata que la obligaba a hacer tríos bajo amenaza. Todos los días metía a mujeres diferentes. Esto puede ser un antecedente y estas chicas pueden citar a la ex para darle veracidad a lo que están diciendo”.

“Las personas que dicen: ‘¿Por qué no lo dijeron antes?’, sepan que no eran las mismas condiciones ni los mismos tiempos. Todo se ha ido reformando para que la mujer se sienta protegida. Antes estaban a merced del hombre por necesidad, manipulación o miedo”.

René Franco

“Creo que es un gran problema. Estás hablando de la figura en español más famosa en un momento muy álgido, por los temas que se están tocando. Creo en la presunción de inocencia hasta que se le compruebe lo contrario, pero de lo que se le acusa está muy difícil, no solo el abuso, sino por el tema de trata”.

René habló de que antes no se tenía la cultura de denunciar y menos contra grandes figuras del entretenimiento. “Antes no había una cultura de la denuncia, porque en el pasado nadie se hubiera ido en contra de Julio Iglesias. Hay personas que se han encumbrado como grandes personas, pero en realidad son grandes monstruos”.

El también productor prefiere esperar la investigación. “Hay que esperar que ver lo que pasa. Julio dice que la batalla es por su dignidad y ya veremos qué tanto se ve afectada. Por el momento, esto es el escándalo más fuerte de 2026 y tal vez de la década”.

Vero Gallardo

La periodista de espectáculos considera que debemos ser más solidarios con las personas que pasan por momentos complicados, como en este caso. “Yo creo que debemos ser más empáticos y dejar de vivir en el pasado. Se puede denunciar a las personas que cometen fechorías. No importa quienes sean, si tienen dinero o no, si tienen poder o no. Lo importante es hacerlo”.

Verito critica a las personas que hablan y atacan a las víctimas que se atrevieron a decir lo que les pasó, sin importar cuándo sucedieron las cosas. “La gente que habla cree que vive en un mundo de color rosa. A mí nunca me ha pasado, pero eso no significa que no entienda las cosas. Cada persona tiene su tiempo para procesar sus demonios, sus dolores. A esa gente hay que hacerle caso”.

Cree que no por ser figuras públicas tienen el derecho de andar tocando a las mujeres ni a nadie. “Cuando son figuras públicas o personajes famosos, aunque conozcan a las autoridades o políticos, es cuando menos deben tener protección. Hay que proteger a los que menos tienen”.

¿Qué otros famosos que han tenido escándalos de índole sexual?

Michael Jackson (†): En 1993 fue acusado por Jordan Chadler, quien en ese entonces tenía 13 años, de haberlo besado, masturbado y de haberle realizado sexo oral. Lo tacharon de pedófilo. Llegó a un arreglo económico. En 2005, por segunda, vez fue denunciado, esta vez por violación en contra de Gavin Arvizo, un niño que vivía con él. Tras 5 meses de litigio, Jackson fue absuelto.

En 1993 fue acusado por Jordan Chadler, quien en ese entonces tenía 13 años, de haberlo besado, masturbado y de haberle realizado sexo oral. Lo tacharon de pedófilo. Llegó a un arreglo económico. En 2005, por segunda, vez fue denunciado, esta vez por violación en contra de Gavin Arvizo, un niño que vivía con él. Tras 5 meses de litigio, Jackson fue absuelto. Kalimba: En 2011, Daiana Guzmán lo acusó de presunto acoso sexual, por lo que estuvo detenido algunos meses en el Reclusorio Preventivo Juvenil Sur. Después, obtuvo su libertad bajo fianza. En marzo de 2023 la actriz Melissa Galindo lo denunció presunto abuso sexual. Hasta el día de hoy continúa este proceso legal abierto.

En 2011, Daiana Guzmán lo acusó de presunto acoso sexual, por lo que estuvo detenido algunos meses en el Reclusorio Preventivo Juvenil Sur. Después, obtuvo su libertad bajo fianza. En marzo de 2023 la actriz Melissa Galindo lo denunció presunto abuso sexual. Hasta el día de hoy continúa este proceso legal abierto. Plácido Domingo: El tenor fue acusado en 2019 y 2020 de acoso sexual por varias mujeres en EU, entre ellas la cantante de ópera Patricia Wulf. Al ver que esa situación comenzó a afectarle en lo profesional, porque algunas presentaciones eran canceladas, aceptó toda la responsabilidad y pidió perdón por el daño causado.

El tenor fue acusado en 2019 y 2020 de acoso sexual por varias mujeres en EU, entre ellas la cantante de ópera Patricia Wulf. Al ver que esa situación comenzó a afectarle en lo profesional, porque algunas presentaciones eran canceladas, aceptó toda la responsabilidad y pidió perdón por el daño causado. Luis de Llano: En 2022 Sasha Sökol habló de la relación que sostuvo con el productor cuando ella era menor de edad. Entabló una denuncia por la vía civil, por medio de una demanda por daño moral. En junio pasado el caso se resolvió a favor de la cantante y se le dio sentencia a él.

En 2022 Sasha Sökol habló de la relación que sostuvo con el productor cuando ella era menor de edad. Entabló una denuncia por la vía civil, por medio de una demanda por daño moral. En junio pasado el caso se resolvió a favor de la cantante y se le dio sentencia a él. ‘Coco’ Levy: En 2022 el productor fue denunciado por la actriz Danna Ponce por presunto acoso sexual durante una entrevista de trabajo en Televicine. Posteriormente, los cargos se retiraron debido a que no había pruebas suficientes para incriminarlo.

En 2022 el productor fue denunciado por la actriz Danna Ponce por presunto acoso sexual durante una entrevista de trabajo en Televicine. Posteriormente, los cargos se retiraron debido a que no había pruebas suficientes para incriminarlo. Andrés ‘N’: En 2023, el escritor fue detenido en Israel tras acumular más de 60 acusaciones de abuso sexual por parte de decenas de mujeres en México, por lo que se inició un proceso de extradición. Las citaba en su casa o en su oficina para ofrecerles trabajo. Aún se espera que sea extraditado a México.

En 2023, el escritor fue detenido en Israel tras acumular más de 60 acusaciones de abuso sexual por parte de decenas de mujeres en México, por lo que se inició un proceso de extradición. Las citaba en su casa o en su oficina para ofrecerles trabajo. Aún se espera que sea extraditado a México. Dani Alves: El exfutbolista fue condenado por violación en agravio de una chica de 23 años en 2023 y fue sentenciado 1 año más tarde a 4 años y 6 meses de prisión. En marzo del mismo año, tras pagar una fianza de 1 millón de euros, recuperó su libertad y fue absuelto por inconsistencias en la sentencia anterior. Perdió todo.

El exfutbolista fue condenado por violación en agravio de una chica de 23 años en 2023 y fue sentenciado 1 año más tarde a 4 años y 6 meses de prisión. En marzo del mismo año, tras pagar una fianza de 1 millón de euros, recuperó su libertad y fue absuelto por inconsistencias en la sentencia anterior. Perdió todo. Sergio Andrade : En 2000 fue arrestado por la policía de Brasil tras una orden de captura. En 2003 fue extraditado a México para enfrentar un juicio por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores, contra varias jovencitas que estaban a su cargo. Fue denunciado y condenado a 7 años y 10 meses de prisión.

