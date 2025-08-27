Muere Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, tras recibir terrible diagnóstico; así lo despidieron

El mundo de la música se viste de luto ante la inesperada muerte de Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, a los 88 años. La noticia fue confirmada por su amigo y colega de agrupación Ramón Arcusa.

A través de un comunicado compartido durante la tarde del pasado martes 26 de agosto, Arcusa le dedicó un corto, pero emotivo mensaje de despedida al cantante, a quien consideraba como su “otra mitad”. También le pidió al público que no “llorara por él” y mejor lo recuerden por su gran legado musical.

“Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones, nos ha dejado hoy. No lloren por él, no le gustaría. Fue el alma del dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Canta con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos”, manifestó en su cuenta de X (antes Twitter).

Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy.



No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida.



Gracias por tanto, amigo. Ya… pic.twitter.com/C6SH8RSvFw — Dúo Dinámico Oficial (@DD_ManoloRamon) August 26, 2025

Te podría interesar: Otra baja en el regional mexicano: muere querido cantante y fundador de icónica banda norteña

¿De qué murió Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico?

Si bien Ramón Arcusa no dio detalles sobre la causa de muerte de Manuel de la Calva, diversos medios reportaron que falleció en el Hospital Anderson, en Madrid, y la causa fue una fibrosis pulmonar con la que llevaba lidiando desde hacía algún tiempo.

De acuerdo con lo informado hasta el momento, Manuel fue diagnosticado con esta enfermedad en 2022, tras haber sufrido un percance durante un concierto que dio en Sitges.

En una entrevista para un medio español, Arcusa aseguró que su gran amigo siempre se mantuvo “positivo, dicharachero y peleando” hasta el final: “Estoy fatal”, manifestó.

A través de redes sociales, tanto fans como colegas de Manuel de la Calva han escrito emotivos mensajes de despedida. Un ejemplo de ello fue Julio Iglesias, quien no dudó en expresar su tristeza ante este suceso.

“Hoy la música española pierde a uno de sus más grandes artistas. Contigo y con Ramón, nace el pop en España; vuestras lecciones cambiaron mi carrera para siempre. Descansa en paz, amigo. Tu música quedará eternamente en nuestras vidas”, indicó.

Julio Iglesias se despide de Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico / Redes sociales

¿Dónde se realizó el funeral de Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico?

El funeral de Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, se realizó hoy 27 de agosto, en las instalaciones de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en Madrid, donde se ha instalado su capilla ardiente.

Tanto los fans del cantante como sus colegas se han reunido a las afueras de la institución para darle el último adiós.

“El peso del repertorio de nuestro querido Manuel, muy frecuentemente junto a @ramonarcusa (Ramón Arcusa), es capital para entender la música en español durante varias décadas. No hay palabras para agradecerle su obra, que sin duda seguirán recordando las próximas generaciones”, escribió la SGAE en sus redes sociales.

Dúo Dinámico / Redes sociales

No te pierdas: Muere a los 52 años un querido comediante tras ser víctima de un tiroteo

¿Quién fue Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, de qué se enfermó?

Manuel de la Calva fue un cantante español que nació el 15 de febrero de 1937, en Barcelona. Lejos de lo que se pudiera pensar, su carrera artística inició durante sus años 20.

En aquel entonces, conoció a Ramón Arcusa mientras trabajaba como mecánico. Tras haber cantado en conjunto durante una fiesta navideña, decidieron crear el afamado Dúo Dinámico, debutando oficialmente en 1959.

El éxito llegó un año después, cuando lanzaron el sencillo ‘Quince años tiene mi amor’. A partir de allí, se fueron consolidando como uno de los dúos más influyentes del pop español. También compusieron algunos temas para grandes artistas como Julio Iglesias y Camilo Sesto.

Algunas de sus canciones más emblemáticas son:

Resistiré

Esos ojitos negros

Tú vacilándome y yo esperándote

Perdóname

Amor misterioso

A lo largo de su carrera, recibió varios premios, incluyendo la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2010), Latin Grammy a la Excelencia Musical (2014) y la Medalla de Honor de la SGAE, entre otros.

En el plano personal, se casó en 1972 con Mirna Carvajal, con quien tuvo dos hijos. En 2007, superó un cáncer colorrectal.

Mira: Muere Verónica Echegui: Gael García la despide devastado con un conmovedor mensaje