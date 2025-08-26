Muere a los 52 años un querido comediante tras ser víctima de un tiroteo

Reggie Carroll, comediante estadounidense de 52 años y referente en la escena del stand-up, murió tras ser baleado en Burton Lane, Mississippi. Los equipos de emergencia lo asistieron en el lugar y lo trasladaron de inmediato a un hospital, donde finalmente murió debido a la gravedad de sus heridas.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, brindándole atención médica y trasladándolo a un hospital, pero lamentablemente no fue posible salvar su vida debido a la gravedad de sus heridas.

Reggie Carroll fue asesinado en un tiroteo en Burton Lane. / Instagram: @comedianreggiecarroll

¿De qué murió el comediante Reggie Carroll?

Según informaron las autoridades locales, Carroll fue asesinado el pasado 20 de agosto en Burton Lane, donde recibió varios disparos. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar para brindarle atención médica y lo trasladaron de inmediato al hospital Regional One Hospital en Memphis. Pese a los esfuerzos del personal médico, la gravedad de sus heridas impidió que pudiera sobrevivir.

La policía de Southaven calificó el incidente como un “evento aislado” y aseguró que la investigación permanece en curso. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre los responsables ni las circunstancias exactas que llevaron al ataque.

¿Quién disparó y mató al comediante Reggie Carroll?

Las autoridades informaron que un hombre fue detenido y acusado del asesinato de Reginald Carroll. Actualmente, el sospechoso permanece bajo interrogatorio mientras continúan las pesquisas.

Por respeto a la investigación y la privacidad de los involucrados, la policía no ha revelado nombres ni más información sobre las circunstancias que llevaron al trágico suceso.

En un comunicado oficial, los agentes expresaron: “Nuestros pensamientos están con la familia del Sr. Carroll. Gracias a la comunidad por su paciencia y comprensión”.

¿Quién era Reggie Carroll, el comediante que fue asesinado?

Originario de Baltimore, Reggie Carroll se destacó por su simpatía y autenticidad, tanto en redes sociales como en escenarios de todo Estados Unidos.

Participó en clubes y festivales de comedia y tuvo apariciones memorables en programas como “Showtime at the Apollo”, “Knockout Kings of Comedy” y la serie “The Parker”.

Club Mobtown Comedy, a través de Instagram, le rindió homenaje: “Descansa en el poder. Gracias por ser uno de los standuperos que nos apoyaron desde el principio. La familia Mobtown y la comunidad de comedia de Baltimore están muy entristecidos por la pérdida de uno de los grandes talentos de nuestra ciudad. Enviamos nuestras oraciones a la familia de Reggie.”

Otros colegas y seguidores compartieron fotos y recuerdos de sus presentaciones, resaltando su talento, humor y cercanía con el público.

