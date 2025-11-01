Asesinato de Valeria Márquez: Aseguran que la familia acusa a una persona muy cercana a la influencer

A casi seis meses del trágico asesinato de Valeria Márquez, influencer y modelo tapatía, el caso ha dado una nueva noticia sobre un presunto sospecho que podría haber estado involucrado en su muerte, según la tía de Valeria.

Según reveló el periodista argentino Javier Ceriani en su programa de YouTube, existe un presunto autor intelectual vinculado al crimen. La información se basa en el testimonio de una mujer identificada como “Ana”, cercana a la familia paterna de la víctima, quien reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre lo que ocurrió aquel 13 de mayo de 2025, cuando Valeria perdió la vida dentro del salón de belleza que administraba en Zapopan, Jalisco.

La familia de la influencer aún vive con el dolor y las sospechas sobre lo sucedido. Según Ana, un familiar muy cercano afirmó que la tía de Valeria desalentaba las investigaciones compartió sus fuertes sospechas sobre este tío.

¿Cómo fue el asesinato de Valeria Márquez?

El asesinato de Valeria Márquez ocurrió de manera brutal y frente a cientos de espectadores que seguían su transmisión en TikTok. Un hombre encapuchado, disfrazado como repartidor, ingresó al salón Blossom y le disparó a quemarropa, causando su muerte inmediata.

El crimen tuvo lugar alrededor de las 18:30 horas, un momento que para Valeria debía ser rutinario. Lo que parecía un día normal en su negocio terminó en una tragedia que conmocionó a México entero.

Hasta el momento, la Fiscalía de Jalisco no ha determinado el móvil exacto del asesinato ni ha identificado al autor intelectual del crimen.

Tampoco se ha confirmado si se trató de un ataque relacionado con asuntos personales, económicos o profesionales, por lo que la incertidumbre continua.

Acusan a familiar de Valeria Márquez involucrado en el asesinato de la influencer

El testimonio de “Ana” sugiere que Armando, tío y socio de Valeria Márquez, podría estar vinculado al homicidio. Según la testigo, el día del crimen ni Armando ni su pareja se encontraban en el salón, a diferencia de lo que solía ocurrir normalmente. Apenas dos días después del asesinato, ambos habrían salido de viaje, lo que aumentó las sospechas de la familia.

“Un familiar mío platicó con la tía de Valeria, ella le comentó a este familiar que se le hizo muy raro porque el salón, aunque estaba vacío ese día, siempre estaba lleno… el bussiness partner de Valeria era su tío. Y el tío y su novio ahí trabajaban los dos y ellos siempre estaban ocupados, pero, casualmente, ese día no estaba ni el tío ni el novio”. Ana

“La tía de Valeria le contó a un familiar que cuando platicó con el papá de Valeria le dijo que pues ahí dejara las cosas y que no investigara más porque, para ella, el tío estuvo involucrado en eso”, expresó “Ana”.

¿Por qué el tío de Valeria Marquez la habría asesinado, según la tía de la influencer?

Hasta el momento, Ana no ha revelado detalles sobre la relación que Valería Márquez mantenía con su tío, quien además era su socio.

Se desconocen los motivos por los cuales su tía podría sospechar del tío de Valeria, y no se sabe si esta información está siendo investigada de manera formal.

Cabe señalar que esta fuente afirmó que la familia de Valeria no tiene ningún vínculo con el narcotráfico, por lo que han descartado categóricamente esta versión.

“Mi familiar me ha dicho que todo eso de que estaba involucrada en malos pasos, hasta donde la familia sabe, no es cierto. Este negocio se armó con apoyo de su tío”, finalizó la téstigo en entrevista a Javier Ceriani.

