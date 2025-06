Valeria Márquez: Fiscalía identifica quién mandó las rosas con el mensaje “Perdón” tras su asesinato

El brutal asesinato de Valeria Márquez conmocionó a miles de personas. La joven influencer de Zapopan, Jalisco fue acribillada a plena luz del día en su propio salón de belleza, mientras hacía una transmisión en vivo. Por ello, cientos de personas vieron el crimen en vivo en TikTok.

A los pocos días de que le quitaran la vida a Valeria, un ramo de rosas con un inquietante listón que decía “Perdón” fue dejado en el lugar del crimen, desatando toda clase de teorías en redes. Hoy, la Fiscalía de Jalisco revela avances cruciales sobre quién mandó ese mensaje, aunque al momento no ha sido detenido.

Valeria Márquez hacen memorial tras su asesinato / IG: @fan_de_valeriamarquez1

Te podría interesar: Valeria Márquez reaparece en video póstumo: así fue su última participación en el regional mexicano

¿Quién mandó las flores con el mensaje “Perdón” al salón de Valeria Márquez tras el asesinato?

De acuerdo con el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, ya se logró identificar la florería desde donde fue enviado el misterioso arreglo floral con la palabra “Perdón” al salón Blossom The Beauty Lounge, el mismo sitio donde Valeria Márquez fue asesinada. La clave fue que la persona que realizó la compra lo hizo directamente en el establecimiento. Sin embargo, hay un problema: el negocio no tiene cámaras de seguridad, por lo que no ha sido posible tener una imagen clara del comprador.

Pese a ello, el fiscal confirmó que ya conocen el nombre de quien ordenó el ramo, lo que representa un gran avance para la investigación. El funcionario no quiso revelar más detalles para no entorpecer el proceso, pero dejó claro que la fiscalía ya tiene pistas sólidas que podrían conducir a nuevas líneas de investigación.

El dato más inquietante es que la entrega de las flores ocurrió en plena transmisión en vivo de N+ Guadalajara, lo que generó una fuerte impresión en la audiencia. En la entrevista, el repartidor explicó que solo fue contratado para entregar el arreglo y que no sabía quién lo había enviado:

“A mí solamente me enviaron para entregar las flores y tengo que tomar una fotografía de que sí las dejé en el lugar que ellos querían”, declaró.

No te pierdas: Valeria Márquez: Madre de la influencer asesinada habla entre lágrimas en el funeral: VIDEO

¿Por qué no han detenido a nadie por el asesinato de Valeria Márquez?

Aunque ha pasado casi un mes desde el ataque armado que le quitó la vida a la influencer, hasta ahora no hay órdenes de aprehensión ni personas detenidas, lo que ha generado frustración entre sus seguidores y familiares. La investigación sigue abierta, pero las autoridades han sido cautelosas al proporcionar detalles.

La falta de cámaras de seguridad en el salón y en la florería ha dificultado el trabajo de los investigadores. Además, no se ha confirmado si el ramo está directamente relacionado con el asesinato o si fue una especie de mensaje póstumo.

Checa: Valeria Márquez: Audio inédito revelaría las crueles palabras del exnovio a la influencer asesinada