Amiga de Valeria Márquez dice por qué le pidió que no se fuera y que pudo impedir el asesinato, ¿involucrada?

El asesinato de Valeria Márquez, ocurrido el pasado 13 de mayo de 2025 durante una transmisión en vivo desde el salón de belleza Blossom the beauty lounge en Zapopan, Jalisco, sacudió las redes sociales, en las que empezaron a señalar como sospechosa a Vivian de la Torre, amiga de la influencer. En primer lugar porque se empezó a decir que habían estado peleadas poco antes y sobre todo porque en el live Valeria señaló que Vivian le pidió que no se fuera pues quería ver su cara cuando recibiera un regalo.

Al parecer, una persona que estaba con la influencer en donde ocurrieron los hechos le dijo que le habían llevado un regalo pero que era costoso por lo que el repartidor no lo quiso dejar cuando ella no estaba. Poco después regresó el sujeto, pero lejos de entregar algo, acribilló a la famosa,

¿Vivian se refería a ese supuesto regalo? Ella habló al respecto en el canal del youtuber Mafian TV.

Vivian explicó cómo comenzó su relación con Valeria desde los 15 años. Dijo que se conocieron a través de Instagram y luego coincidieron en persona en un antro.

Mafian TV cuestionó a Vivian por qué ella y Valeria se habían peleado. Le cuestionó si era cierto que ella andaba con el novio de Valeria.

La joven reveló que el pleito fue porque en ese momento Valeria tenía otra amiga con la que estaba viviendo.

La joven agregó que las fans de Valeria le empezaron a decir que ella decía cosas en su contra en sus en vivos, que eran malas. Fue un teléfono descompuesto hasta que pudimos hablar en persona. De esta manera descartó que ella haya hecho algo en represalia a Valeria por algún rencor.

Vivian comentó que ella siempre ha sido muy detallista con sus amigas más cercanas y señaló que le pidió a Valeria que no se fuera del salón de belleza porque ella le había mandado un presente y que precisamente por eso le dijo que quería ver su cara, al recibir su regalo no el supuesto regalo costoso que le llevaba el sujeto que en realidad iba a quitarle la vida.

La joven explicó en entrevista cómo utilizó dos pedidos por aplicaciones para sorprender a Valeria con un detalle. El primero fue un peluche que solicitó desde Miniso a través de Uber; el segundo, una bebida de Starbucks que pidió con solo unos minutos de diferencia, calculando cuidadosamente los tiempos de entrega.

“Yo los dos regalos, o bueno, la bebida y el peluche los pedí por Uber. El peluche lo pedí directamente de Miniso, fue el primero que pedí. Y decía que iba a llegar a las 6 con dos, me parece, 6 con tres más o menos”, relató Vivian.

Entre lágrimas, la joven recordó cómo Valeria reaccionó con alegría al recibir sus regalos, momentos antes del ataque. “Siento muy feo”, confesó. “Me da mucho sentimiento el recordar cómo reaccionó cuando recibió el peluche, las cosas que me dijo antes de que llegara esta persona.”

Vivian aseguró que lo único que hizo fue demostrarle amor: “Era mi mejor amiga, y es muy difícil, porque me tocó verlo, y todavía después me tocó que me echaran la culpa a mí, cuando lo único que hice fue darle amor y apoyarle en todo momento”.

Uno de los puntos clave que Vivian aclaró fue sobre la fatídica noche en la que Valeria fue asesinada durante un en vivo en su estética. Según Vivian, Valeria no venía de su casa esa noche y había estado en otro lugar, de fiesta:

“Valeria no estaba en Guadalajara. Estaba en otro lado. Estaba de fiesta. El dolor de cabeza que mencionaba en su en vivo era porque no estaba en su casa”, relató Vivian.

La joven declaró que ella estaba en su casa descansando pues el día previo había salido de compras.

Vivian lamentó no haber estado con ella y rompió el llanto al declarar qué le faltó decirle a su amiga. ¿Pudo impedir el asesinato?

“Que me perdonara por no estar con ella ese día. Por no poder haberla acompañado, porque si hubiera estado ahí las cosas hubieran sido muy diferentes. A lo mejor si ella me decía que no quería estar en ese momento ahí, yo me la hubiera llevado y no hubiera dejado que le pasara nada”