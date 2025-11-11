Hospitalizan a famosa comediante mexicana tras presentar un tumor: ¿Quién es y cuál es su estado de salud?

Una reconocida comediante y locutora mexicana preocupó a sus seguidores tras revelar que fue hospitalizada y sometida a una cirugía para tratar un problema de salud que venía enfrentando desde hace tiempo. A través de sus redes sociales, la también exparticipante del programa 100 mexicanos dijeron compartió imágenes desde el hospital y aprovechó para lanzar un mensaje a sus seguidores. ¿De quién se trata?

¿Qué famosa comediante mexicana fue hospitalizada por un tumor y cuál es su estado de salud?

Durante la tarde del lunes 10 de noviembre, Mónica Escobedo, quien cuenta con más de 198 mil seguidores en Instagram, compartió en sus redes sociales una serie de fotografías tomadas desde su cama de hospital.

En el mensaje que acompañó las imágenes, la también colaboradora de Comedy Central explicó que había sido intervenida quirúrgicamente para retirarle un mioma, un tipo de tumor benigno.

Sin perder su característico sentido del humor, Mónica comentó:

Al menos al mioma no le tengo que poner brackets ni pagarle el inglés. ¿Bendecida? Sí. Gracias por tanto cariño. Mónica Escobedo

El mensaje, breve pero generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron palabras de apoyo y deseos de pronta recuperación. La publicación rápidamente se llenó de comentarios positivos y muestras de cariño. Al momento, la comediante no ha dado más actualizaciones de su estado de salud.

¿Qué es un mioma y cómo puede afectar a Mónica Escobedo?

De acuerdo con la página mayoclinic.org, los miomas uterinos son tumores benignos que pueden variar en tamaño y cantidad. En la mayoría de los casos, no presentan síntomas graves, pero en otras ocasiones pueden provocar dolor abdominal, sangrado abundante o molestias durante el ciclo menstrual.

Los también llamados “fibromas” se pueden tener uno o varios, y algunos son tan pequeños que no se pueden notar sin estudios especializados. Otros pueden llegar a crecer hasta el tamaño de una toronja o incluso más. Si un fibroma crece mucho, puede afectar tanto el interior como el exterior del útero. En casos más severos, algunos pueden crecer lo suficiente como para llenar toda la pelvis o la zona abdominal, llegando incluso a dar la apariencia de un embarazo.

Muchas personas desarrollan fibromas uterinos en algún momento de sus vidas, aunque a menudo no presentan síntomas, por lo que puede ser que no te des cuenta de su presencia. En general, suelen ser detectados por un profesional de la salud durante un examen pélvico o una ecografía, como parte de una revisión para embarazo.

Aunque Mónica Escobedo no ofreció más detalles sobre la magnitud de su padecimiento, explicó que la cirugía era necesaria para mejorar su calidad de vida.

“No es chiste, es observación. Cuando me pasó lo de mi mioma, la gente me decía cosas como: ‘Es que no quisiste tener hijos’.... Salí del consultorio sintiéndome culpable”, escribió.

¿Quién es la comediante Mónica Escobedo?

Nacida en Ciudad de México el 22 de diciembre de 1987, Mariana Escobedo ha logrado convertirse en una de las figuras más relevantes del humor en México, participando en diversos proyectos de televisión, radio y plataformas digitales. Su carrera, que fusiona comedia, entretenimiento y un fuerte compromiso con temas sociales, la ha posicionado como una de las voces más auténticas y queridas en la escena del stand up mexicano.

El gran impulso a su carrera llegó cuando fue elegida para formar parte del exitoso programa de televisión 100 mexicanos dijeron. Su participación en este programa, junto a su carisma y estilo particular, le permitió ganar mayor visibilidad y atraer a una amplia audiencia.

Lo que más distingue a Mónica Escobedo es su perspectiva feminista. Su comedia a menudo aborda temas como la igualdad de género, las experiencias de las mujeres y la feminidad en la sociedad mexicana. Además de su talento como comediante, Escobedo utiliza su plataforma para reflexionar sobre cuestiones como el machismo, la violencia de género y las injusticias sociales, todo con su característico toque humorístico.

