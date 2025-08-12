Matan a puñaladas a la mamá de cantante famoso en un brutal ataque en su casa

Un famoso cantante se viste de luto por la muerte de su mamá. El joven promesa del género country, enfrenta una tragedia familiar que lo obligó a suspender sus próximas presentaciones. El cantante anunció que no podrá actuar en el VOA Country Music Fest en el condado de Butler, Ohio, ni en la Feria del Condado de Rockingham en Harrisonburg, Virginia este 12 de agosto, debido a la “pérdida monumental” de su madre, quien murio apuñalada por un desconocido en su hogar.

“Con gran pesar y una tristeza abrumadora, y debido a una pérdida monumental en nuestra familia,”, expresó en un comunicado, pidiendo respeto por la privacidad de su familia.

¿Cómo murió la mamá de Spencer Hatcher?

La noche del 3 de agosto, poco antes de la medianoche, la tranquilidad del hogar familiar en el condado de Rockingham, Virginia, se vio interrumpida por un intruso. Según informó el sheriff Bryan Hutcheson, un hombre identificado como Kevin Moses Walker irrumpió en la casa y atacó con un cuchillo a Holly Hatcher, madre del cantante norteamericano de música country, Spencer Hatcher.

People reportó que durante el violento episodio, Michael Hatcher, padre de Spencer, logró disparar contra Walker en defensa propia, provocando la muerte del agresor. Sin embargo, Michael resultó gravemente herido y fue hospitalizado.

El sheriff calificó el caso como “altamente inusual” y “aparentemente completamente aleatorio”, señalando que Walker no tenía antecedentes criminales ni historial de violencia.

¿Quién es Kevin Moses Walker y por qué atacó a la familia Hatcher?

Aunque el motivo del ataque aún es un misterio, las autoridades revelaron que Walker, de 41 años, había rentado un campamento en Endless Caverns, New Market, Virginia, días antes del crimen. También se confirmó que adquirió un cuchillo en un supermercado cercano poco antes de irrumpir en la casa de los Hatcher.

El sheriff descartó cualquier vínculo previo entre el agresor y la familia, reforzando la hipótesis de que se trató de un acto aleatorio.

¿Quién es Spencer Hatcher?

Spencer Hatcher es un cantante estadounidense de música country con raíces en el Valle de Shenandoah, Virginia. Creció en un hogar profundamente musical: su madre era organista y pianista de iglesia, y su padre cantaba y tocaba guitarra y banjo. Desde pequeño desarrolló su talento, aprendiendo mandolina a los ocho años y banjo a los 12, junto a su hermano Connor.

Estudió en la East Tennessee State University, especializándose en música country, y también en Administración de Empresas. Su carrera dio un salto durante la pandemia, cuando pasó de 24 seguidores en TikTok a más de medio millón gracias a videos virales de sus interpretaciones.

En octubre de 2024 firmó con Stone Country Records y lanzó su primer EP, cuyo sencillo “Cold beer and common sensecombina” el sonido tradicional con una letra íntima y reflexiva. Su creciente popularidad le ha ganado el apodo de “String King” entre sus seguidores.

