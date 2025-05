Influencer hospitalizada porque su novio la apuñaló en transmisión en vivo, muestra sus cicatrices

La tragedia de Luna Ambrozevicius, una influencer originaria de Brasil, ha sacudido a las redes sociales. El martes 20 de mayo, mientras realizaba una transmisión en vivo para sus seguidores, Luna fue salvajemente atacada por su pareja, Alex Olievira.

El video, que duró apenas 23 segundos antes de ser interrumpido, captó los escalofriantes momentos en los que el agresor la golpea y posteriormente la apuñala.

Luna se encontraba haciendo una transmisión casual, como tantas otras, cuando su pareja irrumpió en la habitación visiblemente fuera de sí. En cuestión de segundos, pasó de los gritos a los golpes, y finalmente sacó un cuchillo con el que la atacó directamente en el abdomen y el torso. “Me apuñaló en todo”, se escucha gritar a Luna en el video antes de que la señal se cortara.

Gracias a los gritos, los vecinos se percataron del ataque y llamaron de inmediato a la policía. Luna fue llevada de urgencia al hospital en estado crítico, con múltiples heridas punzocortantes, hematomas severos, lesiones en el rostro. Afortunadamente, logró sobrevivir tras una intervención quirúrgica. Los médicos confirmaron que su estado se estabilizó después de recibir atención especializada.

¿Cómo fue la reaparición de Luna Ambrozevicius en redes tras ser apuñalada por su novio el pasado 20 de mayo de 2025?

Días después de permanecer en silencio, Luna reapareció a través de sus redes sociales, visiblemente afectada pero con un poderoso mensaje. La influencer compartió su experiencia con sus seguidores, agradeciendo profundamente a Dios y a los médicos que hicieron posible que hoy siga con vida.

“¡Se siente tan bien estar VIVO! ¡Mi gratitud será eterna! DIOS me dio una segunda oportunidad y la voy a usar de la mejor manera que pueda!”, escribió Luna en su cuenta oficial. En su publicación, relató que recibió diez puñaladas y que su principal motivación para luchar por su vida fue su hija. “Sobrevivir a 10 puñaladas no fue solo un milagro, fue un resurgimiento. En medio del dolor, el miedo y la incertidumbre, encontré fuerza en mi pequeña”, expresó.

“Fueron las peores horas de mi vida pero cuando ella vino a mi mente, ¡supe que necesitaba vivir para ella! Luna Ambrozevicius

El testimonio de Luna generó miles de reacciones y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y de internautas conmovidos por su historia. La joven, además, dejó claro que no piensa rendirse ni quedarse en silencio, y que su caso servirá como ejemplo de lo que muchas mujeres viven en silencio.

¿Cómo luce Luna Ambrozevicius tras sobrevivir a 10 puñaladas hoy 26 de mayo de 2025? Así mostró sus cicatrices

Además de agradecer el apoyo recibido, Luna decidió mostrar la crudeza de su experiencia. En un video que publicó en sus plataformas, dejó ver las profundas cicatrices que le quedaron en la espalda como consecuencia de las diez puñaladas. La imagen es impactante, pero su intención fue dejar un testimonio gráfico de la violencia que sufrió.

Acompañó el video con un mensaje que muchos interpretaron como dirigido directamente a su expareja y agresor: “La puñalada que recibí en la espalda no me dolió, me dolió cuando miré hacia atrás; para ver quién había metido el cuchillo”. Posteriormente, añadió una reflexión sobre la traición: “Ahí me dolió, a mí, a mi hija. La decepción es algo con lo que tenemos que aprender a vivir”.

Luna continúa recuperándose física y psicológicamente, pero ha dejado claro que usará su voz para denunciar la violencia de género y animar a otras mujeres a salir de relaciones peligrosas. Actualmente, ya fue dada de alta del hospital en el que se encontraba.

¿Qué se sabe del agresor de Luna Ambrozevicius, la influencer apuñalada y cuál es su situación legal?

Hasta el momento, Alex Olievira, el hombre señalado como autor del intento de feminicidio, continúa prófugo de la justicia. Las autoridades brasileñas no han logrado dar con su paradero, lo que ha generado indignación entre los seguidores de Luna y colectivos feministas en redes sociales.

A pesar de que el ataque de Luna Ambrozevicius Abrahão, la influencer brasileña de 27 años, reconocida por su contenido en redes sociales enfocado en estilo de vida, salud mental y empoderamiento femenino, fue registrado parcialmente en video como el caso de Valeria Márquez, y existe una denuncia formal, el agresor no ha sido detenido.