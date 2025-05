Valentina N muestra sus cicatrices tras brutal ataque de su agresora

Valentina ’N’ reconocida influencer y modelo, ha comenzado a dar pasos firmes para reconstruir su vida luego de haber sido víctima de un ataque en febrero pasado. La agresión fue perpetrada por otra joven influencer, quien presuntamente actuó movida por celos tras enterarse de que Valentina N mantenía una relación con su ex pareja.

La violencia del ataque dejó a Valentina al borde de la muerte: recibió más de diez puñaladas, perdió temporalmente la funcionalidad de una mano debido a la destrucción de sus tendones y sufrió la perforación de un pulmón. El hecho causó una fuerte conmoción en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su indignación y apoyo a la joven.

Desde entonces, Valentina N ha compartido con sus seguidores cómo ha sido su proceso de recuperación física y emocional, destacando la importancia del acompañamiento de su familia, amigos y terapeutas. “Todo en esta vida es un proceso y cada quien vive las situaciones que le tocan. Tengo muy claro que soy una mujer muy fuerte, y he aprendido de las mejores”, escribió en una reciente publicación.

Valentina N reconoció que el proceso no ha sido sencillo. / Redes sociales.

¿Cómo quedaron las cicatrices de Valentina tras el ataque de la influencer que casi la mata?

El pasado martes 13 de mayo, Valentina sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus historias de Instagram que comenzó una nueva etapa en su vida: ¡se inscribió en la universidad!

Si bien, la noticia causo alegría entre mucho, fueron sus cicatrices las que llamaron la atención. Durante el video, mientras se acomodaba el cabello, la influencer mostró por primera vez ante la cámara la larga y profunda cicatriz que recorre su mano. La imagen impactó a muchos de sus seguidores, quienes la llenaron de mensajes de aliento.

Su padre, Ernesto Gilabert, había revelado anteriormente que su mano tuvo que ser reconstruida quirúrgicamente debido a los daños severos que sufrió en los tendones.

¿Cómo enfrenta Valentina el trauma y la exposición pública después del ataque que casi le cuesta la vida?

Reaparecer en redes no ha sido fácil para Valentina. En sus propias palabras, “volver a convivir con mucha gente, hacer amigos, relacionarme, no está siendo fácil… pero es parte de un gran trabajo en el que tengo que aprender a enfrentar mis miedos”.

Pese a las dificultades, se le ha visto más activa y positiva, incluso celebrando cumpleaños con amigas y compartiendo momentos cotidianos, algo impensable hace apenas unas semanas.

Valentina ‘N’ estado de salud / Redes sociales

¿Qué carrera estudiará Valentina ’N’ en la universidad?

En un principio se decía que Valentina habría optado por estudiar Criminalística. Sin embargo en las recientes historias Valentina N aseguro que estudia gastronomía y que ya ha hecho nuevas amigas.

“Ya no les conté cómo me fue, pero me fue bastante bien. Estoy estudiando gastronomía y ya hice tres amiguitas. Apenas llevo tres clases y todo ha ido muy bien. Pues nada, a seguir adelante y hacer las cosas bien”, dijo con una sonrisa Valentina que transmitía más que sus palabras.