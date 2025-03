Valentina ‘N’ rompe el silencio sobre el brutal ataque que sufrió por parte de su agresora

Valentina N, modelo e influencer, ha hablado por primera vez sobre la agresión que sufrió a manos de su agresora a principios de febrero, un suceso que la dejó varios días en coma y que conmocionó a sus seguidores.

En una entrevista con N+, la joven reveló detalles de aquella noche en la que fue apuñalada múltiples veces mientras se encontraba en el departamento de una amiga.

Valentina N cuenta en el hospital / Redes sociales

Valentina N: ¿Qué pasó el día del ataque?

Según su testimonio, todo comenzó cuando su supuesta mejor la invitó a su casa. Aunque en un principio no tenía planeado ir, decidió aceptar la invitación.

“Era un día normal, de hecho ese día pasé por una amiga a la universidad, estuvimos en mi casa, se fue y en la tarde me marca esta niña (su amiga) y me dice que si quería ir a su casa a estar un rato, salir. Al final resultó que sí fui, porque no iba a ir porque al día siguiente era mi primer día de escuela”.

Durante la reunión, se encontraban acompañadas de otros dos jóvenes, quienes en un momento salieron a comprar cervezas, dejando sola a Valentina y su amiga quien se encuentra detenida por sospecha de complicidad, en el lugar. Fue en ese instante cuando su agresora llegó al departamento y ocurrió el ataque.

Valentina ‘N’ narra los momentos de terror que vivió a manos de su agresora: “Me apuñaló por la espalda”

De acuerdo con el relato de Valentina, su amiga le pidió que la acompañara al baño. Sin embargo, al notar que estaban tardando demasiado, decidió salir. Justo en ese instante, la agresora la atacó por la espalda con un cuchillo.

“Estuvimos un rato platicando y los niños se fueron por cervezas y yo me metí al baño con ella (su amiga) porque me dijo que la acompañara al baño y después de un tiempo de estar en el baño se me hizo raro, entonces le dije que teníamos que salirnos y ella me dijo que sí y cuando salí (su agresora) me atacó". Valentina ‘N’

Intentando defenderse, la influencer le dio patadas a su agresora, pero la influencer logró asestarle al menos 15 puñaladas en distintas partes del cuerpo:



Tres heridas en el pecho

Tres en la espalda

Dos en el cuello

Cinco en la mano izquierda

Una en la nariz

Una en la pierna

Durante la agresión, Valentina ‘N’ se mantuvo consciente, aunque en un principio pensó que estaba soñando. Su cerebro no lograba procesar lo que estaba ocurriendo y, para su sorpresa, su amiga no hizo nada para ayudarla. Fue hasta que los jóvenes regresaron al departamento que uno de ellos la auxilió y llamó a emergencias.

“Al principio pensaba que era un sueño. Realmente creía que lo que estaba viviendo no era real” Valentina ‘N’

Valentina N tuvo miedo a morir y luchó por mantenerse despierta

Valentina confesó que cuando era trasladada en la ambulancia, comenzó a perder la sensibilidad en su cuerpo, lo que la hizo temer por su vida. Para evitar quedarse dormida y perder la conciencia, hizo un esfuerzo por mantenerse despierta.

“Le dije a los paramédicos que ya no sentía mi cuerpo, me dio miedo dormirme y no despertar nunca más”, expresó.

Afortunadamente, la rápida intervención médica le salvó la vida, aunque su recuperación ha sido un proceso largo y difícil.

Valentina ‘N’ estado de salud / Redes sociales

¿Cuál era la relación entre Valentina ‘N’ y su agresora?

Valentina ‘N’ aclaró que ella y la influencer nunca fueron amigas cercanas, aunque compartían el mismo círculo social. Según explicó, nunca tuvieron conflictos, pero con el tiempo notó comportamientos extraños por parte de su agresora.

“No era mi amiga. La conocí hace muchos años porque teníamos el mismo grupo de amigos, pero nunca fuimos cercanas. Nunca nos llevamos mal, pero tampoco éramos amigas” Valentina ‘N’

Con el paso del tiempo, Valentina ‘N’ empezó a notar que su agresora tenía actitudes raras hacia ella, especialmente en relación con una expareja de la agresora. Sin embargo, jamás imaginó que la situación llegaría a un punto tan extremo.

Valentina ‘N’ / TikTok

Finalmente, no dio detalles de la denuncia, ya que no quiere meterse en temas legales y confía plenamente en el trabajo que están haciendo sus abogados. Sin embargo, espera que se haga justicia, incluso asegura querer reformar la ley para que los menores de edad, como su agresora, cumplan una condena justa a su delito en caso de hallarlos culpables.

“Yo no creo que mi agresora debería estar libre... Me gustaría poder reformar la ley para que los menores reciban realmente la condena que merecen por sus actos. Es un proceso que me tomará mucho tiempo, pero lo voy a hacer.” Valentina ‘N’

Mientras tanto, la influencer agresora permanece detenida a la espera de enfrentar el proceso legal en su contra.