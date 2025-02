Valentina N: Se filtran audios con detalles del brutal ataque “la atacante terminó y la empezó a grabar”

El caso de Valentina N, nieta de la fallecida actriz Ileana Garza y del actor Mario Casillas, ha generado indignación y debate en redes sociales. La joven fue atacada y sufrió múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. Testigos afirman que el ataque se produjo tras una discusión en un departamento del conjunto habitacional Park Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

El periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, confirmó la detención de la agresora a través de sus redes sociales.

“Llegó de Cancún a la CDMX para reencontrarse con su ex. Sin embargo, se encontró con su actual pareja, Valentina: “APU... a la NOVIA de su EXNOVIO. ’N’. Llegó de Cancún a ver a su exnovio en Park Pedregal @AlcaldiaAO”, escribió el periodista. Carlos Jiménez

Valentina ’N’, víctima de influencer es nieta de actor de ‘Hasta que el dinero nos separe’. / Redes sociales

Padres de Valentina ’N’ revelan que la vida de su hija corre peligro y exige justicia a las autoridades

El padre de la víctima, Gilberto Gilabert, explicó la gravedad de las heridas de su hija. “Recibió entre 13 y 14 puñaladas: dos en el pulmón izquierdo, una en el tórax, otra en el pulmón derecho, dos en el cuello, otra en la nariz, varias en la cabeza y muchas en la mano izquierda”, detalló.

Los médicos han tenido que intervenir quirúrgicamente a la joven en varias ocasiones. En particular, los cortes profundos en su mano izquierda podrían dejarla sin movilidad permanente. Además, las lesiones en los pulmones provocaron hemorragias internas que requirieron la colocación de un catéter en el corazón. “Estuvo en estado crítico, fue intubada y ahora sigue en terapia intensiva”, informó su padre.

Por su parte, la madre Maureen Papon, detalló el delicado estado de salud de la joven.

“Lamentamos informarles que la vida de Valentina sigue en peligro. Está en terapia intensiva. Está intubada y en coma inducido. Todavía no se sabe qué va a pasar con la vida de Valentina”. Maureen Papon

Destapan fotos del ataque de la influencer a Valentina ‘N’ y difunden audios con advertencias

Ahora, salió a la luz más información con respecto a este lamentable caso. Carlos Jiménez publicó fotografías de los artefactos con los que la agresora atacó a su víctima.

En las imágenes, que están difundidas en el canal de X del periodista, se pueden ver en una mesa, dos utensilios de cocina con residuos color rojo. En otra foto, el piso lleno del mismo residuo.

También se filtraron audios de una persona cercana a los hechos, donde se detallan amenazas previas y la violencia con la que ocurrió el ataque. En el material, la agresora presuntamente advierte a otra persona sobre su “poder” y conexiones, insinuando represalias.

“Tengo un chingo de paro y tú lo sabes. Tengo hasta amigos narco que te pueden hacer cosas”, se escucha en los audios. Aunque no se ha confirmado oficialmente la autenticidad de estos audios, su difusión ha causado un gran impacto en redes sociales.

Audios revelan lo que presuntamente pasó ese día ¡Nueva actualización del caso!

A través de la difusión de escalofriantes audios en redes sociales, el caso de la agresión a la modelo ha dado un giro inesperado. Los testimonios, compartidos por la reconocida comunicadora Malleza, revelan detalles aterradores sobre el ataque perpetrado por la agresora.

“Todavía después de que le atravesó la mano se la agarró la agresora y se la empezó a cortar, empezó a cortar la mano después de ya haberle clavado el cuchillo en el pulmón, en la pierna, en el pecho, en la nuca, le cortó la cara, horrible”.

El testigo, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, describe cómo la joven, en un acto de crueldad, amenazó con un cuchillo a otra joven presente en el lugar, para impedir que pidiera ayuda. “Cuando la agresora terminó de acuchillar a Vale, mientras lo hacía, se volteaba y con un cuchillo amenazaba a (otra joven) diciéndole: ‘Si gritas o dices algo, te ma...”, declaró el testigo en los audios filtrados.

Además, se reveló que la agresora grabó parte del ataque con su celular.: “Lo más cínico cuando la atacante terminó de acuc... se paró y la empezó a grabar, o sea, la agresora tenía ese video y ese video ya lo tiene la policía, pero la atacante la grabó y le dijo eso te pasa por pu… y así… y que Vale gritaba de que me estás matando por favor o sea literal Vale decía me estás matando me estás quitando la vida”.

Familia de Valentina N teme a que la agresora sea liberada

El equipo de la periodista Maxine Woodside informó que la familia de la agresora está intentando sacarla de la cárcel y trasladarla fuera del país. “Nos dicen que sus padres ya quieren sacarla cuando la víctima sigue en coma. Esperamos que la Fiscalía no lo permita”, señalaron. El caso sigue en investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Hasta el momento, el juez ha negado la posibilidad de que la agresora enfrente el proceso en libertad. Sin embargo, la familia de Valentina teme que haya influencias que busquen evitar que se haga justicia.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, debido a la edad de la agresora, que aún es menor, lo máximo que podría pasar en prisión son 5 años, sin importar el delito que le imputen y si es que resulta culpable.

También mencionó que se encuentra detenida en un Centro de Justicia con otras menores de edad, mujeres, que han tenido problemas con la justicia. Incluso adelantó que la agresora tendría el derecho de pedir que su bebé, quien nació apenas hace unos meses, esté con ella tras las rejas.