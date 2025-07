¿Valentina ‘N’ se casará con el exnovio de su agresora? Un video en TikTok desata polémica y especulaciones

La influencer Valentina ‘N’ vuelve a desatar polémica en redes y esta vez no por el ataque con arma blanca que sufrió hace unos meses, sino por un video que ha desatado una ola de especulaciones: ¿planea casarse con el exnovio de su agresora?

Desde el violento episodio que marcó su vida, Valentina ha tratado de reconstruir su día a día, retomando poco a poco su presencia en redes. Sin embargo, cada paso que da, cada publicación o comentario, es minuciosamente analizado por sus seguidores, y no todos los comentarios han sido de apoyo, muchos internautas la criticaron luego de que fue vista con José Said, expareja y padre de la hija de su agresora.

Valentina N cuenta en el hospital / Redes sociales

Mira: Valentina N muestra sus cicatrices tras brutal ataque de su agresora

¿Valentina ’N’ destapa planes de boda?

El video que disparó los rumores fue publicado en su cuenta de TikTok, donde Valentina escribió: “Cuando mi wedding planner vea que metí una mesa de Fuze tea”, acompañado de un audio viral. Aunque en apariencia parecía una broma, para muchos fue una señal clara de que la influencer podría estar planeando casarse… ¿con el exnovio de la joven que la atacó?

Los comentarios no se hicieron esperar:



“La wedding planner: ‘La que se lo queda pierde’”,

“Ay, Valentina , ojalá sea broma, te falta mucha terapia si piensas quedarte con ese hombre”, o

“¡Dice que ella ganó!”

Aunque el video no menciona a nadie directamente, para los usuarios fue imposible ignorar el contexto: Valentina ha sido vista en más de una ocasión acompañada de José Said, el exnovio de su agresora, lo que ha alimentado especulaciones de una posible relación. Recientemente, Valentina participó en un video musical al lado del reguetonero Kevin Roldán, por lo que parecería que está retomando su carrera como modelo.

Mira: ¿Por qué criticaron a Valentina ’N’ en redes sociales, tras un comentario?

Valentina ’N’ responde a señalamientos de bajarle el novio a su agresora: “Nunca me metí en su relación”

A principios de este mes, Valentina ‘N’ cansada de los señalamientos, decidió romper el silencio. En una declaración compartida en redes sociales, negó rotundamente haber sido “la tercera en discordia” y explicó que la relación entre su agresora y José Said había terminado antes de que ella empezara a salir con él.

“Nunca llegamos a convivir. Nunca sucedió. Claramente es muy fácil juzgar a la víctima, pero no estamos juzgando personas. Estamos juzgando acciones. Estaría bien que mucho antes de opinar o querer agredir a una persona conocieran un poco más, porque no tuvieron el contexto completo. Yo no debería estar aquí dando justificaciones de nada”.

La influencer hizo un llamado a sus seguidores a no revictimizar a quienes sufren agresiones y a ser más empáticos. Mientras tanto, el misterioso video sigue sumando visitas y preguntas sin respuesta.

Mira: Valentina ‘N’: Sale a la luz presunta información de su agresora que está presa, ¿Cómo está?