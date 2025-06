Valentina Gilabert: Tras terrible ataque retoma su carrera de modelo con famoso reguetonero

La modelo e influencer Valentina Gilabert, quien el pasado 5 de febrero sufrió un brutal ataque por parte de la influencer M. “N.” y estuvo al borde de la muerte, regresa a trabajar. Su regreso será en el video musical La tomadera, del cantante Kevin Roldán, que se estrena el próximo 19 de junio en todas las plataformas digitales.

La joven ha ido poco a poco reintegrándose a su vida profesional y personal, ya que las secuelas, tanto físicas como emocionales, fueron significativas. Con ayuda de terapia física y psicológica ha salido adelante, aunque esta vivencia le dejó mucho miedo.

¿Cómo fue el regreso de Valentina Gilabert al modelaje junto a Kevin Roldán?

Ahora Valentina regresa en grande y retoma su carrera de modelo al lado del reguetonero colombiano. Una fuente cercana comentó: “Según sé, fue el propio Kevin Roldán quien pidió buscar a la modelo para que participara en el video de La tomadera. Yo creo que este tema va a ser un gran éxito”.

“Valentina escuchó el tema, que es del género regional mexicano y habla de una ruptura por infidelidad. Le gustó y aceptó”. Fuente de TVNotas

“Vimos a Valentina muy bien. Obvio, no estuvimos pregunte y pregunte sobre el tema tan difícil por el que pasó. Ella dice que va para adelante y parece que poco a poco empieza a retomar su vida”, finalizó.

Actualmente continúa el proceso legal. Su agresora permanece en internamiento preventivo, junto con otra menor y un mayor de edad, en prisión preventiva justificada. Estas dos personas están presuntamente involucradas en el terrible acto.

¿Qué dijo Valentina Gilabert sobre el ataque que sufrió?

“Estuvimos un rato platicando (con su amiga) y los niños se fueron por cervezas. Yo me metí al baño con ella, porque me dijo que la acompañara, y después de un tiempo de estar ahí se me hizo raro. Entonces le dije que teníamos que salirnos y ella me dijo que sí. Cuando salí, (la agresora) me atacó. Fue por la espalda”.

“Al principio pensaba que era un sueño. Realmente creía que lo que estaba viviendo no era real”. Valentina N

“Yo no creo que mi agresora debería estar libre... Me gustaría poder reformar la ley para que los menores reciban realmente la condena que merecen por sus actos. Es un proceso que me tomará mucho tiempo, pero lo voy a hacer”.

Actualmente continúa el proceso legal y confía plenamente en que se pueda hacer justicia.

¿Quién es Kevin Roldán?

Es compositor y cantante de música urbana.

Nació el 8 de marzo de 1993 en Cali, Colombia.

Comenzó a cantar a los 14 años, con sus primeras composiciones y experiencias en ritmos urbanos.

En 2013 firmó con Kapital Music y lanzó su primer sencillo: Salgamos , con el que se dio a conocer en Latinoamérica y España.

, con el que se dio a conocer en Latinoamérica y España. En 2014 lanzó Una noche más junto a Nicky Jam, y luego Quién te va a amar como yo , con Ronald “El Killa”.

junto a Nicky Jam, y luego , con Ronald “El Killa”. En 2015 publicó Contigo y Nadie como tú .

y . En 2016, con Universal Music Latin, grabó Me matas con Arcángel y Ruleta Rusa .

con Arcángel y . En 2017 lanzó Tranquilo con Bad Bunny, Na Na Na y Me gustas .

con Bad Bunny, y . En 2018 publicó el mixtape Volvió KR , que incluye el sencillo PPP , que llegó al número 5 del top 50 mundial.

, que incluye el sencillo , que llegó al número 5 del top 50 mundial. En 2020 lanzó Guaya y BB .

y . En 2021 publicó el álbum BOFFF , con participación de artistas colombianos y puertorriqueños.

, con participación de artistas colombianos y puertorriqueños. En 2024 lanzó Descodifícame , junto a Mel Granda.

, junto a Mel Granda. En Spotify cuenta con más de 6.2 millones de oyentes mensuales.

