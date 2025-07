Valentina N responde a señalamientos de bajarle el novio a su agresora: “Nunca me metí en su relación”

La modelo e influencer Valentina ‘N’ rompió el silencio ante los señalamientos que han surgido en redes sociales tras la agresión que sufrió por parte de una joven influencer, quien la apuñaló el pasado 5 de febrero. En medio de la polémica, algunos usuarios han intentado justificar el ataque alegando que Valentina habría sido “la tercera en discordia” en una relación sentimental.

Con firmeza, Valentina aclaró que nunca se involucró con nadie que estuviera en una relación y pidió detener las especulaciones que solo desinforman y la revictimizan, pues ha recibido críticas tras ser vista con José Sai, expareja de su agresora. Además de ello, no importa con quién haya salido o no nada justifica un ataque tan brutal que puso en peligro su vida.

Valentina N y José Said podrían haber retomado su relación. / Redes sociales.

Valentina ‘N’ fue vista con exnovio de su agresora

Hace algunas semanas, Valentina fue vista celebrando su cumpleaños en un restaurante de una plaza, acompañada de amigas, también con el exnovio de su agresora José Said y la bebé de ambos. En las imágenes y videos compartidos por “Kadri paparazzi”, se puede ver a Valentina con la carriola de la bebé.

La presencia de José Said en la celebración de Valentina generó controversia en redes sociales, donde algunos internautas comenzaron a señalar a la modelo de haberle “robado” el novio a su agresora. Incluso hubo quienes la acusaron de ser “la amante”.

Sin embargo, Valentina explicó que la relación entre su agresora y José Said ya había terminado cuando ella salió con él. Aunque en un principio se había dicho que eran pareja. Familia de Valentina aclaró que no eran novios y según ‘Ventaneando’ no estuvieron de acuerdo con que ella se volviera a encontrar con el joven.

Valentina ‘N’ asegura que no le bajó el novio a nadie

“Nunca me metí en una relación, jamás. Entiendo que ustedes tienen ciertas justificaciones desde lo que pudieron ver o escuchar, pero no quiere decir que las cosas sean así”, aclaró. Valentina Gilabert

La joven modelo, quien recientemente retomó su carrera al aparecer en un video musical, también negó haber provocado a la influencer que la apuñaló o haberse burlado de ella, como se ha insinuado en redes sociales, que no han considerado que esto la revictimiza pues nada justifica una agresión física.

“Yo no me burlé de nadie. No provoqué a ninguna persona y nunca orillé a nadie. Nunca convivía con ella, y para ese punto en mis planes estaba poder llevarnos bien y tener una convivencia sana”.

Valentina ‘N’ estado de salud / Redes sociales

Valentina ‘N’ exige no justificar la violencia que sufrió

Ante la oleada de comentarios negativos, Valentina reafirmó que nunca tuvo una relación cercana con agresora y que, lejos de buscar conflicto, su intención era lograr una convivencia pacífica, especialmente porque existía un vínculo por la hija de José Said.

“Nunca llegamos a convivir. Nunca sucedió. Claramente es muy fácil juzgar a la víctima, pero no estamos juzgando personas. Estamos juzgando acciones. Estaría bien que mucho antes de opinar o querer agredir a una persona conocieran un poco más, porque no tuvieron el contexto completo. Yo no debería estar aquí dando justificaciones de nada”. Valentina N

Valentina hizo un llamado a ser más empáticos con las víctimas y a no justificar actos violentos bajo ninguna circunstancia, recalcando que, además del daño físico que sufrió, ha tenido que enfrentar una avalancha de ataques injustificados en redes que la revictimizan.

