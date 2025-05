Valentina ’N’ responde a duras críticas por dar ‘me gusta’ a comentario contra su agresora

Luego de que Valentina ’N’ reapareciera en días recientes en las redes y compartiera que retomó sus estudios e incluso detalló que eligió estudiar gastronomía. Algunos usuarios criticaron la actitud de la joven de 18 años por haberle dado like a un comentario en donde se mencionó a su agresora.

Salieron a la luz detalles de la agresora de ‘Valentina N’. / Redes sociales.

¿A qué polémico comentario dio ‘me gusta’ Valentina ’N’ en TikTok?

Como te hemos contado desde hace unos días, Valentina compartió nuevos videos, lo que reactivó el algoritmo de TikTok y para algunos usuarios empezaron a aparecer antiguos clips. En un video publicado meses atrás, Valentina escribió un “Miles, pero a él le gusta Valentina”. En el video se puede ver a la joven posar frente a un espejo mientras se graba con su celular.

El video tiene cientos de comentarios y halagos para la joven de 18 años. No obstante, llama la atención un mensaje en el que un usuario le escribió un: “Entiendo tanto al ex de su agresora”. Lo que desató la polémica fue que, aparentemente, Valentina le habría dado: ‘Me gusta’, al controversial comentario.

De inmediato, usuarios de redes y creadores de contenido aseguran que verificaron el supuesto ‘Me gusta’, y sostienen que sí proviene de la cuenta oficial de la joven.

La acción de Valentina dividió opiniones, pues mientras algunos consideraron que la joven tomó el comentario como un cumplido más, otros tantos no lo han dejado pasar por alto y les parece una especie de burla para la joven que está presa.



“Les dijimos que Valentina tampoco era buena persona”,

“Valentina es una bully”,

“Nada justifica lo que le pasó, no sean intensos”,

“Por más que se burle, ella no fue quien cometió un delito”,

“Ojalá que la gente deje de verla como una pobre víctima”.

Valentina Gilabert ya declaró en contra de su agresora / Redes sociales

¿Qué dijo Valentina sobre el polémico ‘me gusta’ que la llenó de críticas?

En una nueva publicación, Valentina ‘N’ compartió un video en el que explica por qué le dio ‘me gusta’ al polémico comentario, dejando en claro que las críticas no la afectan.

“Hola, Get Ready With Me, mientras les aclaro las dudas de sus comentarios. Ya se hizo una mega porque le di like a un comentario que genuinamente me pareció gracioso. Y bueno, todo el mundo empezó a armar sus especulaciones. Honestamente no me suelen importar mucho los comentarios, mucha gente al final va a encontrar de dónde tirar hate, de dónde decir algo malo y sé que hay mucha gente que también me escribe cosas bonitas (…) Quiero que sepan que no me afecta. No les pido que me entiendan porque no se puede experimentar en cabeza ajena. Lo único que les pido es respeto y empatía”, dijo la joven.

Seguido a dicho video, Valentina compartió una foto donde se pueden apreciar las cicatrices que le dejó el brutal ataque que vivió el 11 de febrero de 2025 y escribió: “Mis traumas, mis chistes”, además de un “Mi mayor pesadilla”, en la descripción.

Mamá de Valentina ‘N’ habla sobre el estado de salud de su hija / Redes sociales

¿Qué reacciones generó en redes sociales el video de Valentina ’N’ hablando de su más reciente polémica?

Los internautas compartieron sus puntos de vista nuevamente en la sección de comentarios y la mayoría de los mensajes fueron de empatía hacia Valentina: