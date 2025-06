Familia de Valentina ‘N’ en shock por reencuentro de ella con el ex de su agresora: “Nadie sabía”

Hace unos días, la influencer Valentina ‘N’ reapareció públicamente y sorprendió al ser vista en una plaza comercial acompañada de José Said, ex de su agresora. Según imágenes difundidas por el programa Kadri Paparazzi, Valentina fue vista en una plaza comercial de la Ciudad de México, acompañada de varias personas, entre ellas la expareja de su agresora.

Aunque no ha sido revelado si Valentina y el ex de su agresora están en una relación sentimental, cabe recordar que semanas antes del ataque del que fue víctima la joven de 18 años, se especuló que ella y el joven habían iniciado un noviazgo que habría puesto muy celosa a la exnovia de José Said.

Sin embargo la famillia de Valentina ’N’ negó esta relación, mientras la joven se debatía entre la vida y la muerte.

Lo que más sorprendió de las imágenes es que se ve a Valentina empujar la carriola de una bebé, que presuntamente, sería la hija de la joven que la agredió y que actualmente está presa.

Valentina N y José Said podrían haber retomado su relación. / Redes sociales.

¿Quién es José Said, ex de la agresora de Valentina ’N’?

José Said es el exnovio de su agresora y padre de su hija. Días posteriores al ataque que sufrió Valentina se señaló al joven como el presunto móvil de la agresora. Se dijo que había actuado bajo un arranque de celos. José y la agresora de Valentina terminaron y tras la separación, José Said habría iniciado una relación con Valentina.

Poco se sabe sobre la vida personal de José Said, ya que mantiene un perfil bajo y su cuenta de Instagram es privada. José Said y la agresora de Valentina comenzaron a aparecer juntos en redes sociales en julio de 2023, presentándose como una pareja estable. Sin embargo, en febrero de 2024, surgieron reportes de un presunto incidente de violencia entre ambos, el cual la joven agresora denunció pero después negó.

Valentina ‘N’ y el ex de su agresora fueron vistos juntos recientemente. / Redes sociales.

Familia de Valentina ‘N’ desconcertada por encuentro de ella con el ex de su agresora

La influencer Valentina fue vista recientemente en una plaza comercial en compañía de José Said, el ex de su presunta agresora, lo que ha generado sorpresa y molestia dentro de su entorno cercano. Aunque para muchos fue un encuentro inesperado, fuentes cercanas aseguran que no ha sido el único.

Una persona próxima a la familia de Valentina reveló al programa Ventaneando que Valentina y Said han coincidido en otras ocasiones, incluso han salido a cenar. Sin embargo, dicha fuente asegura que entre ellos no existe ninguna relación sentimental, pero ese día asistieron varios amigos para cenar.

“Nadie sabía que iban a ir juntos. Normalmente Valentina sabe que no debe tener contacto con la niña”, expresó la fuente, quien también estuvo presente durante el encuentro. Según se explicó, José Said no tenía quién cuidara a la menor, por lo que optó por llevarla con él a la salida.

“Valentina tiene, digamos que, no puedo decir que permitir o no permitir porque ya está grande, pero sabe que no debe de tener contacto con la niña. El otro no tenía quien cuidarla, entonces decidió llevarla y bueno, es algo que no podía suceder, la custodia la tiene los papás de Said y pues, cuando no pueden, obviamente la tiene Said todo el tiempo, entonces ese día decidió llevarla”, aseguró la fuente anónima a ‘Ventaneando’.

Esta situación ha generado tensiones, pues la custodia de la niña la tienen actualmente los padres de Said, quienes solo permiten que ella conviva con personas autorizadas.

Además, se ha dado a conocer que José Said es uno de los testigos clave en el caso legal que Valentina mantiene contra su agresora ya que habría sido él quien llamó a las autoridades tras los hechos que dieron origen a la denuncia.

Aunque el encuentro no fue planeado para atraer atención pública, el hecho de que Valentina haya accedido a convivir con el ex de su agresora y la hija de esta ha causado incomodidad en su círculo familiar, que considera que esa cercanía puede prestarse a malentendidos o ponerla en una situación vulnerable.

